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Đột kích 2 kho hàng, cảnh sát triệt phá đường dây điện thoại giả mang nhãn Oppo, Realme, bắt giữ 2 nghi phạm

Như Quỳnh
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Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm và thu giữ nhiều sản phẩm mang nhãn các thương hiệu điện thoại thông minh nổi tiếng như Oppo, OnePlus và Realme.

Đột kích một cơ sở, cảnh sát triệt phá đường dây điện thoại giả mang nhãn Oppo, Realme, bắt giữ 2 nghi phạm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lực lượng Cảnh sát Hình sự Delhi (Ấn Độ) vừa triệt phá một đường dây sản xuất và phân phối thiết bị điện tử giả mạo quy mô lớn, bắt giữ hai nghi phạm và thu giữ nhiều sản phẩm mang nhãn các thương hiệu điện thoại thông minh nổi tiếng như Oppo, OnePlus và Realme.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, chiến dịch khám xét được triển khai tại nhiều địa điểm ở thủ đô Delhi đã phát hiện hai kho hàng tại khu vực Karol Bagh cùng một cơ sở sản xuất tại Moti Nagar có liên quan đến hoạt động sản xuất và đóng gói hàng giả.

Trong đó, hai kho hàng ở Raghubir Pura (Karol Bagh) được xác định là nơi đóng gói và dán nhãn các sản phẩm giả dưới tên những thương hiệu điện thoại phổ biến. Nhà máy tại Moti Nagar được cho là chuyên sản xuất hộp bao bì phục vụ việc tiêu thụ các sản phẩm giả mạo.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ tám máy móc được sử dụng để sản xuất và đóng gói hàng hóa trái phép. Hai người bị bắt với cáo buộc tổ chức đóng gói số lượng lớn sản phẩm giả và đưa ra thị trường dưới danh nghĩa các thương hiệu uy tín nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Theo Cảnh sát Hình sự Delhi, quá trình điều tra đã xác định một xưởng in cùng ba kho hàng có liên quan đến đường dây này. Các địa điểm trên được sử dụng để in nhãn mác giả, đóng gói sản phẩm và chuẩn bị hàng hóa trước khi phân phối ra thị trường.

Nhà chức trách cho biết chiến dịch nằm trong nỗ lực tăng cường kiểm soát và ngăn chặn tình trạng lưu hành các sản phẩm điện tử và vật liệu xây dựng giả trên thị trường. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra để làm rõ quy mô hoạt động cũng như những cá nhân, tổ chức có liên quan.

Trước thực trạng hàng giả ngày càng tinh vi, người tiêu dùng được khuyến cáo nâng cao cảnh giác khi mua các thiết bị điện tử. Các chuyên gia khuyến nghị nên so sánh giá bán với mức giá niêm yết chính thức của nhà sản xuất, ưu tiên mua hàng tại cửa hàng chính hãng hoặc đại lý được ủy quyền, đồng thời kiểm tra kỹ chất lượng bao bì, nhãn mác trước khi nhận sản phẩm.

Bên cạnh đó, người mua nên sử dụng các công cụ xác thực do nhà sản xuất cung cấp như mã QR hoặc số seri để kiểm tra nguồn gốc sản phẩm. Trong trường hợp phát hiện hàng giả, người tiêu dùng cần báo cho nền tảng bán hàng hoặc cơ quan chức năng, đồng thời để lại phản hồi nhằm cảnh báo các khách hàng khác.

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điện thoại

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