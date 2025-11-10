Mái tóc của người sống lâu trông như thế nào? Chuyên gia chỉ ra 3 đặc điểm liên quan mật thiết đến tuổi thọ, nếu bạn có thì xin chúc mừng

Ngày nay, khi nhận thức về việc chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, nhiều người bắt đầu chú ý đến những tín hiệu cơ thể gửi đi, và mái tóc là một trong những yếu tố đáng được quan tâm nhất.

Một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Brunel (Anh) đã tiến hành khảo sát trên những người cao tuổi trong độ tuổi từ 62 đến 90 vào năm 2021 để tìm hiểu mối liên hệ giữa sức khỏe của tóc và tuổi thọ. Kết quả cho thấy, đa số người có mái tóc khỏe mạnh cũng sở hữu sức khỏe tổng thể tốt hơn: huyết áp ổn định, ít mắc bệnh mãn tính và tinh thần minh mẫn, lạc quan hơn so với những người có mái tóc yếu, xơ hoặc rụng nhiều. Nhóm người có tóc không khỏe mạnh thường có chế độ dinh dưỡng kém, cơ thể thiếu khoáng chất hoặc mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường và cao huyết áp.

Theo giáo sư Kurt Stein, chuyên gia da liễu và bệnh lý tại Đại học Y Yale (Mỹ), tóc là “tấm gương phản chiếu” bên trong cơ thể. Mọi thay đổi trên mái tóc: từ màu sắc, độ bóng đến mật độ, đều mang theo những thông tin quan trọng về sức khỏe. Càng khỏe mạnh, mái tóc càng thể hiện rõ sức sống. Theo các chuyên gia, những người sống thọ thường có 3 đặc điểm nổi bật trên mái tóc của họ.

Tóc dày và bóng mượt

Độ dày và độ bóng của tóc là hai yếu tố phản ánh trực tiếp tình trạng dinh dưỡng và khả năng trao đổi chất của cơ thể. Một mái tóc dày, bóng khỏe chứng tỏ da đầu được nuôi dưỡng tốt, lưu thông máu ổn định và các cơ quan như gan, thận, nội tiết hoạt động hiệu quả. Người có mái tóc mượt mà thường đồng thời có sức khỏe tim mạch ổn định, tinh thần tốt và chất lượng cuộc sống cao hơn.

Ảnh minh hoạ

Nghiên cứu của Đại học Brunel cũng chỉ ra rằng, người lớn tuổi có mái tóc dày thường có thói quen ăn uống lành mạnh, tiêu thụ nhiều trái cây, rau xanh, các loại hạt và thực phẩm giàu protein. Trong khi đó, tóc mỏng hoặc khô xơ lại thường xuất hiện ở những người thiếu hụt dinh dưỡng hoặc mắc bệnh mãn tính. Sức khỏe bên trong và vẻ ngoài của mái tóc vì thế luôn song hành, phản ánh lẫn nhau.

Tóc ít gãy rụng

Rụng tóc là hiện tượng sinh lý bình thường, nhưng nếu lượng tóc rụng mỗi ngày vượt quá 100 sợi, rất có thể cơ thể đang gặp vấn đề. Căng thẳng, rối loạn nội tiết tố, thiếu dinh dưỡng hoặc giấc ngủ không đều đều có thể khiến tóc yếu đi rõ rệt. Theo các chuyên gia, rụng tóc quá mức là lời cảnh báo sớm rằng cơ thể đang chịu áp lực hoặc mất cân bằng sinh học.

Một cơ thể khỏe mạnh thường được phản ánh qua việc tóc ít gãy rụng. Khi ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái, tóc sẽ phát triển tốt hơn và bền chắc hơn. Những thói quen đơn giản như hạn chế nhuộm, uốn, tạo kiểu bằng nhiệt quá thường xuyên, chọn sản phẩm chăm sóc tóc dịu nhẹ và thỉnh thoảng massage da đầu có thể giúp kích thích tuần hoàn máu, giảm rụng tóc đáng kể. Khi cơ thể ở trạng thái cân bằng, không chỉ mái tóc mà cả tinh thần và thể lực đều được cải thiện rõ rệt.

Không bạc tóc sớm

Tóc bạc là quy luật tự nhiên khi các tế bào sắc tố trong nang tóc suy giảm theo tuổi tác. Tuy nhiên, nếu tóc bạc sớm, xuất hiện khi mới ngoài ba mươi thì đó có thể là tín hiệu cho thấy cơ thể đang lão hóa nhanh. Ngoài yếu tố di truyền, thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống và trạng thái tâm lý cũng ảnh hưởng mạnh đến tốc độ bạc tóc.

Những người thường xuyên căng thẳng, thức khuya, hút thuốc hoặc sử dụng rượu bia dễ bị bạc tóc sớm hơn. Ngược lại, người duy trì được tinh thần lạc quan, ăn uống cân bằng và có chế độ vận động hợp lý thường giữ được mái tóc đen lâu hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy, một lối sống lành mạnh với đầy đủ dưỡng chất, đặc biệt là các loại vitamin nhóm B, sắt, kẽm và đồng, có thể giúp làm chậm quá trình bạc tóc. Khi cơ thể khỏe mạnh và tinh thần thoải mái, tốc độ lão hóa cũng sẽ chậm lại và điều đó thể hiện rõ nhất trên mái tóc.

Theo các chuyên gia, sức khỏe của tóc luôn đi cùng với sức khỏe tổng thể. Tóc khỏe phản ánh cơ thể được nuôi dưỡng tốt, tuần hoàn máu thông suốt, tinh thần ổn định và nội tiết cân bằng. Đó cũng là lý do vì sao những người sống thọ thường có mái tóc dày, ít rụng và hiếm khi bạc sớm.

Để duy trì mái tóc khỏe mạnh, điều quan trọng không nằm ở việc chăm sóc bên ngoài, mà là nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong. Một chế độ ăn uống khoa học, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng, tránh lạm dụng hóa chất và duy trì lối sống tích cực sẽ giúp mái tóc luôn chắc khỏe, đồng thời kéo dài tuổi thọ.

(Theo Toutiao)