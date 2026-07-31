Dò kim loại trên cánh đồng, phát hiện 5kg vàng và 1,3kg bạc trị giá hơn 116 tỷ đồng

Với hơn 1.500 hiện vật, Staffordshire Hoard được giới khảo cổ Anh đánh giá là kho báu vàng và bạc Anglo-Saxon lớn nhất từng được phát hiện.

Tháng 7/2009, một phát hiện tình cờ trên cánh đồng ở hạt Staffordshire (Anh) đã mở ra đã mở ra một trong những phát hiện khảo cổ học nổi bật nhất của nước Anh trong thế kỷ XXI.

Theo đó, trong lúc sử dụng máy dò kim loại trên một cánh đồng, một người dân địa phương tên Terry Herbert đã phát hiện những hiện vật bằng vàng bị chôn vùi dưới lòng đất. Phát hiện này dẫn đến một cuộc khai quật quy mô lớn, qua đó các nhà khảo cổ xác định đây là Staffordshire Hoard – kho báu vàng và bạc Anglo-Saxon lớn nhất từng được phát hiện.

Theo thông tin từ Bảo tàng Anh, kho báu gồm hơn 1.500 hiện vật. Tổng khối lượng kim loại quý lên tới khoảng 5 kg vàng và 1,3 kg bạc, có niên đại khoảng thế kỷ VII–VIII.

Giới chuyên môn đánh giá đây là một trong những bộ sưu tập thể hiện trình độ chế tác kim hoàn và luyện kim tinh xảo bậc nhất của người Anglo-Saxon. Phần lớn hiện vật là các bộ phận của trang bị quân sự, gồm chuôi kiếm, phụ kiện vỏ kiếm, mảnh mũ giáp cùng nhiều đồ trang trí gắn đá hồng lựu.

Sau khi được khai quật và nghiên cứu, kho báu đã được Ủy ban Định giá Kho báu – cơ quan độc lập do Chính phủ Anh thành lập – tiến hành thẩm định. Tháng 11/2009, hội đồng này xác định kho báu có giá trị thị trường khoảng 3,3 triệu bảng Anh (hơn 116 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay).

Đây là mức định giá cao nhất từng được đưa ra đối với một phát hiện kho báu theo Đạo luật Treasure Act của Anh vào thời điểm đó. Theo quy định, khoản tiền định giá sẽ được chia giữa người phát hiện và chủ sở hữu khu đất nếu kho báu được bảo tàng mua lại.

Sau khi mức định giá được công bố, hai bảo tàng gồm Birmingham Museum & Art Gallery và The Potteries Museum & Art Gallery đã phát động chiến dịch gây quỹ để mua lại toàn bộ kho báu nhằm phục vụ công tác bảo tồn và trưng bày công cộng. Kế hoạch này nhận được sự đồng thuận của các bên liên quan với mục tiêu lưu giữ hiện vật tại khu vực West Midlands – nơi kho báu được phát hiện.

Hiện nay, Staffordshire Hoard được coi là kho báu vàng và bạc Anglo-Saxon lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới. Nhiều hiện vật tiêu biểu đang được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Anh cùng các bảo tàng ở vùng West Midlands. Kho báu này hiện vẫn là nguồn tư liệu quan trọng, giúp các nhà khảo cổ nghiên cứu về lịch sử, nghệ thuật và kỹ thuật chế tác của nước Anh thời kỳ đầu Trung Cổ.

(Theo Staffordshire-hoard.museologi.st, Daily Mail)