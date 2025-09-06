Đột quỵ, huyết áp cao "rất thích" thứ này, không phải muối: Người Việt ăn gần gấp đôi khuyến nghị

Các chuyên gia cho biết tăng huyết áp còn được gọi là "kẻ giết người thầm lặng" vì chúng thường không có những biểu hiện hay triệu chứng cảnh báo trước. Tăng huyết áp nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến đột quỵ não, nhồi máu cơ tim, suy tim, rối loạn nhịp,... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh.

Theo báo Anh Daily Mail, từ lâu việc ăn quá nhiều muối đã được biết đến là nguyên nhân phổ biến gây tăng huyết áp và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch như đau tim, đột quỵ,... Tuy nhiên, ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy thường xuyên tiêu thụ đường bổ sung cũng gây ra những tác động tương tự như ăn nhiều muối.

Tiêu thụ nhiều đường cũng có thể gây tăng huyết áp và dẫn lối cho đột quỵ, đau tim.

Mối liên hệ giữa đường bổ sung với huyết áp cao và bệnh tim mạch

Theo Daily Mail, tiêu thụ nhiều đường bổ sung có tác động tiêu cực đối với sức khỏe, đặc biệt là đối với quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Các chuyên gia chỉ ra rằng tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung có liên quan tới nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa bao gồm tăng mỡ máu, tăng huyết áp, tăng đường huyết, béo bụng, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường type 2.

Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ nước ngọt chứa đường bổ sung hơn 8 lần/tuần có thể làm tăng 33% nguy cơ mắc phình động mạch chủ và tăng 20% nguy cơ mắc suy tim hoặc đột quỵ.

Một số nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng đường bổ sung làm tăng axit uric trong cơ thể. Axit uric ức chế khả năng sản xuất oxit nitric của thận - chất giúp mạch máu giãn nở để điều hòa huyết áp, khiến chỉ số này tăng cao.

Theo các nhà khoa học Trung Quốc, thực phẩm siêu chế biến (như bim bim, xúc xích, bánh ngọt, nước ngọt đóng chai,...) thường chứa hàm lượng đường bổ sung và lượng natri cao. Việc tiêu thụ thêm 100g thực phẩm siêu chế biến mỗi ngày có thể làm tăng 14,5% nguy cơ mắc huyết áp cao, đồng thời làm tăng 6% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng những người nạp hơn 25% tổng lượng calo hàng ngày từ đường bổ sung - thường có trong các loại nước ngọt có ga hoặc thực phẩm siêu chế biến như bánh, kẹo,... có nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch cao gấp 3 lần.

Đường bổ sung có mặt trong nhiều loại thực phẩm, tiêu thụ thường xuyên gây hại cho hệ tim mạch.

Người Việt tiêu thụ nhiều đường bổ sung

Đáng chú ý, theo thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tại Việt Nam, mức tiêu thụ đường trung bình của người Việt Nam là 46,5 gam/ngày, cao hơn gần gấp đôi so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), không quá 25 gam/ngày.

Điều này, có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như tăng huyết áp, đau tim, đột quỵ. Do đó, các chuyên gia kêu gọi người dân cần sớm thay đổi thói quen ăn uống, hạn chế tối đa lượng đường bổ sung nạp vào cơ thể cũng như giảm tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến chứa nhiều đường bổ sung.