Đu trend quay video 15 giây trên TikTok, nữ KOL bị chồng bắn tử vong

Người chồng sau đó được cho là cũng đã tự sát.

Nạn nhân được cho là đã bị người chồng Jeremiah Duffey, 48 tuổi, bắn chết tại nhà riêng ở thành phố Owasso, tiểu bang Oklahoma (Mỹ) vào ngày 23/7/2026 – 12 ngày sau khi cô đăng tải đoạn video. Cảnh sát nghi ngờ người chồng sau đó đã nổ súng tự sát.

Cơ quan cảnh sát nhận được cuộc gọi vào lúc 23h15, trong đó tổng đài viên nghe thấy tiếng một người phụ nữ la hét cùng "âm thanh giống như tiếng súng". Họ đã cố gắng gọi lại vào số máy này nhưng không có người bắt máy.

Ít phút sau, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ con trai của nạn nhân. Người con cho biết cha dượng đã bắn chết mẹ mình.

Sara Gilson

Trước đó, trong đoạn video TikTok dài 15 giây, Sara Gilson xuất hiện trước ống kính và giữ im lặng nhìn thẳng về phía trước. Phía trên đầu cô là dòng chữ: "Chuẩn bị tâm lý cho ngày Netflix ra mắt phim tài liệu về người chồng sắp cũ của tôi, người mà tôi vừa phát hiện ra là một kẻ ấu dâm".

Đoạn video này ăn theo trào lưu mô phỏng lại định dạng của các bộ phim tài liệu trên Netflix, như thể người quay sắp tham gia một cuộc phỏng vấn bóc trần toàn bộ sự thật.

Cặp đôi đã sống ly thân từ năm 2021, thời điểm cô Gilson nộp hai đơn yêu cầu lệnh bảo vệ chống lại chồng.

Đoạn video "đu trend" của Sara

Duffey đã bỏ trốn kể từ khi bị một phụ huynh khác nộp đơn tố cáo vào ngày 10/6/2026. Người này cáo buộc Duffey đã có hành vi dụ dỗ, chèo kéo con gái 15 tuổi của họ tại đội bóng rổ trẻ mà hắn làm huấn luyện viên. Một huấn luyện viên khác được cho là đã bắt gặp hắn đang hôn và sờ soạng nữ sinh này.

Nạn nhân kể với cha mẹ rằng Duffey đã mời cô bé đến phòng riêng trong một chuyến thi đấu và đưa tiền mặt để "mua sự im lặng".

Cùng ngày hôm đó, cô Gilson đã xin lệnh bảo vệ khẩn cấp và Duffey bị bắt buộc phải giữ khoảng cách tối thiểu 91 m với cô mọi lúc.

Một quỹ quyên góp trực tuyến hiện đã huy động được hơn 773 triệu đồng (24.000 GBP) cho các con của Sara. Trang quyên góp miêu tả cô là "một người mẹ tuyệt vời, người yêu thương các con hết mực, luôn làm việc chăm chỉ để lo cho gia đình và mơ ước mang lại cho các con một cuộc sống tốt đẹp nhất. Các con là trung tâm thế giới của cô, và mọi việc cô làm đều vì chúng".

Sara Gilson, nữ KOL bị sát hại được cho là "gần như không thể thoát khỏi" Jeremiah Duffey dù đã nhiều lần nộp đơn xin lệnh bảo vệ, theo lời chồng cũ của cô chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

"Cô ấy từng bị mắc kẹt trong một mối quan hệ mà ở đó bạo lực gia đình dường như được coi là 'bình thường'," người chồng cũ chia sẻ với tờ People. "Tôi đã van xin cô ấy suốt 5 năm qua hãy rời xa hắn ta. Tôi đã đề nghị giúp đỡ cô ấy bằng mọi cách có thể để thoát khỏi người đàn ông đó. Nhưng hắn dường như có một sự thao túng nào đó đối với cô ấy, và cô ấy dường như không thể nào thoát ra được."

Nguồn: Metro, People