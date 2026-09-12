Đột phá y khoa tại một bệnh viện Hà Nội: Cố định cột sống qua vết rạch 1 cm

Đó là đột phá gì? Và đang được triển khai tại Bệnh viện nào?

Đó chính là Bệnh viện Đại học Y Dược - cơ sở Linh Đàm với kỹ thuật mổ nội soi một cổng điều trị bệnh lý cột sống. Đây được đánh giá là một trong những ca mổ có sự đột phá trong y khoa.

Thay vì đường mổ dài và bóc tách cơ diện rộng, kỹ thuật nội soi một cổng cho phép bác sĩ giải ép thần kinh, hàn xương, cố định cột sống qua một vết rạch khoảng 1 cm, giúp giảm tổn thương mô mềm và rút ngắn thời gian phục hồi.

Trượt đốt sống kèm thoát vị đĩa đệm, hẹp ống sống có thể gây chèn ép rễ thần kinh, khiến người bệnh đau thắt lưng kéo dài, đau lan xuống mông, đùi và chân, hạn chế khả năng vận động.

Bệnh nhân Phạm Thị Giang, 67 tuổi, ở Thanh Hóa, bị đau vùng thắt lưng lan xuống hai mông và mắt cá chân suốt 8 tháng. Bà chỉ có thể đi khoảng 10 m trước khi phải dừng vì tê buốt chân. Điều trị bằng thuốc nam không cải thiện triệu chứng.

Một trường hợp khác là anh Phan Văn Quân, 34 tuổi, ở Hà Tĩnh, từng phẫu thuật thoát vị đĩa đệm L4-L5 năm 2019. Gần đây, anh xuất hiện đau thắt lưng lan xuống chân trái, kèm tê bì, yếu cơ duỗi ngón cái. MRI cho thấy thoát vị đĩa đệm lệch trái chèn ép rễ thần kinh L5-S1, kèm khuyết hở eo, có chỉ định phẫu thuật.

Theo TS.BS Võ Văn Thanh, Khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Đại học Y Dược - cơ sở Linh Đàm, với những trường hợp trượt đốt sống mất vững, phương pháp kinh điển thường là mổ mở giải ép, ghép xương và cố định bằng vít. Kỹ thuật này cần đường mổ dài, bóc tách cơ dựng sống trên diện rộng, có thể gây mất máu, đau sau mổ và ảnh hưởng đến các cấu trúc phần mềm quanh cột sống.

Bác sĩ Thanh (phải) chụp ảnh cùng bệnh nhân Quân (ảnh BSCC).

Với phẫu thuật nội soi một cổng kết hợp hàn xương liên thân đốt và nẹp vít qua da, bác sĩ chỉ tạo một đường mổ khoảng 1 cm để đưa hệ thống nội soi vào vùng tổn thương. Camera độ phân giải cao giúp phóng đại trường mổ, hỗ trợ bác sĩ quan sát và giải phóng rễ thần kinh, lấy bỏ phần đĩa đệm tổn thương, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến cơ và các cấu trúc lành xung quanh.

Sau khi xử lý tổn thương, bác sĩ đặt vật liệu ghép xương liên thân đốt và cố định bằng hệ thống vít qua da dưới hướng dẫn của C-arm hoặc hệ thống định vị. Theo bác sĩ Thanh, việc giảm tối đa tổn thương mô mềm có thể giúp người bệnh ít đau hơn sau phẫu thuật và phục hồi vận động sớm.

Bà Giang cho biết sau mổ, cơn đau lan xuống hai chân giảm rõ rệt và có thể đứng, đi lại sớm. Anh Quân cũng bắt đầu tập đi từ ngày thứ hai sau phẫu thuật, có thể tự thực hiện các sinh hoạt cá nhân và không còn cảm giác tê bì, đau buốt như trước.

TS.BS Võ Văn Thanh cho rằng người bệnh trượt đốt sống kèm chèn ép thần kinh không nên trì hoãn điều trị vì lo ngại phẫu thuật. Tình trạng chèn ép kéo dài có thể gây tổn thương thần kinh, teo cơ hoặc rối loạn chức năng vận động.

Khi xuất hiện đau thắt lưng kéo dài, đau lan xuống mông hoặc chân, tê bì, yếu chân hoặc đau tăng khi đi lại, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa để được thăm khám và chụp cộng hưởng từ khi cần thiết. Việc xác định chính xác nguyên nhân và mức độ tổn thương giúp bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.