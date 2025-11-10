Điều trị thành công cho bệnh nhân 7 tuổi rụng toàn bộ tóc

Theo bác sĩ nội trú, Th.s Lê Văn Trung, khoa Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh nhi là bé gái 7 tuổi được đưa đến khám trong tình trạng rụng tóc toàn bộ da đầu. Sáu tháng trước đó, gia đình phát hiện cháu rụng tóc thành từng mảng oval đường kính 4 - 6 cm, đã điều trị ở nhiều nơi nhưng không cải thiện, thậm chí tiến triển nặng hơn.

Bác sĩ, TS. Vũ Thái Hà, Trưởng khoa Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Tế bào gốc, cho biết khi tiếp nhận, da đầu của bệnh nhi nhẵn bóng, không đỏ, không vảy, không kèm rụng lông hay các bệnh lí khác. Qua thăm khám và xét nghiệm, bác sĩ xác định đây là rụng tóc toàn thể - thể nặng nhất của rụng tóc từng mảng. Các xét nghiệm máu, tuyến giáp và kháng thể kháng nhân (ANA hep-2) đều bình thường, không phát hiện bệnh tự miễn kèm theo.

Bệnh nhi bị rụng toàn bộ tóc.

“Chúng tôi bắt đầu điều trị bằng các thuốc ức chế miễn dịch truyền thống như dexamethasone, methotrexat và sau đó là cyclosporin, tuy nhiên không có đáp ứng. Khi hội chẩn chuyên khoa, nhóm điều trị quyết định chuyển sang phác đồ thuốc ức chế Janus kinase đường uống - một hướng điều trị mới đang được thế giới ghi nhận hiệu quả trong các ca rụng tóc từng mảng nặng”, TS Hà chia sẻ.

Sau khi dùng thuốc, tóc bệnh nhi bắt đầu mọc trở lại dưới dạng tóc tơ, sau đó dày dần lên. Trải qua một năm điều trị liên tục, tóc đã phủ kín toàn bộ da đầu, chân tóc chắc khỏe, test kéo tóc âm tính. Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhi được theo dõi chặt chẽ về lâm sàng và xét nghiệm, không ghi nhận tác dụng phụ đáng kể.

Theo TS. Vũ Thái Hà, rụng tóc từng mảng (Alopecia Areata - AA) là bệnh tự miễn đặc hiệu cơ quan, trong đó tế bào T-CD8 tấn công nang tóc, gây rụng tóc khu trú hoặc lan tỏa. Khoảng 5% người bệnh tiến triển thành rụng tóc toàn bộ da đầu, và 1% rụng tóc toàn thân. Bệnh thường gặp ở người trẻ, thậm chí ở trẻ em, với tỉ lệ nam - nữ tương đương.

Bác sĩ Lê Văn Trung cho biết, các thuốc ức chế JAK như baricitinib, ritlecitinib, deuruxolitinib hiện đã được FDA phê duyệt trong điều trị rụng tóc từng mảng ở người lớn. Cơ chế của thuốc là ngăn chặn phản ứng viêm qua trung gian tế bào T bằng cách ức chế con đường truyền tín hiệu Janus kinase (JAK) và hoạt hóa phiên mã (STAT), giúp phục hồi hoạt động của nang tóc.

Bệnh nhi đáp ứng với hướng điều trị mới.

“Trong trường hợp này, mặc dù bệnh nhi mới 7 tuổi - nhỏ hơn so với độ tuổi được FDA phê duyệt, song các dữ liệu quốc tế cho thấy thuốc JAK có thể mang lại hiệu quả tốt ở trẻ nhỏ. Sau khi cân nhắc kĩ giữa lợi ích và nguy cơ, chúng tôi quyết định chỉ định điều trị off-label, dưới sự đồng thuận của gia đình và giám sát nghiêm ngặt của đội ngũ chuyên môn”, bác sĩ Trung nói.

Hiện Khoa Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Tế bào gốc (Bệnh viện Da liễu Trung ương) đang quản lí gần 1.000 bệnh nhân rụng tóc từng mảng, trong đó nhiều ca ở mức độ nặng. Bệnh viện áp dụng đồng thời các phương pháp điều trị từ thuốc bôi, thuốc toàn thân, đến các phác đồ hiện đại của Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ (AAD) và châu Âu (EADV), cùng các thủ thuật tại chỗ như tiêm corticoid, bút kim và Intracel nhằm tối ưu hiệu quả.

TS. Vũ Thái Hà khuyến cáo, rụng tóc từng mảng là bệnh lí phức tạp, cần được thăm khám và điều trị sớm tại cơ sở chuyên khoa. “Nhiều người tự ý dùng thuốc, bôi lá hoặc điều trị truyền miệng khiến bệnh nặng thêm, rụng tóc lan rộng hoặc để lại sẹo không hồi phục. Việc chẩn đoán và điều trị đúng ngay từ đầu có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong các trường hợp nặng như rụng tóc toàn thể”, bác sĩ Hà nhấn mạnh.

Ca bệnh này được xem là minh chứng cho hiệu quả và tính an toàn của thuốc ức chế Janus kinase trong điều trị rụng tóc từng mảng nặng ở trẻ nhỏ, mở ra hướng đi mới cho các bác sĩ da liễu trong kiểm soát nhóm bệnh tự miễn liên quan đến nang tóc.