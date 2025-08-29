Dự kiến 106.855.575 công dân toàn quốc sẽ được nhận 100.000 đồng quà Tết Độc lập theo 3 CÁCH

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội (C06), Bộ Công an vừa có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Công an đề xuất các giải pháp tặng quà nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2.9 cho toàn dân.

Theo C06, tính đến 21h ngày 25.8, toàn quốc có 26.843.417 hộ, tương ứng 106.855.575 công dân. Do đó, C06 đề xuất 3 phương án chi trả:

Phương án 1: Chi trả theo chủ hộ

Qua 2.866.493 tài khoản ngân hàng nhận lương hưu của bảo hiểm xã hội (BHXH), đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư xác định được 1.409.828 chủ hộ (5,3%), tương ứng 5.001.019 công dân (4,7%). Có thể sử dụng ngay số tài khoản này để chi trả.

Với 25.433.589 chủ hộ còn lại (94,7%), sẽ tích hợp tài khoản an sinh xã hội qua VNeID mức 2; trong đó, 18.800.804 chủ hộ (73,9%) đã có VNeID mức 2, còn 6.632.785 chủ hộ (26,1%) chưa đăng ký sẽ được cảnh sát khu vực hướng dẫn đăng ký và mở tài khoản ngân hàng.

Các trường hợp không đăng ký được VNeID mức 2 sẽ chi trả qua tài khoản công an cấp xã, Trưởng công an xã trực tiếp chi trả và cập nhật lên CSDLQG về dân cư.

Phương án trên có ưu điểm: Chỉ cần xác định tài khoản chủ hộ để nhận tiền cho cả hộ. Tuy nhiên, nguy cơ tranh chấp khi chủ hộ không chuyển tiền cho các thành viên; hệ thống ngân hàng không thể chuyển đồng loạt trong 1 giờ mà phải kéo dài trong ngày.

Phương án 2: Chi trả trực tiếp cho từng công dân

Hiện có trên 52 triệu tài khoản ngân hàng đã được xác thực (BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Agribank, MB...). Bộ Công an sẽ yêu cầu ngân hàng cung cấp để chi trả. Trường hợp công dân chưa có tài khoản, công an xã sẽ tuyên truyền, hướng dẫn mở tài khoản và tích hợp an sinh xã hội trên VNeID.

Trường hợp không mở được tài khoản sẽ chi trả qua tài khoản công an xã, Trưởng công an xã chi trả trực tiếp và cập nhật lên CSDLQG.

Ưu điểm của phương án này là chuyển khoản đúng đến từng đối tượng thụ hưởng, không phát sinh tranh chấp. Còn nhược điểm là hệ thống khó đáp ứng khi phải mở đồng loạt số lượng lớn tài khoản toàn quốc.

Phương án 3: Sử dụng tài khoản của cơ quan công an xã để chi trả

Hiện 100% công an xã đã có chữ ký số và tài khoản ngân hàng. Công an xã sẽ chi trả qua tài khoản của chủ hộ; trường hợp không có tài khoản thì chi trả bằng tiền mặt, đồng thời cập nhật thông tin hộ và công dân đã nhận lên CSDLQG về dân cư.

Ưu điểm của phương án này là chuyển khoản đúng đến từng hộ; Công an xã nắm chắc địa bàn, thành viên hộ, đảm bảo chính xác. Nhược điểm là cán bộ công an cấp xã phải chi trả trực tiếp và cập nhật lên hệ thống CSDLQG về dân cư, để bảo đảm tránh việc chi trả nhiều lần cho cùng một người.

Trên cơ sở phân tích, C06 đề xuất Bộ trưởng đồng ý chủ trương lựa chọn phương án 3 vì có tính khả thi, hiệu quả cao; đồng thời giao C06 phối hợp với công an các đơn vị, địa phương hoàn thiện phần mềm, rà soát số tài khoản để tổ chức triển khai.

Nhiều ngân hàng hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Hiện nay nhiều ngân hàng như Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Agribank, LPBank, TPBank... cũng đã hướng dẫn giúp người dân liên kết tài khoản ngân hàng trực tiếp trên VNeID.

Theo hướng dẫn của các ngân hàng, với vài thao tác trên ứng dụng VNeID, người dân có thể đăng ký nhận tiền an sinh xã hội nhanh chóng, an toàn và chính thống qua tài khoản mở tại ngân hàng.

Nếu người dân đã có tài khoản ngân hàng thì bước đầu tiên vào ứng dụng VNeID, bấm vào mục “An sinh xã hội”.

Bước thứ 2 là chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”. Bước thứ 3 là nhập passcode, chọn ngân hàng, nhập số tài khoản ngân hàng.

Thực hiện 3 bước trên, người dân đã hoàn tất và có thể chờ duyệt để nhận tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.

Trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng, có thể tự đăng ký mở tài khoản thông qua việc tải ứng dụng ngân hàng. Sau đó quay lại các bước trên để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Việc kết nối này đã được nhiều ngân hàng triển khai thông qua phối hợp cùng Napas và Bộ Công an.

Việc kết nối tài khoản thanh toán trên VneID là để giúp khách hàng nhận các khoản trợ cấp an sinh xã hội, thanh toán dịch vụ công (tiền hưu trí, trợ cấp người nghèo, người có công…) thông qua tài khoản thanh toán liên kết.