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Đưa con đi khám vì khớp gối đau, gia đình sốc khi bé 6 tuổi mắc ung thư xương

Việt Linh/VTC News
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Sưng đau khớp gối phải nhiều tháng không khỏi, bé trai 6 tuổi ở Bắc Ninh được đưa đến Bệnh viện K kiểm tra và bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư xương giai đoạn 2B.

Từ tháng 2/2026, bé xuất hiện tình trạng sưng vùng khớp gối phải. Nghĩ con chỉ bị va chạm hoặc chấn thương trong quá trình vui chơi, người nhà theo dõi tại nhà. Sau nhiều tuần, khớp gối vẫn sưng to, tình trạng ngày càng rõ hơn nên bé được đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả sinh thiết tại bệnh viện K xác định bệnh nhi mắc sarcoma xương. Các thăm dò chuyên sâu cho thấy khối u nằm ở đoạn dưới xương đùi phải, kích thước khoảng 4x5x13cm. Tổn thương không chỉ phá hủy vỏ xương mà còn lan ra phần mềm xung quanh. May mắn, kết quả chụp CT ngực chưa ghi nhận di căn phổi.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị ung thư đầu dưới xương đùi phải giai đoạn 2B và chỉ định điều trị hóa chất tiền phẫu theo phác đồ MAP.

Sau 4 tuần điều trị, trẻ giảm đau và có thể vận động chân phải, song khối u vẫn tiếp tục phát triển. Trước nguy cơ bệnh tiến triển nặng hơn, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật triệt căn.

Ê-kíp phẫu thuật cắt bỏ đoạn xương đùi chứa khối u và thay bằng khớp tăng trưởng nhân tạo.

Theo ThS.BSCKII Hoàng Tuấn Anh, Trưởng khoa Ngoại xương - phần mềm, Bệnh viện K, thách thức lớn nhất của ca bệnh là bệnh nhi mới 6 tuổi, hệ xương vẫn đang trong giai đoạn phát triển mạnh. Nếu sử dụng khớp nhân tạo thông thường, khi trưởng thành, chân được phẫu thuật sẽ ngắn hơn chân còn lại, gây mất cân đối và ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ê-kíp phẫu thuật quyết định cắt bỏ đoạn xương đùi chứa khối u và thay bằng khớp tăng trưởng nhân tạo. Đây là loại khớp đặc biệt có khả năng điều chỉnh chiều dài theo quá trình phát triển của trẻ, giúp hạn chế chênh lệch chiều dài hai chân trong tương lai.

Ca mổ được thực hiện bởi các bác sĩ khoa Ngoại xương - phần mềm. Ê-kíp loại bỏ hoàn toàn đoạn xương chứa khối u với diện cắt an toàn, đồng thời đặt thành công hệ thống khớp tăng trưởng nhân tạo.

Theo Bệnh viện K, đây là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được thực hiện kỹ thuật thay khớp tăng trưởng nhân tạo tại bệnh viện. Thành công của ca phẫu thuật không chỉ giúp loại bỏ khối u ác tính mà còn mở ra cơ hội bảo tồn chi thể và duy trì khả năng vận động lâu dài cho trẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như đau xương kéo dài, sưng quanh khớp, đau tăng về đêm hoặc đi lại khó khăn. Việc phát hiện ung thư xương sớm có ý nghĩa quan trọng trong điều trị, giúp nâng cao cơ hội bảo tồn chi thể và cải thiện tiên lượng sống cho người bệnh.

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