Đối tượng Khánh Sky có thể đối diện 7 năm tù

Luật sư Hiển cho biết, livestream không phải là vùng ngoài pháp luật. Mọi lời nói phát trực tiếp đều có thể trở thành chứng cứ nếu có dấu hiệu vi phạm.

Những ngày qua, vụ việc Nguyễn Văn Hợi (34 tuổi, quê Hưng Yên - thường được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Khánh Sky) cùng một số người đến xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp (Vua Quạt), chửi bới, thách thức rồi livestream trên mạng xã hội đang thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Theo nội dung clip livestream ngày 29/7, Khánh Sky cho biết đang có mặt tại xưởng của Vua Quạt. Trong lúc livestream, người này liên tục có lời lẽ chửi bới, đe dọa, thách thức Vua Quạt, thậm chí Khánh Sky còn buông lời "nói xấu" vợ chủ xưởng sản xuất quạt và thách thức “cùng lắm đi tù, sao phải sợ".

Sau khi các đoạn livestream được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi của Khánh Sky, mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm.

Hình ảnh "giang hồ mạng" Khánh Sky livestream tại nhà TikToker Vua Quạt - Ảnh cắt từ clip

Đến tối 30/7, Khánh Sky lại đăng tải một đoạn clip trên trang Facebook cá nhân, gửi lời xin lỗi "các bác lãnh đạo các cấp, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh" vì đã "làm ra các việc hơi quá, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, thuần phong mỹ tục". Khánh cho rằng "sự việc chưa đến mức đập phá hay làm gì ai".

Chia sẻ dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Lê Hồng Hiển - Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự cho biết, nếu cơ quan chức năng làm rõ các nội dung trong buổi livestream, vụ việc không còn đơn thuần là mâu thuẫn cá nhân mà có dấu hiệu của nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Thứ nhất, việc kéo nhiều người đến nơi kinh doanh của người khác, chửi bới, gây náo loạn và phát trực tiếp trên mạng xã hội có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Trường hợp có sự chuẩn bị, phân công vai trò hoặc nhiều người cùng tham gia thì còn có thể bị xem xét tình tiết phạm tội có tổ chức, với mức hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù.

Thứ hai, nếu cơ quan chức năng xác định những thông tin về vợ ông Tiệp là bịa đặt hoặc người phát ngôn biết rõ là sai nhưng vẫn cố tình phát tán nhằm hạ thấp uy tín của người khác thì hành vi này có dấu hiệu của tội Vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự. Việc thực hiện thông qua livestream, mạng xã hội còn là tình tiết làm tăng tính chất nguy hiểm của hành vi.

Luật sư Lê Hồng Hiển - Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự - Ảnh: NVCC

"Ngay cả khi chưa đủ căn cứ xử lý về tội Vu khống thì những lời lẽ thô tục, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác trước hàng trăm nghìn người xem cũng có thể bị xem xét về tội 'Làm nhục người khác' theo Điều 155 Bộ luật Hình sự", luật sư Hiển nói.

Luật sư đánh giá thực tiễn cho thấy mức độ nghiêm trọng không chỉ phụ thuộc vào nội dung phát ngôn mà còn ở phạm vi lan truyền và hậu quả đối với người bị xúc phạm. Bên cạnh trách nhiệm hình sự, người có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm còn có thể phải xin lỗi công khai, cải chính thông tin và bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Luật sư Hiển góp ý, livestream không phải là vùng ngoài pháp luật. Mọi lời nói phát trực tiếp đều có thể trở thành chứng cứ nếu có dấu hiệu vi phạm. Pháp luật bảo vệ quyền tự do ngôn luận nhưng không bảo vệ hành vi lợi dụng quyền đó để xúc phạm danh dự người khác, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng hoặc gây mất trật tự công cộng.

Theo luật sư, vụ việc của Khánh Sky với nhóm người đi cùng sẽ là lời cảnh báo rằng quyền được phát ngôn không đồng nghĩa với quyền được làm nhục, vu khống hay gây rối. Lượt xem trên mạng xã hội không thể trở thành lý do để miễn trừ trách nhiệm trước pháp luật.

Đối tượng Khánh Sky - Ảnh: Fanpage A05

Như đã đưa tin trước đó, ngày 31/7, Fanpage Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đăng tải thông tin về vụ việc giữa Khánh Sky và Vua Quạt.

Theo đó, lãnh đạo UBND xã Tam Giang (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, Công an tỉnh Bắc Ninh hiện đang thụ lý, điều tra làm rõ vụ việc Nguyễn Văn Hợi cùng một số đối tượng kéo đến xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp trên địa bàn xã để livestream chửi bới, thách thức.

Đến ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã chính thức ban hành quyết định truy tìm đối tượng Hồ Văn Khoa (34 tuổi, quê Hà Nội, hiện trú tại tỉnh Bắc Ninh) để phục vụ công tác xác minh, điều tra làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng".

Hồ Văn Khoa là đối tượng đã đồng hành cùng Nguyễn Văn Hợi kéo đến xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp để chửi bới, lăng mạ và quay phát trực tiếp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định truy tìm đối tượng Hồ Văn Khoa - Ảnh: Fanpage A05

Theo cơ quan công an, hiện chưa rõ Hồ Văn Khoa đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng Hồ Văn Khoa, cần báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Ngô Xuân Hải qua số điện thoại: 0987.050.666.