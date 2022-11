Định luật '2-8' người sau 40 tuổi nên tuân thủ khỏe mạnh

Giai đoạn sau 40 tuổi là giai đoạn quan trọng để kéo dài tuổi thọ, đồng thời cũng là giai đoạn dễ mắc nhiều bệnh tật nhất. Vì vậy, ở độ tuổi này, mọi người nên học cách giữ gìn thân thể và phòng tránh bệnh tật.

Việc ăn, ngủ và vận động ở lứa tuổi này đều ảnh hưởng nhiều hơn đến tuổi thọ nhưng nhiều người có thể không quá chú ý. Khi một người bước sang tuổi trung niên, nếu hình thành được những thói quen tốt, đặc biệt là tuân thủ định luật 2-8 dưới đây thì chắc chắn bạn sẽ có một cơ thể khoẻ mạnh khi về già, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ.

Định luật "2-8" hay còn đươc gọi là nguyên tắc 80/20 được vận dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Theo đó, mọi người không cần phải đạt đến sự hoàn mỹ 100% để có thể sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn mà chỉ cần nỗ lực 80% là đủ. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng 20% là do các yếu tố bên trong như chủng tộc, giới tính, gen và 80% là do các yếu tố bên ngoài như thói quen, chế độ ăn uống và tính cách. Nói cách khác, 80% tuổi thọ của con người thực sự là do chính họ quyết định.

Chính vì vậy, hãy bắt đầu áp dụng định luật "2-8" ngay để kiểm soát 80% tuổi thọ của bạn từ hôm nay:

2 tinh – 8 thô cho chế độ ăn

Người hiện đại thường ăn nhiều đồ ăn tinh chế (thực phẩm tinh chế là thực phẩm bị thay đổi trạng thái ban đầu), thế nhưng đây chính là nguyên nhân khiến con người dễ mắc các như đường huyết cao, tiểu đường, béo phì, các vấn đề về sức khỏe tim mạch... Những thực phẩm này có hàm lượng carbohydrate cao và giá trị dinh dưỡng thấp nên dù có tốt cho tiêu hóa thì cũng không phải là sự lựa chọn hàng đầu cho một chế độ ăn hợp lý.

Thay vào đó, bạn nên bổ sung thêm ngũ cốc thô chính cho thực đơn mỗi ngày và hạn chế thức ăn tinh lại. Thực phẩm thô có thể cung cấp cho cơ thể nguồn dinh dưỡng phong phú, lại giàu chất xơ, có lợi cho nhu động đường tiêu hóa. Ngoài ra, một số sản phẩm ngũ cốc thô còn có thể giúp kiểm soát và giảm lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường và béo phì, đồng thời giúp răng chắc khỏe.

Tuy nhiên, không nên thay thế hoàn toàn thức ăn tinh bằng ngũ cốc nguyên hạt. Các bác sĩ khuyên rằng mọi người nên ăn thô 8 phần.

2 lạnh – 8 ấm khi mặc quần áo

Vào mùa đông, hãy nhớ giữ ấm cơ thể phù hợp theo sự thay đổi của thời tiết, đặc biệt nên chú trọng giữ ấm gan bàn chân, khớp và bụng. Nguyên nhân là vì khi nhiệt độ hạ xuống, hơi lạnh thường xâm nhập vào cơ thể từ gan bàn chân và bụng, từ đó bạn sẽ rất dễ bị cảm lạnh, thậm chí còn dễ bị viêm khớp, đau khớp đối với những người đã có tuổi.

Tuy nhiên, lưu ý đừng giữ ấm bằng cách mặc quần áo quá dày vì quần áo dày không dễ tản nhiệt, mặc quần áo quá dày sẽ khiến mồ hôi tiết ra nhiều dẫn đến cơ thể bị âm dương. Hơn nưa, việc giữ ấm quá mức sẽ khiến khả năng chống lạnh và miễn dịch của cơ thể giảm sút, từ đó dễ bị cảm lạnh và ốm vặt.

Ngoài ra, hơi lạnh mùa đông cũng có thể kích thích cơ thể con người, thúc đẩy tuần hoàn máu, nâng cao khả năng chống lạnh của cơ thể, có lợi cho sự vận động của khí và huyết trong cơ quan nội tạng. Vì vậy, lưu ý đừng giữ ấm cơ thể quá mức.

Điều trị 2 phần – phòng ngừa 8 phần khi có bệnh

Nhiều người thường thờ ơ với sức khỏe cho đến khi phát hiện có bệnh mới đổ xô đi khám chữa bệnh. Tuy nhiên thói quen này là sai lầm, vừa gây tổn hại đến sức khỏe và tăng thêm gánh nặng vật chất cho người bệnh và gia đình bệnh nhân. Thái độ đúng đắn đối với bệnh tật chính là phòng ngừa 8 phần và điều trị 2 phần. Trên thực tế, nếu chúng ta dành 80% sức lực vào việc phòng bệnh, ngăn ngừa những bệnh có thể xảy ra.

2 đói – 8 no khi ăn uống

Các nhà khoa học Mỹ phát hiện ra rằng đói nhẹ giúp ngăn ngừa một số bệnh thông thường, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ cho con người. Khi tiến hành các thí nghiệm tương tự trên chuột, các nhà khoa học kết luận rằng những con chuột thí nghiệm bị bỏ đói một chút có thể chất tốt hơn, trái tim khỏe hơn và khả năng miễn dịch mạnh hơn so với những con chuột thí nghiệm được cho ăn đầy đủ.

Một số nghiên cứu khác cũng phát hiện ra rằng ăn no trong thời gian dài sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày và ruột; đồng thời tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe tim mạch, bệnh Alzheimer, tiểu đường và các vấn đề sức khỏe khác trên cơ thể con người. Do đó, nếu muốn cơ thể khỏe mạnh, đừng ăn no quá mà hãy thực hiện chế độ 2 phần đói, 8 phần no.

2 buồn – 8 vui cho tâm trạng

Khoa học đã chứng minh rằng giữa cơ thể và cảm xúc của con người luôn tồn tại một mối quan hệ mật thiết. Buồn bã hay giận dữ đều có thể gây ra nhiều bệnh tật. Khi con người buồn bã hay tức giận, cơ thể sẽ tiết ra nhiều chất có hại, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của gan, làm tổn thương gan ở một mức độ nhất định. Người hay mất bình tĩnh, cáu gắt có thể kèm theo nhiều chứng bệnh tâm thần khác nhau như nghiện rượu, nghiện thuốc lá. Đây là những thứ độc hại có thể gây tổn thương lớn cho gan.

Nếu bạn muốn cơ thể khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ, hãy để cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất. Sống vui vẻ, học cách lười buồn bã hay tức giận và duy trì thái độ bình tĩnh mỗi ngày chính là phương pháp giúp chúng ta sống lâu và khỏe mạnh hơn. Nếu mọi người nhìn mọi việc bằng tâm thế "2 buồn – 8 vui" và kiểm soát được cảm xúc của mình thì họ sẽ giảm được rất nhiều phiền muộn và trở nên hạnh phúc hơn.