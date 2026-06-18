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Đột kích một kho hàng, công an phát hiện đường dây sản xuất matcha và cà phê giả, tịch thu hơn 1 triệu sản phẩm

Khánh Vy
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Cơ quan chức năng Thái Lan đã thu giữ hơn 1 triệu sản phẩm matcha và cà phê giả với tổng giá trị vượt 9 tỷ đồng.

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Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan (CPPD) vừa triệt phá một kho hàng quy mô lớn tại tỉnh Samut Prakan, thu giữ hơn 1,07 triệu sản phẩm giả mạo gồm cà phê, trà xanh matcha, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm được phân phối qua các nền tảng trực tuyến. Tổng giá trị số hàng bị tịch thu ước tính hơn 12 triệu baht (tương đương hơn 9,75 tỷ đồng).

Theo thông tin từ CPPD, ngày 10/6, Thiếu tướng Kongkrit Lertsittikul, Tư lệnh Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng, đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành khám xét một kho hàng tại huyện Bang Bua, tỉnh Samut Prakan. Đây được xác định là địa điểm tập kết, đóng gói và phân phối các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và vật liệu nguy hiểm giả mạo trước khi chuyển đến người mua trên khắp Thái Lan.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 1.073.327 sản phẩm với tổng giá trị hơn 12,06 triệu baht.

Đáng chú ý, nhiều mặt hàng bị phát hiện sử dụng trái phép số đăng ký của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) trên nhãn mác nhằm tạo lòng tin với người tiêu dùng.

Trong nhóm thực phẩm giả mạo có 9 mặt hàng, gồm khoảng 175.000 sản phẩm cà phê Phoenix Roastz, hơn 20.000 cốc cà phê latte Golden Elephant, gần 10.000 gói cà phê Siam Aroma Milky Latte 3 trong 1, hàng nghìn chai nước uống làm trắng da Shero Lab Glow Shot cùng nhiều loại vitamin, men vi sinh và thực phẩm bổ sung chất xơ.

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Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều sản phẩm không có nhãn tiếng Thái theo quy định, gồm cà phê đen Golden Elephant, thực phẩm bổ sung collagen Glow Secret và hàng chục nghìn gói trà xanh matcha mang thương hiệu "Japanese Matcha" với hai quy cách đóng gói khác nhau.

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Theo kết quả điều tra ban đầu, các sản phẩm giả này được bày bán công khai trên nhiều sàn thương mại điện tử và nền tảng trực tuyến, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng do nguồn gốc và chất lượng không được kiểm chứng.

Lần theo đường dây phân phối, cảnh sát xác định toàn bộ hàng hóa được tập kết tại kho ở Samut Prakan trước khi đóng gói và vận chuyển đến khách hàng trên toàn quốc.

Làm việc với cơ quan điều tra, một nhân viên người Trung Quốc tên Gui, phụ trách khâu đóng gói và xử lý đơn hàng, cho biết kho vận hành theo mô hình "lưu kho - đóng gói - giao hàng". Theo lời khai, nhà đầu tư chính là người Trung Quốc và phần lớn hàng hóa được nhập khẩu từ Trung Quốc.

Sau khi nhập về Thái Lan, các sản phẩm được lưu trữ tại kho, chờ đơn đặt hàng từ khách mua trong nước rồi mới tiến hành đóng gói và giao đi. Mỗi ngày, kho xử lý khoảng 200-300 đơn hàng, hoạt động này đã diễn ra liên tục trong khoảng 6 tháng.

Giới chức Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các kho hàng và hoạt động kinh doanh trực tuyến nhằm ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái trà trộn trên thị trường, đồng thời bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.

Khánh Vy

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Tags

công an

hàng giả

đột kích

tịch thu

kho hàng

cà phê giả

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