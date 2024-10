Doanh nhân 40 tuổi người Nhật chỉ ngủ 30 phút/ngày vẫn năng động cả ngày, hy vọng "kéo dài" tuổi thọ, chuyên gia giấc ngủ nói gì?

Giảm giờ ngủ để sống năng động hơn

Trong thế giới hiện đại, cuộc sống ngày càng bận rộn, nhiều người tìm kiếm những cách để tối ưu hóa hiệu suất và kéo dài tuổi trẻ. Một trong những xu hướng nổi lên gần đây là việc giảm thời gian ngủ. Daisuke Hori, một vận động viên thể hình và doanh nhân người Nhật Bản, chính là một ví dụ điển hình. Anh tuyên bố rằng chỉ cần ngủ 30 phút mỗi đêm, anh vẫn có thể duy trì một cuộc sống năng động và khỏe mạnh.

Để duy trì cuộc sống năng động với chỉ 30 phút ngủ mỗi đêm, Daisuke Hori đã xây dựng một phương pháp ngủ độc đáo. Anh tập trung vào chất lượng giấc ngủ thay vì số lượng, tin rằng những giấc ngủ ngắn nhưng sâu sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Để đạt được điều này, Hori kết hợp nhiều yếu tố quan trọng.

Daisuke Hori, 40 tuổi, cho biết ông đã rèn luyện cơ thể và tâm trí để hoạt động bình thường và không cảm thấy mệt mỏi khi chỉ ngủ từ 30 đến 45 phút mỗi đêm.

Thứ nhất, anh duy trì một chế độ tập luyện cường độ cao để tăng cường năng lượng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Thứ hai, chế độ ăn uống lành mạnh cung cấp đủ dưỡng chất giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Bên cạnh đó, Hori còn áp dụng các kỹ thuật thư giãn như thiền định để giảm stress và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Cuối cùng, việc sử dụng caffeine một cách hợp lý giúp anh tỉnh táo và tập trung trong suốt thời gian làm việc. Sự kết hợp hài hòa của những yếu tố này đã giúp Hori duy trì một cuộc sống năng động và khỏe mạnh dù chỉ ngủ rất ít.

Phương pháp của Hori dựa trên chất lượng giấc ngủ hơn là số lượng.

Lý giải của các chuyên gia

Câu chuyện của Hori đã nhận được nhiều sự quan tâm và tranh cãi. Một số người ngưỡng mộ ý chí và nghị lực của anh, cho rằng anh đã tìm ra một cách mới để tận dụng tối đa thời gian. Tuy nhiên, nhiều người khác tỏ ra hoài nghi và lo ngại về sức khỏe của anh.

Một ngày điển hình của người đàn ông đã lập gia đình với một con đã được đài "Yomiuri TV" của Nhật Bản ghi lại trong chương trình thực tế "Will You Go With Me?". Nhịp sống của Hori được ghi hình suốt ba ngày.

Các chuyên gia y tế đã đưa ra những cảnh báo nghiêm trọng về tác hại của việc thiếu ngủ. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi cơ thể, củng cố trí nhớ và tăng cường hệ miễn dịch. Thiếu ngủ kéo dài có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, từ tăng cân, béo phì đến các bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch, thậm chí là đột quỵ. Tiến sĩ Thomas Kilkenny, một chuyên gia về giấc ngủ, đã khẳng định: "Thiếu ngủ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn gây ra nhiều vấn đề về tâm thần như trầm cảm, lo âu và khó tập trung. Đây không phải là một trò đùa, mà là một vấn đề nghiêm trọng đe dọa đến sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta."

Câu chuyện của Hori không phải là trường hợp cá biệt. Bryan Johnson, một doanh nhân công nghệ, cũng là một người theo đuổi lối sống cực đoan để kéo dài tuổi thọ. Ông chi hàng triệu đô la mỗi năm để áp dụng các phương pháp khoa học nhằm trẻ hóa cơ thể. Thói quen của Johnson bao gồm thức dậy lúc 5 giờ sáng, tập thể dục một giờ, bốn đến năm giờ suy nghĩ tập trung, uống 111 loại thực phẩm bổ sung, chế độ ăn 2.250 calo, truyền máu và các xét nghiệm sức khỏe hàng ngày, cũng như một thói quen đi ngủ nghiêm ngặt trong đó ông gắn vào một máy theo dõi giấc ngủ vào ban đêm.

Việc ngủ ít có thể mang lại một số lợi ích nhất định trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, nó có thể gây ra những hậu quả khó lường. Mặc dù có những trường hợp ngoại lệ như Hori và Johnson, nhưng đa số chúng ta cần ngủ đủ để đảm bảo sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Thay vì cố gắng cắt giảm thời gian ngủ, chúng ta nên tập trung vào việc cải thiện chất lượng giấc ngủ bằng cách xây dựng một thói quen đi ngủ khoa học và tạo ra một môi trường ngủ thoải mái.

