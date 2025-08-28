Chân dung công ty nâng cấp ô tô chống đạn hàng đầu TG đứng sau lô xe VinFast dành chở các Nguyên thủ

VinFast vừa chính thức bàn giao lô xe đặc biệt - Lạc Hồng 900 LX - phục vụ nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) cho Bộ Ngoại giao. Trong đó, phiên bản Chống đạn gây chú ý bởi khả năng an toàn tuyệt đối, được bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ, khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau chính bởi INKAS Armored Vehicle Manufacturing (Canada).

VinFast Lạc Hồng 900 LX - phục vụ nguyên thủ quốc tế.

INKAS Armored Vehicle Manufacturing, một công ty con của INKAS Group (Canada).

Được thành lập vào năm 2000, INKAS chuyên sản xuất và tùy chỉnh nhiều dòng xe chuyên dụng, từ xe tải bọc thép, SUV hạng sang, sedan chống đạn, limousine, cho đến các phương tiện đặc biệt khác, nhằm đáp ứng nhu cầu an ninh ngày càng phức tạp.

Ngoài khu nhà xưởng rộng gần 46.500 m² tại Toronto, Canada, INKAS còn có nhiều văn phòng quốc tế cùng mạng lưới đại lý và trung tâm sửa chữa ủy quyền trên khắp thế giới.

Các mẫu xe của công ty này có thể đạt được các cấp độ bảo vệ cao, như:

CEN 1063 BR7 : Mức kính chống đạn cao nhất theo chuẩn châu Âu, chịu được đạn xuyên giáp 7,62 mm.

VPAM VR7/VR9 : Chuẩn châu Âu đối với toàn bộ chiếc xe, thay vì chỉ vật liệu. VR7 cho phép chống lại các loại súng trường công suất lớn.

STANAG 4569 (cấp 4a/4b) : Chuẩn của NATO dành cho phương tiện quân sự, đánh giá khả năng chống mìn và thuốc nổ công suất lớn.

Theo INKAS, xe bọc thép của họ đang hoạt động tại hơn 78 quốc gia trên khắp 5 châu lục, bao gồm cả những khu vực nguy hiểm nhất trên thế giới.

Hiện tại, doanh nghiệp này đang cung cấp dịch vụ nâng cấp chống đạn cho nhiều mẫu xe hạng sang và phổ thông, bao gồm: Mercedes-Benz: G63 AMG, S-Class, Maybach. Lexus: LX 600, GX 550. Toyota: Land Cruiser 300. Cadillac: Escalade. Land Rover: Range Rover, Defender. BMW: X7.

Bên cạnh các dòng xe dân dụng, INKAS còn chế tạo các phương tiện chuyên dụng như xe chở tiền, xe buýt bọc thép, và xe chiến thuật Sentry dành cho lực lượng cảnh sát và đặc nhiệm.

Chiếc xe phải trải qua bài kiểm tra nghiêm ngặt về tấn công bằng các loại vũ khí.

Lạc Hồng 900 LX phiên bản Chống đạn có khả năng chống lại các loại đạn súng trường NATO Ball M80 và lựu đạn loại DM51.

Xe đã trải qua quá trình kiểm thử nghiêm ngặt tại trung tâm Beschussamt Ulm (đơn vị kiểm thử tại Đức) với 440 phát đạn bắn vào nhiều vị trí, 11 lần nổ mìn từ dưới gầm và trên nóc xe.

Chuẩn VPAM cấp độ VR7 là gì?

Phiên bản Chống đạn của xe VinFast Lạc Hồng đạt tiêu chuẩn VPAM VR7 - tiêu chuẩn khắt khe nhất chuyên trang bị cho xe của các lãnh đạo hàng đầu thế giới. Vậy tiêu chuẩn này là gì?

VPAM BRV VR7 Edition 3 là một tiêu chuẩn của VPAM dùng để thử nghiệm khả năng chống đạn của xe bọc thép. Điểm đặc biệt của tiêu chuẩn này là không chỉ kiểm tra vật liệu riêng lẻ, mà còn đánh giá toàn bộ chiếc xe.

Đầu tiên, đội ngũ kỹ thuật của VPAM sẽ phân tích thiết kế giáp để tìm ra các điểm yếu tiềm ẩn của xe. Sau đó, trong quá trình thử nghiệm, họ sẽ tập trung bắn đạn vào những khu vực được cho là dễ bị tổn thương như các khớp nối, cửa ra vào và cột xe. Để vượt qua bài kiểm tra và được cấp chứng nhận VPAM BRV VR, chiếc xe phải chống lại tất cả các viên đạn, tuyệt đối không được phép có bất kỳ một vết xuyên nào.

Các cấp độ phổ biến nhất dành cho xe bọc thép dân dụng là:

VR7: Bảo vệ chống lại đạn 7,62 x 51mm và 5,56 x 45mm.

VR9: Cung cấp khả năng bảo vệ cao hơn, chống lại cả đạn xuyên giáp 7,62 x 51 AP hoặc .308 AP của Winchester.

Để chứng minh chất lượng, INKAS đã đưa mẫu Toyota Land Cruiser 300 bọc thép của mình tham gia các bài kiểm tra đạn đạo nghiêm ngặt theo chuẩn VPAM VR7.

Theo INKAS, trong quá trình thử nghiệm, chiếc Land Cruiser 300 đã chịu được hơn 780 phát đạn từ nhiều loại súng, 6 quả lựu đạn DM51 trên nóc xe, 4 quả lựu đạn DM51 dưới gầm, 2 quả mìn DM31 và một vụ nổ tương đương 15kg thuốc nổ TNT ở cự ly 2 mét.

Bài kiểm tra khắt khe cho chiếc xe bọc thép Land Cruiser 300.

Chiếc xe đã xuất sắc vượt qua tất cả các bài kiểm tra.







