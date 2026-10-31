Đứa con duy nhất khiến bố nghi ngờ huyết thống, kết quả ADN khiến anh chết lặng vì một lý do khác

Sau một thời gian ly thân, hai vợ chồng có cuộc nói chuyện thẳng thắn.

Một người đàn ông 37 tuổi cho biết cuộc hôn nhân 12 năm của mình đứng trước nguy cơ tan vỡ sau khi anh âm thầm làm xét nghiệm ADN với chính con trai. Điều trớ trêu là kết quả đúng như anh mong đợi: cậu bé thực sự là con ruột. Thế nhưng, thay vì tìm được sự bình yên, người đàn ông lại phải đối mặt với việc vợ muốn ly hôn và các con không còn nói chuyện với mình.

Câu chuyện được anh chia sẻ trên Reddit và sau đó được Daily Mirror đăng tải lại. Theo lời kể, anh và vợ có 3 người con. Hai đứa trẻ còn lại mang nhiều nét giống bố, trong khi cậu con trai thứ hai lại có ngoại hình khá khác biệt. Chính điều này khiến anh nảy sinh nghi ngờ dù không có bằng chứng cho thấy vợ từng ngoại tình.

Người vợ từng giải thích rằng cậu bé có nhiều nét giống ông ngoại và cho chồng xem ảnh để chứng minh. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn không thể gạt bỏ suy nghĩ rằng đứa trẻ có thể không phải con mình. Cuối cùng, anh âm thầm tiến hành xét nghiệm ADN với lý do muốn có một câu trả lời chắc chắn.

Kết quả xác nhận anh chính là cha ruột của cậu bé.

Ảnh minh hoạ

Người đàn ông tưởng rằng sau khi biết kết quả, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Nhưng vợ anh lại vô cùng tức giận, đưa các con về nhà mẹ đẻ và nói đang nghiêm túc cân nhắc chuyện ly hôn.

Theo lời người vợ, điều khiến cô tổn thương không chỉ là việc chồng làm xét nghiệm mà còn là việc anh đã nghi ngờ lòng chung thủy của cô sau nhiều năm chung sống. Đáng nói hơn, trong thời gian mang nỗi nghi ngờ ấy, anh vô tình đối xử khác biệt với cậu con trai.

Sau một thời gian ly thân, hai vợ chồng có cuộc nói chuyện thẳng thắn. Người vợ kể rằng cậu bé từng hỏi tại sao bố lại ghét mình. Người đàn ông lúc này mới thừa nhận anh không nhận ra bản thân đã đối xử với con khác biệt đến vậy.

Anh cố giải thích rằng mình chỉ muốn chắc chắn về quan hệ huyết thống, chứ không có ý xúc phạm vợ hay ghét con. Tuy nhiên, người vợ cho rằng dù giải thích thế nào, hành động ấy vẫn xuất phát từ việc chồng cho rằng cô có thể đã lừa dối mình. Cô cũng nhắc rằng bản thân chưa từng ngoại tình, trong khi chồng từng có lỗi trong quá khứ.

Câu chuyện nhận được nhiều phản ứng trên Reddit. Phần lớn ý kiến cho rằng người đàn ông đã nhìn sai vấn đề khi cho rằng gia đình tan vỡ “chỉ vì một xét nghiệm ADN”. Theo nhiều bình luận, xét nghiệm chỉ là điểm bùng phát, còn nguyên nhân thực sự nằm ở sự thiếu tin tưởng và cách anh đối xử với con trai trong thời gian nghi ngờ.

Ở góc nhìn khác, xét nghiệm ADN không nhất thiết là một việc sai. Một người có quyền muốn biết chắc quan hệ huyết thống của mình. Nhưng trong một cuộc hôn nhân lâu năm, cách một người tìm kiếm sự thật cũng quan trọng không kém chính sự thật đó.

Điều đáng suy ngẫm là kết quả xét nghiệm đã chứng minh người vợ không phản bội, nhưng lại không thể lập tức khôi phục niềm tin của cô. Càng đáng tiếc hơn, sự nghi ngờ của người lớn đã khiến một đứa trẻ cảm thấy mình bị chính cha ruột ghét bỏ.

ADN có thể trả lời một đứa trẻ có phải con mình hay không, nhưng không thể trả lại những tổn thương đã xảy ra trong quá trình đi tìm câu trả lời ấy. Và đôi khi, thứ khiến một gia đình đứng trước nguy cơ tan vỡ không phải là sự thật được phát hiện, mà là cách người ta đối xử với nhau trước khi sự thật xuất hiện.