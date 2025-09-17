Điều tra vụ việc 18 bác sĩ bất ngờ "nhập cư" về 1 địa phương ở Đắk Lắk

Chiều 17-9, tại buổi họp báo định kỳ của UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã phản hồi Báo Người Lao Động về vụ việc chạy chứng chỉ hành nghề y giá hàng trăm triệu đồng và 18 bác sĩ "nhập cư" về 1 địa phương.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo

Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, thời điểm năm 2018, việc cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sĩ được Sở Y tế thực hiện theo đúng quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn.

Trong quá trình cấp chứng chỉ, Sở Y tế đóng vai trò là cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ và thẩm định hồ sơ thông qua hội đồng tư vấn.

Tuy nhiên, các nội dung thực hành và giấy xác nhận thực hành lại do các cơ sở khám chữa bệnh cung cấp và chịu trách nhiệm.

Do đó, một số trường hợp, nếu cơ sở cung cấp giấy xác nhận không trung thực hoặc không đảm bảo đúng quy định thì có thể dẫn đến việc cấp chứng chỉ hành nghề chưa đúng đối tượng.

Ngày 31-12-2019, Giám đốc Sở Y tế đã thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với công tác xác nhận thời gian thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Sở Y tế kết luận 4 cá nhân gồm ông Huỳnh Văn Bình, ông Hứa Chí Cường, ông Huỳnh Thanh Giàu và ông Lê Anh Tài đủ điều kiện để Sở Y tế Đắk Lắk cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Tuy nhiên, qua kiểm tra 4 trường hợp trên, thời gian thực hành thực tế không đúng với thời gian ghi trong giấy xác nhận thực hành, dẫn đến việc Sở Y tế Đắk Lắk tiếp nhận và cấp chứng chỉ hành nghề cho các trường hợp này. Sau khi phát hiện, Sở Y tế đã ban hành các quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với cả 4 trường hợp nêu trên và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho công an.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc ngoài 4 trường hợp trên, kết quả rà soát 18 bác sĩ khác ở nhiều tỉnh, thành bất ngờ "nhập cư" về huyện Buôn Đôn (cũ) đến nay ra sao?

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau khi tiếp nhận chức vụ, ông phát hiện một số bác sĩ không đảm bảo thời gian thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định nên đơn vị đã lập đoàn kiểm tra và phát hiện vụ việc. Một số bác sĩ ở TP HCM lên thực hành thẩm mỹ nhưng tại Đắk Lắk lại không có khoa thẩm mỹ.

Cũng theo ông La, đối với 18 bác sĩ ở các tỉnh, thành phía Nam "nhập cư" về Buôn Đôn liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra. Sau khi có kết luận, Công an tỉnh sẽ cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí về vụ việc.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 đối tượng gồm: Lê Thị Ánh Hồng (SN 1976, ngụ TP HCM) về tội "Môi giới hối lộ"; Phan Văn Ánh - SN 1989, cựu cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk (cũ) - về tội "Nhận hối lộ"; 4 bác sĩ nói trên về tội "Đưa hối lộ".

Theo thông tin ban đầu, năm 2018, bà Hồng làm việc tại phòng khám Dr. Trung (tỉnh Đắk Lắk) và liên hệ với ông Ánh nhờ làm thủ tục nhập khẩu cho 4 trường hợp nêu trên vào huyện Buôn Đôn (cũ). Sau đó, bà Hồng nhờ người liên hệ Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên làm giấy xác nhận thực hành cho các bác sĩ trên. Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ bà Hồng nộp, năm 2019, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã cấp chứng chỉ hành nghề cho 4 bác sĩ này.

Trong số những người này, có người chưa từng tham gia thực hành tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhưng vẫn được cấp giấy xác nhận thời gian thực hành.

Làm việc với cơ quan chức năng vào thời điểm 2019, những người này khai nhận mỗi người đã phải chi từ 220 triệu đồng đến 300 triệu đồng để "chạy" chứng chỉ hành nghề y.

Ngoài các trường hợp nêu trên, Cơ quan CSĐT còn phát hiện 18 trường hợp là y, bác sĩ ở nhiều tỉnh, thành "nhập cư" vào một số hộ dân ở huyện Buôn Đôn (cũ).