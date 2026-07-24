Đoạn clip đang cực viral của Trương Lăng Hách khiến 1 mỹ nam Việt bị chê cười

Netizen cho rằng Trương Lăng Hách nực cười 7 phần thì mỹ nam này nực cười đến 10 phần.

Sau khi Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn lên sóng, bộ phim liên tục tạo ra những cuộc tranh luận vì loạt tình tiết bị cho là thiếu logic. Đáng chú ý là đoạn clip ghi lại phân cảnh phòng mổ được cho là quá phi lý bất ngờ viral khắp các nền tảng, kéo theo hàng loạt tranh cãi về tính logic của bộ phim. Từ đoạn clip này, cư dân mạng lại đồng loạt "đào mộ" một cảnh phim kinh điển của màn ảnh Việt, khiến một mỹ nam từng rất được yêu thích bất ngờ bị réo tên và hứng trọn loạt bình luận chê bai.

Cảnh phim gây tranh cãi của Trương Lăng Hách

Cụ thể, trong Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn có một phân cảnh Trương Lăng Hách đang thực hiện một ca mổ quan trọng thì bệnh viện bất ngờ mất điện. Thay vì tìm máy phát điện dự phòng, đèn mổ khẩn cấp hay các phương án chuyên môn như một cơ sở y tế thông thường, nữ chính là Vương Sở Nhiên lại... chạy đi gọi dân làng cầm nến ùa vào phòng phẫu thuật, đứng xung quanh bàn mổ để tiếp sức.

Đang phẫu thuật thì mất điện

Cầm nến vào phòng mổ tiếp sức như thể là phép màu

Phân cảnh này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là một trong những tình tiết phi lý nhất của bộ phim, bởi chỉ riêng việc đưa nhiều người cầm nến vào phòng mổ đã vi phạm nguyên tắc vô trùng cơ bản, chưa nói đến pha xử lý đi vào lòng đất của nữ chính.

Ngay sau khi đoạn clip của Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn viral, nhiều cư dân mạng lập tức nhớ tới một phân cảnh nổi tiếng trong Anh Em Nhà Bác Sĩ phiên bản Việt. Trong phân cảnh này, các bác sĩ đang thực hiện một ca phẫu thuật quan trọng. Không khí trong phòng mổ được xây dựng vô cùng căng thẳng khi tính mạng bệnh nhân chỉ còn tính bằng từng phút. Thế nhưng đúng lúc mọi người tập trung cao độ, bác sĩ Minh Hùng (do Minh Luân thủ vai) lại bất ngờ quay sang đồng nghiệp và tỉnh bơ nói: " Ai đói bụng thì đi mua bánh mì ăn trước đi ".

Câu thoại xuất hiện hoàn toàn không liên quan đến diễn biến ca mổ, cũng chẳng ảnh hưởng đến tình huống chuyên môn khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng. Nhiều người nhận xét đây là một trong những "hạt sạn" khó hiểu bậc nhất của phim truyền hình Việt, bởi rất khó tưởng tượng một bác sĩ lại bàn chuyện ăn uống ngay trong lúc bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ.

Từ đây, mạng xã hội bắt đầu đặt hai phân cảnh cạnh nhau. Nếu như Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn bị chê vì giải quyết sự cố mất điện bằng nến, thì Anh Em Nhà Bác Sĩ lại bị nhắc lại vì câu thoại "đi ăn bánh mì" giữa ca mổ. Không ít người cho rằng cảnh phim của Trương Lăng Hách vô lý thì cảnh của Minh Luân cũng "khó đỡ" chẳng kém. Việc đoạn clip cũ bất ngờ bị đào lại sau nhiều năm khiến nam diễn viên "nằm không cũng trúng đạn", trở thành đối tượng bị đem ra so sánh và chê bai trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Bình luận của netizen: - Trương Lăng Hách còn có lý do là mất điện, chứ đang mổ mà rủ đồng nghiệp đi ăn bánh mì thì chịu thật - Phòng mổ mà tưởng lò mổ - Bác sĩ thế thì hỏng bộ mặt y khoa Việt Nam mất - Ngày xưa xem không để ý, giờ xem lại mới thấy vô lý đến mức không nhịn được cười - Phản khoa học cỡ đó mà cũng lên phim được - Trần đời lần đầu thấy người ta đang giây phút sinh tử mà mình đi mua bánh mì ăn - Minh Luân ơi là Minh Luân, sao anh nhận vai này được hay vậy?

Nói thêm một chút về Minh Luân (sinh năm 1985), anh là nam diễn viên truyền hình quen thuộc của màn ảnh phía Nam, sở hữu gia tài hơn 100 bộ phim lớn nhỏ và nổi tiếng qua các tác phẩm như Đối Mặt, Ở Lại Thế Gian, Mật Mã Chuông Gió, Thề Không Gục Ngã... Trong phim Anh Em Nhà Bác Sĩ (phiên bản Việt), anh vào vai bác sĩ Nguyễn Hùng (nguyên tác do Jang Dong Gun thủ vai). Dù chịu áp lực lớn từ bản gốc và bộ phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều, vai diễn của Minh Luân sau cùng vẫn để lại ấn tượng tốt nhờ diễn xuất tròn vai, bộc lộ tốt tâm lý phức tạp, đầy hận thù nhưng cũng rất đáng thương của nhân vật, đồng thời giúp anh khẳng định khả năng cân được những vai diễn nặng đô, gai góc trên màn ảnh.