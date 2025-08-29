Ngân hàng bị mạo danh để lừa tiền, cảnh báo người dân TUYỆT ĐỐI KHÔNG chuyển khoản dù chỉ 1 đồng

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mạo danh Vietcombank tuyển dụng dự án an sinh xã hội

Trong thời gian qua, Vietcombank đã nhiều lần phát đi cảnh báo về các thủ đoạn mạo danh Vietcombank nhằm lừa đảo ứng viên trong hoạt động tuyển dụng. Gần đây, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục ghi nhận thủ đoạn lừa đảo mạo danh Vietcombank để tuyển dụng nhân sự cho các dự án giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản của ứng viên.

Ngân hàng cho biết, trước đây, các thủ đoạn mạo danh được triển khai theo những cách tinh vi như:

Mạo danh Vietcombank gửi email thông báo tuyển dụng và mời phỏng vấn và yêu cầu ứng viên chuyển khoản một khoản tiền phí hoặc yêu cầu ứng viên tham gia vòng sơ tuyển online bằng cách tải ứng dụng hay nhấn vào đường dẫn.

Lập tài khoản giả mạo chuyên viên tuyển dụng Vietcombank và đề nghị ứng viên vào nhóm trên các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Telegram, sau đó dẫn dắt, hướng dẫn tải ứng dụng/nhấn vào đường dẫn/bình chọn ảnh/trải nghiệm và đánh giá sản phẩm/tham gia dự án hay thực hiện nhiệm vụ nhận hoa hồng.

Tạo các trang fanpage/website giả mạo Tuyển dụng Vietcombank, kêu gọi ứng tuyển Vietcombank bằng cách nhấn vào đường dẫn có mã độc, virus nhằm đánh cắp thông tin cá nhân hay chiếm quyền kiểm soát điện thoại.

Tuy nhiên, gần đây, ngân hàng nhận thấy những thủ đoạn lừa đảo mới và tiếp tục cảnh báo khách hàng. Theo đó:

Đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội (Viber, Zalo, Facebook...) lập các tài khoản, hội nhóm giả mạo bộ phận tuyển dụng của Vietcombank.

Đối tượng đăng tải thông tin tuyển dụng hấp dẫn về một dự án giả mạo có tên "Quỹ Tâm Tài Việt" thuộc chương trình "Cặp Lá Yêu Thương" , tự nhận đây là dự án an sinh xã hội hợp tác giữa Vietcombank và Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott).

Để tạo lòng tin, đối tượng sử dụng các văn bản giả mạo con dấu, chữ ký của lãnh đạo Vietcombank, đồng thời xây dựng quy trình tuyển dụng phức tạp nhằm tạo lòng tin từ phía ứng viên bị hại.

Sau khi ứng viên cung cấp thông tin cá nhân, đối tượng sẽ hướng dẫn ứng viên truy cập vào các website giả mạo (ví dụ như duanpower.com ...) để đăng ký tài khoản và thực hiện "nhiệm vụ".

Bước cuối cùng là yêu cầu ứng viên chuyển một khoản tiền (ví dụ: 120.000 VNĐ) vào tài khoản của kẻ lừa đảo với các lý do như: ký quỹ, tham gia thực hiện phân cảnh "Khớp Lệnh – Tài chính thịnh vượng"... Sau khi nhận được tiền, đối tượng sẽ chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc.

Ngân hàng Vietcombank phát đi cảnh bảo về việc mạo danh Vietcombank tuyển dụng dự án an sinh xã hội.

Người dân cần chú ý về các chiêu giả mạo này.

Vietcombank khuyến cáo

Trước tình trạng lừa đảo với thủ đoạn mới, Vietcombank nhấn mạnh:

Ngân hàng chỉ thông báo, liên hệ với ứng viên thông qua email với tên miền duy nhất: @vietcombank.com.vn. Tất cả các tên miền khác đều là giả mạo.

Quy trình tuyển dụng của Vietcombank được thực hiện một cách chuyên nghiệp, minh bạch và TUYỆT ĐỐI KHÔNG yêu cầu ứng viên phải nộp bất kỳ khoản phí nào, không yêu cầu chuyển tiền, ký quỹ hay thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào dưới mọi hình thức; không yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, giao dịch hay mã OTP; không liên hệ với ứng viên thông qua đường dẫn/ứng dụng nhắn tin.

Tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc hoặc đăng ký tài khoản trên các website đáng ngờ được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội.

Cảnh giác cao độ và không cung cấp thông tin cá nhân (CCCD, số điện thoại, địa chỉ...), thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin bảo mật (mật khẩu, mã OTP) cho bất kỳ ai, dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, Quý khách vui lòng liên hệ ngay với Vietcombank qua các kênh chính thức: gọi hotline 1900545413, đến phòng giao dịch Vietcombank gần nhất, gửi email tới homthutogiac@vietcombank.com.vn và trình báo với cơ quan công an gần nhất.

Quy trình tuyển dụng của Vietcombank TUYỆT ĐỐI KHÔNG yêu cầu ứng viên phải nộp bất kỳ khoản phí nào, không yêu cầu chuyển tiền, ký quỹ hay thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào dưới mọi hình thức.

Thiệt hại lớn

Theo báo cáo từ các cơ quan chức năng, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam là rất lớn, ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Một báo cáo của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến trong năm 2024 ước tính lên tới 18.900 tỷ đồng.

Các đối tượng lừa đảo không chỉ nhắm vào những người thiếu kinh nghiệm mà còn tấn công vào nhiều đối tượng khác nhau, từ sinh viên, người lao động thu nhập thấp đến người cao tuổi.

Thủ đoạn của kẻ lừa đảo ngày càng tinh vi: Kẻ gian liên tục thay đổi chiêu thức, sử dụng công nghệ cao để làm giả tin nhắn thương hiệu (SMS brandname), tạo website có giao diện giống hệt ngân hàng và lợi dụng tâm lý bất cẩn của người dùng.

Các vụ lừa đảo diễn ra ngày càng thường xuyên. Thống kê của Bộ Công an cho thấy, có hơn 6.000 vụ lừa đảo trực tuyến được phát hiện trong năm 2024, và một báo cáo khác cho biết 70% người dân Việt Nam từng tiếp xúc với ít nhất một cuộc gọi hoặc tin nhắn lừa đảo mỗi tháng. Lừa đảo không chỉ xuất hiện qua tin nhắn SMS mà còn trên các mạng xã hội như Zalo, Facebook, Viber, và thậm chí cả trong email.

Do vậy, tình trạng lừa đảo giả mạo ngân hàng là một mối đe dọa thường trực và nghiêm trọng đối với người dùng dịch vụ ngân hàng điện tử. Người dân cần việc nâng cao cảnh giác và trang bị kiến thức để tự bảo vệ tài sản.