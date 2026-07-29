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Động đất 7,1 độ tại Nhật Bản: Khoảnh khắc tường tòa lâu đài nổi tiếng quan trọng bậc nhất lịch sử đổ sập

Chi Chi
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Lâu đài Kumamoto, một trong những lâu đài cổ kính, tráng lệ và nổi tiếng nhất Nhật Bản, đã bị hư hại vào thứ Ba (28/7) khi trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra.

Lâu đài Kumamoto, một trong những lâu đài cổ kính, tráng lệ và nổi tiếng nhất Nhật Bản, đã bị hư hại vào thứ Ba (28/7) khi một trận động đất mạnh xảy ra ở phía tây nam Nhật Bản.

Các video cho thấy một phần bức tường đá của công trình kiên cố hàng trăm năm tuổi ở tỉnh Kumamoto đã bị sụp đổ, và đá rơi vãi xuống đất.

Lâu đài Kumamoto được xây dựng bởi vị tướng Kato Kiyomasa và hoàn thành vào năm 1607. Trong hơn 400 năm kể từ đó, lâu đài "đã trở thành bối cảnh cho những câu chuyện về nhiều anh hùng vĩ đại", theo trang web của nó.

Khoảnh khắc tường lâu đài Kumamoto đổ sập

Địa điểm này đặc biệt nổi tiếng với cuộc bao vây lâu đài Kumamoto trong cuộc nổi dậy Satsuma năm 1877. Theo trang web của lâu đài, từ bên trong lâu đài, 3.500 binh sĩ đã đẩy lùi 13.000 quân của quân Satsuma. "Lâu đài Kumamoto đã chứng minh, cả về tên gọi và thực tế, rằng nó là một pháo đài bất khả xâm phạm."

Đây không phải là lần đầu tiên công trình lịch sử này bị hư hại do động đất. Năm 2016, sau trận động đất mạnh và dư chấn xảy ra ở tây nam Nhật Bản, một phần bức tường đá bao quanh lâu đài đã sụp đổ xuống hào nước.

Ảnh: Reuters

Lâu đài Kumamoto, được trường đại học địa phương mô tả là “biểu tượng của Kumamoto”, tiếp tục thu hút nhiều du khách mỗi năm đến từ khắp thế giới, ngay cả khi nó vẫn đang được trùng tu và phục hồi sau những thiệt hại đã gánh chịu.

Hôm thứ Ba, ban quản lý lâu đài thông báo trên tài khoản mạng xã hội của mình rằng họ sẽ đóng cửa trong ngày. Thông báo cho biết: “Chúng tôi yêu cầu mọi người hãy ưu tiên sự an toàn của bản thân lên trên hết trong mọi hành động”.

Nguồn: NY Times

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