Doanh nghiệp Việt mất bao lâu để kiếm đủ tiền sở hữu Messi, Alvarez, Yamal, Rodri,…

Tổng giá trị các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina lên đến hơn 2 tỷ EUR, con số tương đương mức doanh thu mà nhiều doanh nghiệp hàng đầu trên sàn chứng khoán Việt Nam phải mất từ vài tháng đến gần một năm mới tạo ra được.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina không chỉ là màn so tài giữa hai trường phái bóng đá hàng đầu thế giới mà còn là cuộc đối đầu của hai tập thể có đội hình thuộc nhóm đắt giá nhất hành tinh với tổng giá trị hơn 2 tỷ EUR.

Nếu chỉ xét trên giá trị chuyển nhượng, đại diện châu Âu có phần nhỉnh hơn khi sở hữu đội hình được Transfermarkt định giá lên tới 1,22 tỷ EUR , trong khi con số của Argentina chỉ là 807,5 triệu EUR . Điều này đồng nghĩa đội hình của Tây Ban Nha đắt gấp rưỡi so với nhà đương kim vô địch thế giới.

Sự khác biệt này phản ánh rõ xu hướng trẻ hóa của bóng đá Tây Ban Nha trong những năm gần đây. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente sở hữu độ tuổi trung bình chỉ 26,8 , thấp hơn đáng kể so với 29,2 tuổi của Argentina. Đội hình trẻ giúp giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ Tây Ban Nha được đẩy lên rất cao, nhất là khi nhiều ngôi sao vẫn còn cả một chặng đường phát triển phía trước.

Ngôi sao được chờ đợi nhất của "La Roja" chính là Lamine Yamal , cầu thủ được định giá 200 triệu EUR – mức cao nhất trong toàn bộ trận chung kết. Chỉ riêng Yamal đã có giá trị bằng gần 1/4 tổng giá trị đội hình Argentina. Bên cạnh đó, Tây Ban Nha còn sở hữu hàng loạt ngôi sao trẻ như Pedri, Pau Cubarsí,.. tạo nên một trong những đội tuyển đắt giá nhất lịch sử World Cup.

Ở chiều ngược lại, Argentina không có nhiều cầu thủ có mức định giá "khủng". Người có giá trị cao nhất là Julián Álvarez với 100 triệu EUR , chỉ bằng một nửa so với Yamal. Theo sau là Enzo Fernández (90 triệu euro), Lautaro Martínez (85 triệu euro) và Nico Paz (80 triệu euro)... Trong khi đó, Lionel Messi – biểu tượng của bóng đá Argentina – chỉ được định giá khoảng 15 triệu EUR do đã bước sang tuổi 39, dù tầm ảnh hưởng không thể đo đếm bằng tiền.

Không dễ để có 2 tỷ EUR

Với tổng giá trị đội hình lên đến 2 tỷ EUR, trận chung kết World Cup 2026 là một trong những cuộc so tài vào loại đắt giá nhất lịch sử giải đấu. Con số tương đương khoảng 60.000 tỷ đồng, cũng là mức doanh thu mà nhiều doanh nghiệp hàng đầu trên sàn chứng khoán Việt Nam phải mất từ vài tháng đến gần một năm mới tạo ra được.

Doanh nghiệp lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam là Vingroup cần 66 ngày để tạo ra doanh thu tương đương giá trị của toàn bộ cầu thủ góp mặt trong trận chung kết World Cup 2026. Bên cạnh Vingroup, chỉ có duy nhất Petrolimex cần dưới 100 ngày để tạo ra doanh thu 2 tỷ EUR.

Trong khi đó, hầu hết các doanh nghiệp khác phải mất từ nửa năm trở lên mới kiếm đủ số tiền mua trọn đội hình Tây Ban Nha và Argentina. Cần phải lưu ý rằng, đây là những “cỗ máy kiếm tiền” hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Những cái tên nằm ngoài danh sách này sẽ phải mất nhiều thời gian hơn, thậm chí vài năm mới kiếm được 2 tỷ EUR doanh thu.

Dù doanh thu không đồng nghĩa với lợi nhuận hay giá trị doanh nghiệp, phép so sánh này vẫn cho thấy quy mô tài sản của bóng đá đỉnh cao đã lớn đến mức nào. Chỉ 52 cầu thủ góp mặt trong trận chung kết có giá trị chuyển nhượng tương đương doanh thu gần cả năm của nhiều tập đoàn lớn tại Việt Nam.

Những con số trên phản ánh sức mạnh kinh tế khổng lồ của ngành công nghiệp bóng đá hiện đại, nơi giá trị thương mại của các ngôi sao ngày càng được đẩy lên nhờ bản quyền truyền hình, tài trợ, quảng cáo và sức ảnh hưởng toàn cầu. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho việc bóng đá ngày nay không chỉ là môn thể thao vua mà còn là một ngành kinh doanh trị giá hàng chục tỷ USD.