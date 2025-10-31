Đũa gỗ hay đũa inox tốt hơn? Bạn sẽ toát mồ hôi sau khi đọc bài viết này

Đũa là vật dụng tưởng như nhỏ bé nhưng lại gắn liền với mỗi bữa ăn hằng ngày. Thế nhưng, ít ai biết rằng chỉ sau 3 tháng sử dụng, số lượng vi khuẩn ẩn trong kẽ đũa gỗ còn nhiều hơn cả trên bồn cầu , theo kết quả một nghiên cứu mới đây của các chuyên gia y tế Trung Quốc. Con số này khiến không ít người giật mình đặt lại câu hỏi: đũa gỗ hay đũa inox mới là lựa chọn an toàn cho sức khỏe gia đình?

Mặt tối của đũa gỗ

- “Ổ nuôi vi khuẩn” trong nhà bếp: Cấu trúc sợi gỗ có vô số khe hở li ti, là nơi lý tưởng để thức ăn thừa và nước đọng bám lại. Thí nghiệm cho thấy, đũa gỗ dùng nửa năm có thể chứa hơn 10 loại vi khuẩn gây bệnh , trong đó có khuẩn E.coli, tụ cầu vàng và nấm mốc.

- Nguy cơ mốc độc: Ở vùng khí hậu ẩm, đũa gỗ rất dễ bị mốc. Đáng sợ hơn, loại nấm này có thể sinh ra độc tố aflatoxin , vốn được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm chất gây ung thư gan mạnh. Ngay cả khi luộc nước sôi, độc tố này vẫn không bị phá hủy hoàn toàn.

- Lớp sơn chống mốc chứa hóa chất: Nhiều loại đũa gỗ giá rẻ được phủ lớp sơn hoặc keo chống mốc có chứa formaldehyde - chất độc có thể gây kích ứng đường hô hấp, lâu dài ảnh hưởng đến gan và thận.

Đũa inox thì sao?

- Kháng khuẩn vượt trội: Đũa inox làm từ thép không gỉ 304 hoặc 316 có khả năng ức chế đến 99% vi khuẩn đường ruột . Dưới điều kiện thường, vi khuẩn chỉ sống được tối đa 2 giờ trên bề mặt inox, giảm rõ rệt nguy cơ nhiễm khuẩn chéo khi ăn uống.

- Dễ vệ sinh, bền gấp nhiều lần đũa gỗ: Inox không thấm nước, không bị nứt hay mục. Sau khi dùng, chỉ cần tráng nước sôi hoặc cho vào máy rửa chén là sạch bóng. Tuổi thọ trung bình của một đôi đũa inox có thể tới 5 năm .

- Không chứa hóa chất độc hại: Khác với đũa gỗ sơn phủ, đũa inox không dùng keo, không tẩm hóa chất , hoàn toàn an toàn ở nhiệt độ cao, kể cả khi dùng trong nồi lẩu hay chiên xào.

Cách chọn và sử dụng đũa inox đúng chuẩn

- Kiểm tra nhãn mác: Chọn sản phẩm có ký hiệu GB4806.9 hoặc SUS304 , đảm bảo đạt chuẩn an toàn thực phẩm.

- Ưu tiên thiết kế chống trơn: Nên chọn loại có rãnh hoặc đầu bọc silicon để gắp thức ăn dễ hơn.

- Thay mới khi trầy xước: Nếu đũa bị biến dạng, cong hoặc xước sâu, nên thay ngay vì vi khuẩn có thể tích tụ tại các vết nứt.

Lưu ý với từng đối tượng sử dụng

- Trẻ em và người lớn tuổi: Nên dùng đũa inox nhẹ, có đầu chống trượt để dễ cầm nắm, tránh gãy như đũa gỗ.

- Người nhạy cảm với kim loại: Có thể lựa chọn đũa titanium (đũa titan) , loại cao cấp, nhẹ, bền và không gây dị ứng.

- Khi ăn ngoài: Hạn chế dùng đũa gỗ “dùng một lần” ở nhà hàng vì quy trình tiệt trùng khó kiểm soát. Tốt nhất nên tự mang theo bộ đũa cá nhân sạch sẽ .

Theo các bác sĩ, mỗi 3 tháng nên kiểm tra lại toàn bộ đũa trong nhà . Nếu phát hiện đũa gỗ bị mốc, ngả màu, có mùi lạ thì phải bỏ ngay. Gia đình nên chuẩn bị hai bộ đũa riêng biệt , một bộ inox dùng hằng ngày, bộ gỗ giữ cho đẹp để đãi khách.

Nguồn và ảnh: Sohu