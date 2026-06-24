Drama khách tố tiệm giặt Hà Nội làm mất 2 áo hiệu 60 triệu, áo khoác LV 150 triệu cũng gặp sự cố thảm thương

Câu chuyện này đang vô cùng viral trên MXH, nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước phản ánh của một khách hàng về một cửa hàng giặt là nổi tiếng ở Hà Nội (tạm gọi là V.G). Theo người này, cửa hàng đã làm mất 2 chiếc áo hàng hiệu trị giá hơn 60 triệu đồng, đồng thời làm hỏng một chiếc áo khoác hiệu có giá 150 triệu đồng.

Theo thông tin được chia sẻ, phía cửa hàng đã tiếp nhận đơn giặt gồm chăn và 2 chiếc áo hiệu thuộc thương hiệu Hermès và Louis Vuitton. Tuy nhiên, sau một thời gian xử lý, cửa hàng thông báo với khách rằng đã làm mất 2 chiếc áo do làm rơi túi đựng sản phẩm vào thùng rác. Điều khiến vụ việc trở nên tranh cãi là mức đền bù được đưa ra chỉ tương đương 15 lần phí giặt, tức 180.000 đồng. Sau khi hai bên trao đổi, con số này được nâng lên 50 lần phí giặt, tức 9 triệu đồng. Tuy nhiên, khách hàng cho rằng mức bồi thường này chưa thỏa đáng khi giá trị thực tế của hai món đồ lên tới 60 triệu đồng, và tiếp tục yêu cầu được giải quyết phần chênh lệch còn lại. Phía cửa hàng sau đó không đồng ý hoàn trả thêm tiền, mà đưa ra phương án gây tranh cãi khi đề nghị khách hàng tiếp tục mang đồ đến giặt để "trừ nợ dần".

Bài đăng bóc phốt của khách hàng đang viral trên Threads

Toàn bộ sự việc được khách mô tả chi tiết

Tóm tắt toàn bộ các cột mốc trong drama giặt áo hàng hiệu

Ngày 18/4: Khách hàng bàn giao đơn hàng gồm chăn và 2 chiếc áo hàng hiệu (1 áo Hermès, 1 áo Louis Vuitton) tổng trị giá áo hơn 60 triệu đồng cho cửa hàng V.G. Theo camera và giải thích sau này, ngay trong đêm 18/4, nhân viên cửa hàng đã làm trượt túi đựng 2 chiếc áo này vào thùng rác.

Chiều 19/4: Phía V.G nhắn tin thu tiền giặt của khách hàng, nhưng khách chưa thanh toán ngay.

Từ 19/4 đến 7/5 (Suốt 17 ngày): Khách nhiều lần hẹn giao đồ nhưng V.G liên tục trì hoãn. Trong suốt thời gian này, cửa hàng hoàn toàn im lặng, không có cuộc gọi hay tin nhắn nào thông báo về việc mất đồ. Vào ngày 5/5 , khách hàng cho rằng dù đã biết chắc đồ bị mất, cửa hàng vẫn nhắn tin hối thanh toán tiền giặt.

Ngày 7/5: Khi cửa hàng mang đồ đến trả, khách kiểm tra và hỏi về 2 chiếc áo thì quản lý mới thừa nhận đã làm mất áo vào thùng rác. Cùng ngày, khi đến nhà của khách, quản lý cam kết sẽ chịu trách nhiệm đền đủ giá trị 2 chiếc áo (nhân viên và quản lý chịu 50%, cửa hàng chịu 50%) nên khách đã gửi hóa đơn để giải quyết. Tuy nhiên, sau khi ra về, phía cửa hàng thay đổi ý định, viện dẫn quy định ngành chỉ bồi thường 15 lần tiền giặt (180.000 đồng) và bảo sẽ "nghĩ tiếp".

Ngày 8/5: Hai bên gặp trực tiếp để giải quyết. V.G đưa ra lý do họ chỉ là đơn vị hợp tác công nghệ với công ty mẹ nên không có quyền quyết định bồi thường, đồng thời nói quy định đền tối đa 15 lần tiền giặt đã công khai trên page (nhưng khách kiểm tra thì không thấy có bài đăng nào). Sau nhiều tranh luận, cửa hàng nâng mức đề xuất lên 50 lần tiền giặt (tương đương 9 triệu đồng), số tiền 51 triệu còn lại tiếp tục hẹn "để suy nghĩ".

Sau buổi gặp (Sau ngày 8/5): Phía V.G đưa ra phương án giải quyết khiến khách hàng cảm thấy bức xúc: Quy đổi toàn bộ số tiền 51 triệu đồng còn lại thành "dịch vụ giặt để trừ nợ dần". Khách hàng không đồng ý và đề xuất phương án mua lại đúng 2 chiếc áo nhưng cửa hàng không thực hiện và im lặng hoàn toàn.

Ảnh minh hoạ

Khách hàng không chấp nhận phương án "giặt trừ nợ" của cửa hàng

Phía khách không thỏa đáng với việc đền bù 180.000 đồng và 9 triệu đồng khi giá trị đồ bị mất lên tới hơn 60 triệu đồng. Trước yêu cầu tiếp tục bồi thường phần chênh lệch còn lại (hơn 51 triệu đồng), phía cửa hàng đưa ra phương án quy đổi thành hình thức dịch vụ dài hạn.

Cụ thể, cửa hàng đề xuất sẽ trừ dần 50% phí dịch vụ cho đến khi tổng giá trị bồi thường được sử dụng hết. Theo chia sẻ từ phía khách hàng, điều này đồng nghĩa với việc mỗi lần sử dụng dịch vụ, khách vẫn phải thanh toán 50% hóa đơn, 50% còn lại được "trừ nợ" dần cho đến khi đủ số tiền hơn 51 triệu đồng. Tuy nhiên, phương án này không được khách hàng chấp thuận. Vị khách cũng cho biết sau đó đã tiếp tục nhắn tin trao đổi với cửa hàng nhưng không nhận được phản hồi hay động thái trả lời.

Bên cạnh drama mất 2 áo hiệu, áo khoác 150 triệu đồng của khách cũng gặp sự cố thảm thương

Ngoài việc tố cửa hàng V.G làm mất 2 chiếc áo hiệu, khách hàng còn phản ánh về việc một chiếc áo khoác Louis Vuitton trị giá khoảng 150 triệu đồng cũng gặp sự cố sau khi được gửi đến cửa hàng để xử lý phần lông áo. Theo chia sẻ, sau lần xử lý đầu tiên, phần lông áo vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn nên chiếc áo được phía V.G tiếp nhận thêm một lần nữa để khắc phục. Tuy nhiên, khi nhận lại sản phẩm, khách hàng cho rằng phần đai áo đã bị biến dạng, trong khi phần lông cần sửa chữa thì lại không có nhiều cải thiện. Bên cạnh đó, khách hàng cũng tố cửa hàng V.G. đã sử dụng hình ảnh chiếc áo trong các nội dung quảng bá dịch vụ mà chưa nhận được sự đồng ý từ chủ sở hữu.

Tính đến thời điểm hiện tại: Khách hàng vẫn "kêu than", phía cửa hàng chưa có động thái phản hồi

Tính đến thời điểm hiện tại, phía cửa hàng V.G vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi hay phát ngôn chính thức nào trên fanpage cũng như các nền tảng mạng xã hội về vụ việc này. Về phía khách hàng, người này cho biết vẫn chưa nhận được thêm phản hồi nào từ phía cửa hàng sau những đề xuất trước đó. Trên mạng xã hội, vụ việc liên quan đến giá trị đền bù đơn hàng giặt là này vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm và thảo luận lớn từ phía cộng đồng mạng.