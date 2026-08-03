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Điều tra vụ án mạng tại kho sầu riêng ở Đồng Nai

Văn Quân
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Công an TP. Đồng Nai vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án mạng tại một kho sầu riêng trên địa bàn xã Nghĩa Trung, TP. Đồng Nai.

Ngày 3/8, Đại diện Công an xã Nghĩa Trung xác nhận, địa phương vừa xảy ra vụ án mạng. Công an TP Đồng Nai vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà an táng. Nghi phạm đã bị bắt giữ và lấy lời khai để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều tra án mạng Đồng Nai: Nghi phạm bị bắt giữ tại kho sầu riêng - Ảnh 1.

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, ông L.H.T. (42 tuổi, ngụ TP. Đồng Nai) cùng một người bạn đến kho sầu riêng có địa chỉ ở xã Nghĩa Trung. Tại đây, ông L.H.T xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với người đàn ông tên T., đang làm việc tại nhà kho.

Trong lúc xô xát, T. được cho là đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông L.H.T. khiến ông này ngã gục. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, thu thập dấu vết và lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được Công an TP Đồng Nai điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Tags

Công an TP Đồng Nai

Công an xã Nghĩa

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