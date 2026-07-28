Đột kích 8 nhà kho, công an triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt và cà phê giả quy mô lớn, tịch thu hơn 400.000 sản phẩm

Cơ quan chức năng tại Thái Lan đã thu giữ hơn 240.000 sản phẩm và bắt giữ các đối tượng liên quan.

Cơ quan chức năng Thái Lan đã triệt phá một đường dây sản xuất hàng tiêu dùng giả quy mô lớn sau khi đồng loạt đột kích 8 nhà kho. Tại đây, họ đã thu giữ hơn 400.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Sunlight, Ajinomoto và Nescafé cùng hàng chục tấn nguyên liệu, máy móc và bao bì phục vụ sản xuất.

Theo Cục Điều tra Trung ương (CIB) Thái Lan, chiến dịch được triển khai sau nhiều tháng điều tra, nhằm vào các cơ sở sản xuất và kho chứa hàng tại nhiều địa điểm. Đây được đánh giá là một trong những vụ triệt phá hàng giả có quy mô lớn nhất trong thời gian gần đây tại nước này.

Trong vụ việc đầu tiên, lực lượng chức năng kiểm tra nhiều nhà kho và phát hiện số lượng lớn nước rửa bát, bột ngọt, cà phê hòa tan cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng khác được đóng gói dưới nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng. Tổng cộng hơn 271.000 sản phẩm giả đã bị thu giữ trước khi được đưa ra thị trường.

Tiếp tục mở rộng điều tra, nhà chức trách đột kích thêm một cơ sở sản xuất khác, phát hiện dây chuyền pha trộn nguyên liệu và đóng gói hàng giả hoạt động khép kín. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ hơn 22 tấn bột ngọt, khoảng 1,4 tấn muối, hơn 110.000 bao bì giả mạo thương hiệu Ajinomoto cùng nhiều thiết bị đóng gói, máy ép và nguyên liệu sản xuất.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã trộn bột ngọt với muối theo tỷ lệ nhất định nhằm giảm chi phí, sau đó đóng gói vào bao bì giả để bán ra thị trường như sản phẩm chính hãng. Ngoài bột ngọt, cơ sở này còn sản xuất và đóng gói nhiều mặt hàng tiêu dùng giả khác, trong đó có nước rửa bát Sunlight và cà phê hòa tan Nescafé.

Ở một địa điểm khác, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ hơn 2.000 bánh xà phòng cùng nhiều nguyên liệu và bao bì phục vụ việc sản xuất hàng giả. Tổng số tang vật bị thu giữ trong hai chiến dịch lên tới hơn 400.000 sản phẩm.

Theo CIB, các cơ sở này được tổ chức khá bài bản với khu vực chứa nguyên liệu, dây chuyền pha trộn, đóng gói và kho thành phẩm riêng biệt. Số lượng hàng hóa lớn cùng mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước cho thấy đây là một đường dây có tổ chức chặt chẽ, hoạt động lâu dài và có dấu hiệu xuyên biên giới.

Cơ quan điều tra cho biết hàng giả không chỉ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp sở hữu thương hiệu mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt đối với các sản phẩm thực phẩm và hóa chất gia dụng được sử dụng hằng ngày.

Toàn bộ tang vật đã bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra. Nhà chức trách đang tiếp tục truy tìm những cá nhân liên quan, đồng thời mở rộng điều tra nhằm làm rõ mạng lưới phân phối cũng như các đầu mối tiêu thụ số hàng giả này trên thị trường.

CIB khuyến cáo người tiêu dùng nên mua sản phẩm tại các cửa hàng, đại lý và kênh phân phối chính thức; đồng thời kiểm tra kỹ bao bì, tem nhãn và nguồn gốc xuất xứ trước khi sử dụng nhằm hạn chế nguy cơ mua phải hàng giả, hàng nhái.



