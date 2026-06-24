Động cơ PD-8 và PD-14 được xác định là xương sống trong việc phát triển ngành hàng không Nga.

Theo nhà thiết kế chính của Tập đoàn Chế tạo Động cơ Thống nhất (UEC) - ông Yuri Shmotin, việc phát triển và thử nghiệm động cơ máy bay PD-8 và PD-14 sẽ giúp giảm chi phí vòng đời của chúng.

Tập đoàn UEC đang tích cực cải tiến các loại động cơ này, đặc biệt chú trọng đến việc giảm chi phí sở hữu và tăng số giờ vận hành.

Ông Shmoti nhấn mạnh: "Việc chế tạo động cơ turbine khí là điều bất khả thi nếu không có sự hợp tác chặt chẽ, điều mà hiện nay đã trải rộng hầu hết mọi vùng miền của Nga.

Đây là một trong những sản phẩm phức tạp nhất trong ngành kỹ thuật cơ khí, hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt khi đạt vòng quay 16.000 - 20.000 vòng/phút, nhiệt độ lên đến 2.000 độ C. Chúng tôi liên tục nỗ lực để giảm chi phí sản xuất, chi phí vòng đời và nâng cao số giờ hoạt động".

Động cơ PD-8 cùng với PD-14 sẽ nâng cánh nhiều dòng máy bay Nga.

Thiết kế PD-8 ban đầu được tạo ra để giảm chi phí vòng đời. Bằng cách sử dụng các bộ phận composite sợi carbon và thép chịu nhiệt hiện đại, trọng lượng của động cơ dự kiến sẽ giảm, hiệu suất nhiên liệu được cải thiện và tuổi thọ sử dụng kéo dài đáng kể.

Trước đây đã có lưu ý so với các sản phẩm tương tự, chi phí vận hành của PD-14 sẽ thấp hơn 14 - 17% và tổng chi phí vòng đời sẽ tiết kiệm 15 - 20% so với các đối thủ cạnh tranh nước ngoài.

PD-14 là động cơ máy bay thế hệ thứ năm mới nhất của Nga. Nó được phát triển đặc biệt cho máy bay chở khách dân dụng hiện đại MS-21. Đây là động cơ phản lực cánh quạt hoàn toàn do Nga sản xuất đầu tiên dành cho hàng không dân dụng, được phát triển kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

Động cơ PD-8 là "phiên bản nhỏ hơn" của PD-14, được thiết kế cho máy bay tầm ngắn SJ-100 và thủy phi cơ Be-200. Hãng hàng không Rosaviatsiya đã chính thức cấp chứng nhận cho động cơ này vào tháng 6/2026.