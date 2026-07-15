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Dự báo thời tiết 15/7: Miền Bắc nắng nóng, miền Nam mưa lớn

HUỆ NGUYỄN
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Ngày 15/7, thời tiết hai miền Bắc - Nam có sự phân hóa khi miền Bắc trời nắng nóng trên diện rộng, miền Nam lại xuất hiện mưa to và dông.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 15/7/2026

Ngày 15/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh và Hải Phòng) nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36°C, có nơi trên 36°C, độ ẩm trong không khí thấp, khoảng 55-60%, càng làm tăng cảm giác oi bức.

Thời tiết Hà Nội cũng phổ biến nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động 35 - 36°C, có nơi trên 36°C.

Dự báo thời tiết 15 / 7 miền Bắc nắng nóng miền Nam mưa lớn 2026 - Ảnh 1.

Ngày 15/7, miền Bắc nắng nóng. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ngày nắng mạnh, nắng nóng xảy ra cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Ngày 16/7, nắng nóng thu hẹp phạm vi, còn xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Nhiệt độ cao nhất ở các khu vực này dao động 35 - 36°C, có nơi trên 36°C.

Ban ngày nắng nóng nhưng chiều tối và đêm, các khu vực trên cần đề phòng xảy ra mưa dông cục bộ, nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Từ 17/7, nắng nóng ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa dịu dần.

Cũng trong ngày 15/7, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Mưa không xảy ra cả ngày mà tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 15/7/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28°C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 36°C, có nơi trên 36°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, ngoại trừ Điện Biên, Lai Châu. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36°C, có nơi trên 36°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, trừ Quảng Ninh, Hải Phòng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 36°C, có nơi trên 36°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29°C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35°C, có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng . Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28°C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23°C. Nhiệt độ cao nhất 27- 30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to, mưa dồn chủ yếu vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34°C.

TP.HCM mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34°C.

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dự báo thời tiết 15/7

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