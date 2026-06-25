Động đất 6,9 độ rung chuyển Nhật Bản sáng 25/6, chuyên gia cảnh báo về "siêu động đất"

Một trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra ngoài khơi miền Bắc Nhật Bản sáng 25/6, khiến nhiều tuyến tàu cao tốc và đường sắt phải tạm dừng hoạt động, song hiện chưa ghi nhận thương vong hay cảnh báo sóng thần.

Một trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra ở miền Bắc Nhật Bản vào sáng thứ Năm (25/6), với cường độ rung lắc đạt mức “6 +” theo thang địa chấn 7 cấp của Nhật Bản tại thị trấn Hashikami, tỉnh Aomori.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết tâm chấn nằm ngoài khơi tỉnh Iwate, ở độ sâu khoảng 50 km. Thành phố Hachinohe (Aomori) ghi nhận rung lắc ở mức “6+”, trong khi một số thành phố thuộc tỉnh Iwate ghi nhận mức “5+”.

Theo JMA, ở mức “6+”, nhiều người chỉ có thể bò và không thể đi lại bình thường; đồ đạc không được cố định có thể bị đổ ngã. Rung chấn nhẹ cũng được cảm nhận tại thủ đô Tokyo.

Hiện trường sự viêc

Hiện chưa có cảnh báo sóng thần được ban hành.

Động đất khiến tuyến tàu cao tốc Tohoku Shinkansen phải tạm dừng hoạt động trên đoạn từ Sendai đến Aomori. Nhiều tuyến đường sắt khác tại hai tỉnh Iwate và Aomori cũng bị đình chỉ, song chưa có thông tin về thời điểm khôi phục.

Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản đã thành lập lực lượng đặc nhiệm để ứng phó với động đất.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết “không có nguy cơ xảy ra sóng thần” và kêu gọi người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng “tiếp tục cảnh giác trước khả năng xảy ra thêm một trận động đất có cường độ tương tự”.

Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara cũng thông tin thêm, hiện chưa có báo cáo về thương vong và cũng chưa phát hiện bất thường tại các cơ sở điện hạt nhân trong khu vực. Tuy nhiên, đài Fuji TV đưa tin một số người có thể đã bị mắc kẹt trong thang máy ở thành phố Hachinohe sau khi hệ thống dừng hoạt động do động đất.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi đã ra lệnh cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tiến hành trinh sát trên không tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Tại cuộc họp báo sáng 25/6, các quan chức JMA khuyến cáo người dân ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng, đặc biệt là gần rãnh Nhật Bản và rãnh Kuril, cần đề phòng nguy cơ xảy ra thêm các trận động đất mạnh trong vòng khoảng một tuần.

Theo cơ quan này, sau một trận động đất lớn, xác suất xuất hiện thêm một trận động đất mạnh khác trong cùng khu vực vào khoảng 10% - 20%, đặc biệt cao trong 2 - 3 ngày đầu tiên.

Khu vực được đánh giá có nguy cơ cao xảy ra siêu động đất

Miền Bắc Nhật Bản đã trải qua nhiều trận động đất trong vài tháng gần đây. Vào tháng 5, một trận động đất 6,3 độ xảy ra tại vùng Tohoku, đạt mức “5-” theo thang địa chấn Nhật Bản.

Trong tháng 4, khu vực này tiếp tục hứng chịu một trận động đất mạnh 7,7 độ, buộc chính quyền phải ban hành khuyến cáo đặc biệt về nguy cơ xảy ra động đất lớn hơn.

Ông Ayaki Ebita cho biết khu vực này vốn có hoạt động địa chấn mạnh và các trận động đất từ 7 độ trở lên thường xảy ra với chu kỳ khoảng 10 - 20 năm.

Trụ sở nghiên cứu động đất của Chính phủ Nhật Bản trước đó cho biết nhiều trận động đất đã liên tiếp xảy ra tại khu vực này sau trận động đất 7,7 độ ngày 4/11 năm ngoái. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân liên quan đến hiện tượng biến dạng hậu địa chấn tại tỉnh Iwate.

Cơ quan này cũng đánh giá đây là khu vực có nguy cơ cao nhất đối với một trận “siêu động đất” (megathrust earthquake) tiềm tàng.

Ngoài ra, phân tích các trận động đất lặp lại trong vùng cho thấy hiện tượng trượt địa chấn vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này tại cuộc họp báo ngày 25/6, các quan chức JMA từ chối bình luận.

Nguồn: The Japan Times