Từ ngày 01/7/2025, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu và có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng lương hưu hằng tháng, thay cho mức 20 năm trước đây.

Khoản 1 Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đặt điều kiện tối thiểu là đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi nghỉ việc, cùng với điều kiện đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động. Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.

Ảnh minh họa (Ảnh: BHXH)

Người hưởng lương hưu theo Điều 64 mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng được hưởng sớm nhất từ ngày 01/7/2025, theo điểm c khoản 1 Điều 15 Thông tư 12/2025/TT-BNV.

Tỷ lệ hưởng của nam và nữ khác nhau ở nhóm này. Với lao động nữ, 15 năm đóng tương ứng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, mỗi năm đóng thêm cộng 2%. Với lao động nam có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng, 15 năm tương ứng 40%, mỗi năm đóng thêm cộng 1%. Khi lao động nam đủ 20 năm, tỷ lệ là 45%, và từ năm thứ 21 mỗi năm cộng 2%.

Một lao động nam có 17 năm đóng được hưởng 42%. Một lao động nữ cũng có 17 năm đóng được hưởng 49%. Mức trần cho cả hai là 75%.

Khoản tiền cụ thể bằng tỷ lệ hưởng nhân với mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người đó. Mức bình quân này được tính theo Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội 2024: Với người hưởng lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân 5, 6, 8, 10, 15 hoặc 20 năm cuối tùy thời điểm bắt đầu đóng (từ 01/01/2025 trở đi mới tính toàn bộ quá trình đóng); với người hưởng lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính toàn bộ quá trình đóng.

Người đã đủ tuổi mà có dưới 15 năm đóng thì chưa được hưởng lương hưu hằng tháng theo Điều 64. Người còn thiếu tối đa 6 tháng có thể đóng tiếp một lần theo khoản 7 Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội.