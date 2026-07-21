Nhiều ngày qua, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng và 6 chó nghiệp vụ miệt mài tìm kiếm thiếu niên mất tích ở xã Hòa Sơn (Đắk Lắk).

Người dân cùng lực lượng chức năng chia thành nhiều nhóm, xuyên đêm tìm kiếm em L.V.M. (Ảnh: Cắt từ clip)

Sáng 21/7, trao đổi với PV Báo GD&TĐ, lãnh đạo UBND xã Hòa Sơn cho biết, chính quyền địa phương vẫn duy trì hàng trăm người cùng lực lượng chức năng mở rộng tìm kiếm em L.V.M. (SN 2011, trú thôn 8, xã Hòa Sơn), bị thất lạc từ khoảng 17h ngày 17/7.

Theo UBND xã Hòa Sơn, em M. bị khuyết tật trí tuệ, khả năng tự nhận biết, giao tiếp và xác định phương hướng hạn chế.

Chó nghiệp vụ được huy động hỗ trợ tìm kiếm em L.V.M.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã huy động lực lượng Công an xã, dân quân cùng Ban tự quản thôn 8 và hàng trăm người dân tổ chức tìm kiếm tại khu vực em có thể lui tới và các địa bàn lân cận.

“Địa phương tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm cả ngày lẫn đêm. Công an tỉnh cũng điều động 6 chó nghiệp vụ hỗ trợ. Chúng tôi sẽ duy trì công tác tìm kiếm cho đến khi tìm thấy cháu”, một lãnh đạo UBND xã Hòa Sơn cho biết.

Người dân phát hiện em L.V.M. vui lòng liên hệ lực lượng chức năng. (Ảnh: Lực lượng chức năng)

Trong nhiều ngày qua, các lực lượng chia thành nhiều nhóm, rà soát dọc các tuyến đường, khu vực rừng, nương rẫy, khe suối và những địa điểm em có thể đi qua.

Khi trời tối, nhiều người dân mang theo đuốc, đèn pin tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm với mong muốn sớm tìm được em.

Trong khi công tác tìm kiếm vẫn được duy trì ngày đêm, UBND xã Hòa Sơn mong người dân chung tay hỗ trợ, nếu có bất kỳ thông tin nào về em L.V.M. xin báo ngay cho Công an xã hoặc chính quyền địa phương gần nhất.