Đôi chân của Hạt Dẻ

Không thể không khen ngợi đôi chân của con gái MC Quyền Linh.

Là một trong những mỹ nhân thế hệ mới quen mặt với cư dân mạng, Hạt Dẻ - con gái út MC Quyền Linh luôn nhận được nhiều sự quan tâm.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hạt Dẻ chơi đùa cùng bạn bè khi đi tập bóng rổ bất ngờ viral. Điều khiến cư dân mạng bàn tán nhiều nhất lại không phải kỹ năng chơi bóng, mà là đôi chân dài thẳng tắp của cô.

Khoảnh khắc trên sân bóng rổ được Hạt Dẻ đăng tải

Ở phần bình luận, hàng loạt lời khen dành cho vóc dáng của Hạt Dẻ nhanh chóng xuất hiện. “Chân bả mà tưởng AI. Thẳng quá vậy”, “Nhìn chân đẹp mê quá”, “Sao mình thích nét đẹp của bé này ghê! Kiểu nét đẹp thể thao mạnh mẽ á”, “Cặp chân bé đẹp đúng đỉnh luôn á”, “Chân hạt dẻ đẹp điên lên”, “Đây mới là chân chứ của mình là phương tiện di chuyển”,... là một số bình luận từ dân tình.

Không ít người nhận xét Hạt Dẻ sở hữu vóc dáng nổi bật nhờ chiều cao ấn tượng cùng đôi chân dài cân đối. Dù chưa từng công khai chiều cao chính xác, nhiều nguồn thông tin cho biết cô đã cao trên 1,7m từ năm 14 tuổi. Khi đứng cạnh chị gái Lọ Lem, Hạt Dẻ cũng không hề lép vế về chiều cao hay tỷ lệ cơ thể.

Bên cạnh lợi thế chiều cao, Hạt Dẻ cũng được nhận xét ngày càng biết cách lựa chọn trang phục để tôn vóc dáng. Trong đời thường, cô thường diện những thiết kế đơn giản nhưng có phom dáng gọn gàng như quần short, chân váy ngắn hay quần ống suông cạp cao, giúp đôi chân trông càng dài hơn.

Các trang phục được Hạt Dẻ lựa chọn thường tôn dáng và để lộ đôi chân dài

Riêng khi xuất hiện trên sân bóng rổ, Hạt Dẻ lựa chọn outfit đặc trưng của bộ môn gồm áo ba lỗ, quần short thể thao và giày sneakers. Chính phong cách khỏe khoắn này càng làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp, tỷ lệ cơ thể cân đối cùng vẻ đẹp năng động đúng với lứa tuổi. Nhờ hình ảnh tự tin, tràn đầy năng lượng mỗi khi chơi thể thao, Hạt Dẻ được nhận xét là sở hữu thần thái của một “girl crush”.

Hạt Dẻ gây ấn tượng trên sân bóng rổ

Hạt Dẻ tên thật là Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008, là con gái út của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Cô vừa hoàn thành chương trình THPT tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Đến nay, Hạt Dẻ vẫn chưa chia sẻ sẽ tiếp tục học đại học trong nước hay lựa chọn du học.

Không chỉ gây chú ý nhờ ngoại hình, Hạt Dẻ còn được gia đình tạo điều kiện theo đuổi nhiều sở thích từ nhỏ. Cô từng bộc lộ năng khiếu ở hội họa, âm nhạc và đặc biệt yêu thích thể thao, trong đó bóng rổ là một trong những bộ môn gắn bó nhiều năm. Việc thường xuyên vận động cũng được cho là một trong những yếu tố giúp Hạt Dẻ sở hữu vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn cùng đôi chân được nhiều người ngưỡng mộ.

Trong nhiều năm qua, Hạt Dẻ cùng chị gái - Lọ Lem thường xuyên đồng hành với ba mẹ tại các sự kiện. Mỗi lần xuất hiện, hai chị em đều nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật và phong thái tự tin. Khi càng trưởng thành, Hạt Dẻ cũng được khen ngày càng sở hữu vẻ đẹp khỏe khoắn, hiện đại, mang đậm hình ảnh của một cô gái năng động, khác với phong cách nữ tính của chị gái.