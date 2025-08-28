"Make in Vietnam": Khí tài, tên lửa, pháo tự hành "dàn trận" tại triển lãm lớn nhất từ trước tới nay

Ngày 28/8/2025, Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 khai mạc tại Hà Nội. Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) trình diễn 50 sản phẩm công nghệ dân sự và quân sự, trong đó nhiều sản phẩm thuộc các nhóm công nghệ chiến lược quốc gia như mạng viễn thông thế hệ mới, chip bán dẫn, robot, an ninh mạng và hàng không vũ trụ.

Triển lãm có chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", diễn ra tại Trung tâm triển lãm quốc gia từ 28/8 – 5/9, nhằm tôn vinh, giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Các sản phẩm công nghệ của tập đoàn Viettel được giới thiệu trong các khu vực trưng bày của Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng và Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Tại khu vực ngoài trời, trong không gian triển lãm của Bộ Quốc phòng, Viettel cũng đem đến các công nghệ quân sự "Make in Vietnam, Made by Viettel": pháo tự hành mặt đất hạng nặng, pháo phòng không, các hệ thống radar phòng không và cảnh giới biển, phương tiện bay không người lái (UAV) đa năng tầm xa và tổ hợp chống UAV phục vụ tác chiến hiện đại, hệ thống liên lạc bảo mật, tổ hợp tên lửa S-125-VT, tổ hợp tên lửa Trường Sơn.

Công nghệ quân sự "Make in Vietnam, Made by Viettel" tại triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc".

Pháo mặt đất hạng nặng, cỡ nòng 152mm, là loại pháo cơ động có khả năng yểm trợ hỏa lực tầm xa cho bộ binh và thiết giáp. Pháo phòng không 57mm có khả năng bảo vệ trận địa phòng không, sân bay, cầu cảng, nhà máy và các cơ sở quan trọng khỏi các đối tượng tấn công đường không như máy bay, trực thăng, quân dù, tên lửa, UAV. Các hệ thống tích hợp máy tính đạn đạo và điều khiển hỏa lực cũng như hệ thống tác chiến điện tử.

UAV đa năng, tầm xa là dòng UAV cấp chiến lược thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát, chỉ thị mục tiêu theo thời gian thực, trinh sát điện tử, chuyển tiếp thông tin, tấn công mục tiêu nhờ khả năng mang đa tải. Với đặc điểm vận hành liên tục trong thời gian dài và cự ly hoạt động lớn, dòng UAV này nổi bật ở khả năng thực hiện nhiệm vụ trên nhiều loại khu vực địa hình từ đất liền, biên giới đến các vùng biển, hải đảo và dưới các điều kiện khí tượng phức tạp.

Tổ hợp trinh sát, gây nhiễu phương tiện bay không người lái cấp chiến thuật là vũ khí tác chiến hiện đại, do các kỹ sư Việt Nam nghiên cứu chế tạo, có khả năng trinh sát, phát hiện, nhận dạng, định hướng, gây nhiễu phương tiện bay không người lái nhằm bảo vệ các khu vực trọng yếu.

Tổ hợp S-125-VT do Viettel nghiên cứu, cải tiến có khả năng tiêu diệt các phương tiện tấn công đường không. Tổ hợp tên lửa Trường Sơn là một trong những vũ khí hiện đại do Viettel phát triển toàn trình. Đây là tổ hợp tên lửa bắn từ bờ, có thể khai hỏa các đạn tên lửa hành trình đối hạm.

UAV đa năng tầm xa.

Robot.

Không gian trưng bày thiết bị công nghệ cao.

Chia sẻ về chiến lược phát triển khoa học công nghệ, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết: "Viettel đã tập trung triển khai các chương trình nghiên cứu chiến lược, tham gia phát triển 9 trên tổng số 11 công nghệ chiến lược quốc gia. Định hướng này gắn liền với việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Viettel sẽ nhận những việc việc mới, việc khó và quyết tâm tạo thành quả để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Quân đội, với tầm nhìn và kỳ vọng lớn lao đặt ra từ các Nghị quyết mang tính lịch sử".

Bên cạnh các vũ khí – khí tài hiện đại, Viettel giới thiệu các sản phẩm công nghệ số bao gồm trạm thu phát 5G và chip 5G, thành phố thông minh, nhà máy thông minh, các nền tảng an toàn thông tin, số hoá đô thị và trợ lý ảo.

Chip DFE cho hệ thống mạng 5G.

Bo mạch.

Mô hình nhà máy thông minh.

Loạt sản phẩm này thể hiện vai trò tiên phong kiến tạo xã hội số của Viettel, cung cấp hạ tầng cho chuyển đổi số với kết nối 5G và các ứng dụng, giải pháp trong mọi mặt của đời sống. Mạng viễn thông thế hệ mới, chip bán dẫn, robot, an ninh mạng cũng là nằm trong số 9 công nghệ chiến lược quốc gia mà Viettel tham gia nghiên cứu phát triển.