"Đói cồn cào" cũng ĐỪNG ăn 6 món này vào bữa sáng: Thận buộc phải "xin hàng" vì bệnh tật

Nhiều người cho rằng bữa sáng chỉ cần tốt cho dạ dày là đủ. Tuy nhiên, bác sĩ thận học Hung Yung-hsiang (Trung Quốc) cảnh báo: bữa ăn đầu ngày thực chất là “bài kiểm tra áp lực” đối với thận. Đây có thể nói là thời điểm thận yếu và dễ mắc bệnh tật.

Ảnh minh họa

Bởi sau một đêm dài, cơ thể hơi thiếu nước, nồng độ chất thải trong máu tăng cao, cơ thể đang thiếu năng lượng. Nếu chọn sai món cho bữa sáng trong thời gian dài có thể làm tổn thương cầu thận, thúc đẩy tăng huyết áp, sỏi thận và thậm chí suy thận mạn. Đáng nói, nhiều món ăn quen thuộc lại nằm trong nhóm nguy hiểm với thận, không nên dùng làm bữa sáng khi bụng đói. Đó là:

1. Đồ chiên rán ngập dầu

Khi bụng đói, cơ thể hấp thu chất béo nhanh hơn. Lượng mỡ bão hòa cao làm tăng phản ứng viêm và thúc đẩy xơ cứng mạch máu, bao gồm cả những mao mạch cực nhỏ trong thận.

Về lâu dài, lưu lượng máu đến cầu thận giảm, tốc độ lọc suy yếu nhưng gần như không có dấu hiệu sớm. Đặc biệt, ăn nhiều đồ chiên còn dễ gây tăng cân và tăng huyết áp, hai yếu tố hàng đầu dẫn đến bệnh thận mạn.

2. Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt hun khói hay chả thường chứa rất nhiều muối và phosphate. Khi ăn lúc đói, natri nhanh chóng đi vào máu, khiến cơ thể giữ nước và làm huyết áp tăng mạnh.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, phosphate vô cơ buộc thận phải tăng đào thải. Nếu tình trạng này lặp lại mỗi sáng, các đơn vị lọc thận dễ rơi vào trạng thái quá tải. Đây chính là kiểu tổn thương âm thầm mà nhiều người không nhận ra.

3. Bữa sáng toàn tinh bột tinh luyện

Bánh mì trắng, bánh ngọt hay ngũ cốc nhiều đường có thể khiến đường huyết tăng vọt chỉ sau 30 phút, đặc biệt khi ăn trong trạng thái bụng rỗng.

Việc insulin liên tục bị kích thích làm tăng nguy cơ kháng insulin và tiểu đường type 2. Mà tiểu đường lại là nguyên nhân phổ biến nhất gây suy thận trên toàn cầu, do nó phá hủy hệ vi mạch lọc máu. Một bữa sáng tưởng nhẹ nhàng nhưng nếu kéo dài nhiều năm có thể trở thành "đòn đánh chậm" vào thận.

4. Các món mặn, muối chua

Một bát nước dùng đậm vị hay món kho, rau củ muối, cá ướp... nhiều muối vào buổi sáng có thể khiến lượng natri vượt ngưỡng chỉ sau một bữa.

Khi natri cao, thể tích máu tăng, áp lực lên cầu thận cũng tăng theo. Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn mặn liên quan trực tiếp đến protein niệu, dấu hiệu sớm của tổn thương thận. Ăn mặn khi bụng đói càng khiến sự dao động huyết áp rõ rệt hơn.

5. Uống trà sữa, nước ngọt hoặc trà đặc thay bữa sáng

Chỉ uống mà không ăn khiến cơ thể rơi vào trạng thái thiếu năng lượng nhưng lại nhận lượng đường cực cao.

Đường dư thừa làm tăng áp lực chuyển hóa, còn caffeine trong trà đặc có thể gây lợi tiểu, khiến cơ thể mất nước nhẹ. Khi nước tiểu bị cô đặc thường xuyên, nguy cơ sỏi thận cũng tăng theo. Thói quen này đặc biệt phổ biến ở người trẻ và đang âm thầm đẩy thận đến gần bệnh lý hơn.

Ảnh minh họa

6. Bữa sáng quá nhiều calo

Nạp quá nhiều năng lượng ngay sau khi thức dậy khiến cơ thể phải tăng tốc chuyển hóa, kéo theo áp lực lọc máu tăng chứ không chỉ tăng cân hay "nặng bụng". Theo thời gian, tình trạng tăng lọc này có thể làm các nephron suy yếu. Béo phì hình thành sau đó lại tiếp tục đẩy nguy cơ bệnh thận lên cao hơn.

Điều đáng lo là bệnh thận thường tiến triển rất âm thầm. Khi xuất hiện phù, tiểu đêm hoặc mệt mỏi kéo dài, chức năng thận có thể đã mất đi đáng kể. Bác sĩ Hung khuyến cáo ngoài kiểm tra sức khỏe định kỳ, phải đi khám ngay khi thấy dấu hiệu bất thường, nhất là trong nước tiểu.

Nguồn và ảnh: Health.TVBS, Good Morning Health