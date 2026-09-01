Vừa sinh con đã bị anh chồng đòi làm xét nghiệm ADN, tôi làm một việc khiến cả nhà chồng phải "tắt tiếng"

Ngày tôi sinh con trai, anh ấy đến bệnh viện thăm cháu. Tôi cứ nghĩ dù không thích tôi thì anh ấy cũng sẽ vui vì gia đình có thêm thành viên mới.

Tôi và chồng đều là công nhân, cùng rời quê lên thành phố làm việc rồi quen nhau. Những ngày tháng xa nhà không dễ dàng, tiền kiếm được phần lớn đều gửi về cho gia đình nên sau một thời gian yêu nhau, anh đề nghị hai đứa dọn về sống chung để tiết kiệm tiền trọ và sinh hoạt.

Chúng tôi chưa từng nghĩ chuyện tình cảm của mình sẽ đi xa nhanh đến vậy. Cho đến khi tôi phát hiện mình có thai.

Tôi hoảng loạn cả ngày, nhưng khi chồng đi làm về, hai đứa ngồi nói chuyện đến tận khuya. Chúng tôi không muốn bỏ con. Với chúng tôi, đứa trẻ không chỉ là kết quả của tình yêu mà còn trở thành lý do để cả hai quyết định về quê xây dựng gia đình.

Chồng bảo, nếu về quê thì anh có thể trồng rau, nuôi gà, mở một tiệm sửa chữa đồ gia dụng nhỏ. Cuộc sống có thể không dư dả nhưng ít nhất cả nhà được ở bên nhau.

Thế là chúng tôi đăng ký kết hôn.

Ảnh minh họa

Không có đám cưới, không váy cưới, cũng chẳng có cảnh đưa dâu rước họ. Chúng tôi cứ thế trở thành vợ chồng, rồi cùng nhau đón con.

Nhiều lúc nghĩ lại, tôi vẫn thấy tủi thân vì mình bước vào nhà chồng quá đơn giản. Nhưng điều khiến tôi tổn thương hơn lại xảy ra sau khi sinh con.

Anh trai chồng tôi đã có gia đình và đang sống bên nhà vợ. Vì nhà chị dâu có điều kiện hơn nên anh ấy thường tỏ ra không mấy coi trọng cuộc sống của vợ chồng tôi. Đặc biệt, anh ấy luôn có thái độ nghi ngờ tôi.

Ngày tôi sinh con trai, anh ấy đến bệnh viện thăm cháu. Tôi cứ nghĩ dù không thích tôi thì anh ấy cũng sẽ vui vì gia đình có thêm thành viên mới.

Không ngờ, câu đầu tiên anh nói lại khiến tôi chết lặng: “Đợi đứa nhỏ đầy tháng rồi xét nghiệm ADN cho chắc chắn. Nhỡ sau này chia tài sản cho con người khác thì tức lắm”.

Con trai tôi là cháu đích tôn. Anh trai chồng chỉ có hai con gái nên dường như chuyện này càng khiến anh ấy để tâm.

Tôi ôm con mà vừa tức vừa tủi. Tôi đã về làm dâu trong hoàn cảnh không có một đám cưới tử tế, chưa bao giờ đòi hỏi nhà chồng phải cho mình điều gì, vậy mà ngay cả sự trong sạch của mình cũng bị đem ra nghi ngờ.

Hai tuần sau, tôi nói chồng đưa tóc và móng tay của con đi xét nghiệm ADN.

Anh lập tức gạt đi, còn mắng tôi rằng tôi nghĩ quá nhiều. Nhưng tôi nhất quyết không chịu. Tôi nói nếu không làm, lời nghi ngờ ấy sẽ còn đeo bám tôi trong chính căn nhà này. Cuối cùng, chồng cũng đồng ý.

Đến ngày đầy tháng con, anh trai chồng đến dự. Tôi không nói gì ngay mà chờ đến lúc mọi người có mặt đông đủ rồi lấy tờ kết quả xét nghiệm ADN ra.

Kết quả cho thấy con trai tôi chính là con ruột của chồng.

Tôi đưa thẳng tờ giấy cho anh chồng rồi kể lại toàn bộ câu chuyện với bố mẹ chồng. Lần đầu tiên từ ngày về làm dâu, tôi nói hết những ấm ức của mình. Tôi nói về việc không có đám cưới, về những thiệt thòi mình đã chịu và đặc biệt là chuyện một đứa trẻ vừa chào đời đã bị nghi ngờ huyết thống chỉ vì những định kiến vô căn cứ.

Bố mẹ chồng nghe xong vô cùng tức giận. Họ quay sang trách mắng con trai cả vì đã xúc phạm em dâu và nghi ngờ chính cháu ruột của mình.

Sau cùng, ông bà tuyên bố nhà cửa, đất đai sau này sẽ để lại cho vợ chồng tôi. Còn anh trai chồng đã chọn sống bên nhà vợ thì cứ tiếp tục cuộc sống của mình.

Nhìn anh chồng từ chỗ hùng hổ trở nên lúng túng, không nói được lời nào, tôi không thể phủ nhận mình thấy hả hê.

Nhưng điều khiến tôi nhẹ lòng hơn cả không phải chuyện được chia tài sản.

Tôi chỉ muốn một lần được chứng minh rằng, tôi không cần phải có một đám cưới linh đình để trở thành người vợ đúng nghĩa, và con tôi cũng không cần phải mang trên mình sự nghi ngờ chỉ vì mẹ nó không được gia đình chồng coi trọng ngay từ đầu.

Có những lời nói tưởng chỉ là một câu nghi ngờ cho “chắc chắn”, nhưng với người nghe, đó có thể là cả một sự xúc phạm. Và đôi khi, cách bảo vệ mình tốt nhất không phải là tranh cãi, mà là để sự thật tự lên tiếng.