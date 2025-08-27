Gặp Thủ tướng, CEO Samsung điện tử nhắc đến "điều đặc biệt" về một chiếc điện thoại "made in Vietnam"

2 tỷ điện thoại Samsung được sản xuất tại Việt Nam

Chiều tối 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp và làm việc với ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử, cùng đoàn công tác của tập đoàn trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực và kết quả kinh doanh ấn tượng của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam trong suốt thời gian qua. Đáp lại, ông Roh Tae Moon cho biết, tính đến năm ngoái, tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam đã đạt 23,2 tỷ USD . Lãnh đạo Samsung cũng khẳng định các pháp nhân khác của tập đoàn như Samsung Display và Samsung Electro-Mechanics sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Buổi tiếp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử - Ảnh: VGP.

Ông Roh Tae Moon cũng chia sẻ những cột mốc kinh doanh ấn tượng của Samsung tại Việt Nam trong năm 2025:

Về sản lượng sản xuất: Tính đến cuối tháng 6/2025, các nhà máy điện thoại di động của Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã đạt mốc 2 tỷ chiếc điện thoại , sau 16 năm kể từ khi đi vào hoạt động.

Doanh thu và xuất khẩu: Trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu của Samsung Việt Nam đạt 31,8 tỷ USD , trong đó xuất khẩu đạt 28 tỷ USD.

Ông Roh Tae Moon còn đặc biệt thông tin đến Thủ tướng một niềm tự hào của Samsung, đó là mẫu điện thoại Galaxy Z Fold 7 "Made in Vietnam" ra mắt vào tháng 7 vừa qua đang nhận được sự đón nhận tích cực từ các thị trường quốc tế, bao gồm cả Mỹ và Châu Âu.

Tổng Giám đốc Roh Tae Moon cho biết, Samsung Việt Nam cam kết luôn đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và nỗ lực không ngừng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Ông Roh Tae Moon cũng cho biết, từ năm 2015, Samsung đã triển khai nhiều chương trình phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Đặc biệt, từ đầu năm nay, Samsung Việt Nam đã kết hợp với Tập đoàn thành lập một nhóm phản ứng nhanh xây dựng quy trình tìm kiếm nguồn cung ứng một cách hệ thống; mở rộng hoạt động tìm kiếm nguồn cung ứng. Sau khi tìm được các doanh nghiệp tiềm năng, Samsung sẽ tập trung vào hỗ trợ tư vấn nhà máy thông minh để không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn đào tạo các chuyên gia sản xuất.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký tặng biển kỷ niệm sản xuất chiếc điện thoại di động thứ 2 tỷ của Samsung tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký tặng biển kỷ niệm sản xuất chiếc điện thoại di động thứ 2 tỷ của Samsung tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Mẫu điện thoại "made in Vietnam" được thế giới ưa chuộng

Là mẫu điện thoại được nhắc đến như một niềm tự hào của Samsung, ﻿Galaxy Z Fold 7 là một trong những mẫu smartphone chủ lực được tung ra thị trường ngay tháng 7 vừa qua.

Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu thế hệ tiếp theo của dòng điện thoại gập mới với nhiều cải tiến về thiết kế lẫn hiệu năng.

Đây cũng là mẫu máy thiết kế siêu mỏng nhẹ nhất từ trước đến nay (chỉ mỏng 8.9mm khi gập và 4.2mm khi mở, nặng 215 gram), màn hình lớn hơn, camera 200MP, chip Snapdragon 8 Elite tích hợp AI và chạy giao diện One UI 8, kèm pin dung lượng 4.400mAh.﻿

Galaxy Z Fold7 ra mắt với thiết kế siêu mỏng.

Xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới từ năm 2019, dòng điện thoại gập của Samsung đã mở ra một kỷ nguyên công nghệ mới dành cho thiết bị di động. Điện thoại gập, đúng như tên gọi của nó là một chiếc điện thoại có khả năng gập lại được.

Không giống như những chiếc smartphone truyền thống với thân máy liền khối, điện thoại gập sở hữu thiết kế khác biệt với bản lề trung tâm và hai mặt gập. Với kết cấu bản lề đóng vai trò như trục chính để mở và đóng điện thoại, kết nối hai màn hình thành một thể thống nhất.﻿

Galaxy Z Fold 7 được Samsung quảng cáo là có độ bền 500.000 lần gập, gấp đôi so với các phiên bản điện thoại đời trước.﻿

Là nhà sản xuất tiên phong và Samsung hiện vẫn đang thống trị thị trường điện thoại gập trên toàn cầu. Doanh số hai dòng Galaxy Z Fold và Z Flip đã đạt khoảng gần 12 triệu chiếc vào năm 2022, vượt xa tổng doanh số của tất cả các hãng khác cộng lại.

﻿Tại Việt Nam, Z Fold nhận được sự quan tâm lớn. Tỉ lệ khách hàng đặt trước Galaxy Z Fold 7 sẽ tiếp tục chiếm phần lớn, vào khoảng 65% đến 70% tổng số lượng đơn hàng tại một số hệ thống bán lẻ.

﻿Tại quê nhà Hàn Quốc, theo báo cáo từ FNN News, mẫu máy mới nhất Z Fold7 hiện chiếm khoảng 60% tổng lượng đơn hàng đặt trước dòng điện thoại gập mới của Samsung, trong khi các mẫu Flip, bao gồm cả Z Flip7 và Flip7 FE chỉ chiếm khoảng 40%.