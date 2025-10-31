Đổ xe bánh bao, bé trai bị bỏng nặng

Ngày 31-10, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) cho biết vừa điều trị thành công bé trai P.H.A (7 tuổi) bị bỏng nặng 50% cơ thể do nước sôi đổ lên người.

Bé trai bị bỏng độ III–IV trên hơn 50% diện tích cơ thể do nước sôi

Trước đó, bé trai được đưa đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sốc bỏng, nhiễm trùng huyết và chèn ép khoang do bỏng. Tai nạn xảy ra khi chiếc xe bánh bao của gia đình bị đổ, làm nồi nước sôi văng trúng em, gây bỏng độ III–IV trên hơn 50% diện tích cơ thể.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhi nhanh chóng được hồi sức chống sốc, rạch giải áp bỏng, cắt lọc vùng mô hoại tử và điều trị kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng. Sau gần 2 tháng điều trị kiên trì, em đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, được ghép da che phủ vùng bị bỏng và xuất viện an toàn.

BSCK1 Nguyễn Thị Ngọc Ngà, Phó trưởng Khoa Bỏng – Chỉnh trực-Bệnh viện Nhi Đồng 2, cảnh báo bỏng nước sôi là tai nạn sinh hoạt thường gặp nhưng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt ở trẻ nhỏ.