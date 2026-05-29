Đột nhập nhà máy sô cô la sản xuất 600 triệu chiếc bánh "quốc dân" mỗi năm: Dùng 17 tấn sô cô la lỏng/ngày, làm được 1.350 chiếc/phút, mãn nhãn trong từng công đoạn

Chi Chi
|

Tại đây, những thác nước sô cô la đổ xuống hàng triệu chiếc bánh, trong khi các robot và hàng trăm nhân viên phối hợp nhịp nhàng để hoàn thiện sản phẩm.

Được mệnh danh là "Ngôi nhà của Mini Roll", nhà máy của Premier Foods tại Moreton (Anh) là nơi làm việc bận rộn nhất mỗi dịp lễ hội. Nhà máy này vốn được Cadbury xây dựng từ năm 1951 và hiện vẫn duy trì sản xuất các loại bánh mang thương hiệu Cadbury. Đây là những chiếc bánh "quốc dân" vô cùng quen thuộc tại xứ sở sương mù.

Nhà máy sản xuất khoảng 600 triệu chiếc bánh mỗi năm, bao gồm cả các dòng sản phẩm đặc biệt cho lễ Halloween, Giáng sinh và Phục sinh. Riêng mùa lễ Phục sinh, nhà máy làm ra tới 50 triệu chiếc bánh và sử dụng khoảng 23 triệu quả trứng sô cô la Mini Eggs.

Trung bình, nhà máy sử dụng 17 tấn sô cô la lỏng mỗi ngày. Ước tính mỗi mùa Phục sinh, lượng sô cô la được tiêu thụ tương đương với hai bể bơi tiêu chuẩn Olympic chứa đầy sô cô la.

Đối với dòng sản phẩm Mini Roll chủ lực, nhà máy tạo ra 450 triệu chiếc mỗi năm. Khi vận hành hết công suất, dây chuyền sản xuất hơn 20 chiếc mỗi giây, tương đương 1.350 chiếc mỗi phút. Nếu xếp nối đuôi nhau, số bánh này có thể kéo dài tới Úc và quay về gần ba phần tư chặng đường.

Quy trình sản xuất kỳ diệu

Tại đây, những thác nước sô cô la đổ xuống hàng triệu chiếc bánh, trong khi các robot và hàng trăm nhân viên phối hợp nhịp nhàng để hoàn thiện sản phẩm.

Đối với món bánh gateau sô cô la Mini Eggs, quy trình bắt đầu bằng việc nướng những tấm bánh mỏng khổng lồ, sau đó phết lớp kem và tự động cuộn lại. Sau khi cắt thành từng miếng, bánh sẽ chạy qua một "thác nước" sô cô la để phủ đều bề mặt. Tiếp đến, các nhân viên sẽ đặt những quả trứng sô cô la nhỏ lên trên theo định lượng chuẩn xác bằng cốc đo lường. Cuối cùng, bánh được làm mát từ từ trong các buồng lạnh để đảm bảo chất lượng, rồi được rưới thêm những đường sô cô la xoắn ốc trang trí trước khi đóng gói.

Với dòng Mini Roll, quy trình chủ yếu được tự động hóa. Những tấm bánh xốp lớn được cắt thành dải, phủ kem và cuộn lại. Sau khi phủ sô cô la, bánh đi qua một hệ thống rung để tạo hiệu ứng gợn sóng hoàn hảo. Nhiệt độ sô cô la được kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt để lớp vỏ ngoài có độ bóng mượt và giòn khi cắn vào.

Nhà máy hiện có hơn 450 nhân viên, và con số này tăng lên 600 trong giai đoạn cao điểm. Một đặc điểm thú vị là nhà máy có tỷ lệ nghỉ việc rất thấp, nhiều gia đình đã có ba thế hệ cùng làm việc tại đây. Có những công nhân đã gắn bó với nhà máy tới gần 50 năm.

Công đoạn đóng gói sản phẩm

Jay McDermott, tổng quản lý nhà máy, chia sẻ rằng họ đã bắt đầu sản xuất cho mùa lễ Phục sinh từ tháng 1, và những chiếc bánh này thường xuất hiện trên kệ hàng vào cuối tháng đó để phục vụ thực khách trên toàn cầu, từ Anh đến Nam Phi, Úc và vùng Caribbean.

Nguồn: liverpoolecho

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

