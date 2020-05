Điều gì xảy ra với cơ thể khi không quan hệ tình dục?

Bạn sẽ cảm thấy lo lắng hơn. Quan hệ tình dục giúp chúng ta giảm căng thẳng. Theo các nhà nghiên cứu, khi làm “chuyện ấy” não sẽ tiết ra các chất hóa học như endorphin và oxytocin giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn.

Bạn dễ bị cảm lạnh và cúm hơn. Ít quan hệ tình dục có thể làm giảm sự tiếp xúc của bạn với vi trùng và hệ miễn dịch kém. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Wilkes-Barre ở Pennsylvania (Mỹ) cho thấy những người quan hệ tình dục 1-2 lần một tuần có lượng IgA – một trong những nhân tố bảo vệ cơ thể chống lại virus cao hơn 30% so với những người không làm “chuyện ấy”.

Les Parrott - Tiến sĩ, nhà tâm lý học và là tác giả của cuốn sách "Bảo Vệ Hôn Nhân Trước Khi Bắt Đầu" cho hay: “Việc không quan hệ tình dục khi kết hôn sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng của bạn, giảm nồng độ oxytocin và những hormone liên kết khác. Nó cũng làm tăng cảm giác lo lắng rằng bạn sẽ tìm đến người khác để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình”.

Bất an về mối quan hệ vợ chồng. Các chuyên gia cho biết tình trạng bất an về mối quan hệ của bạn có thể bắt đầu leo thang. Không quan hệ tình dục sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc, gần gũi và an toàn về mối quan hệ của hai người.

Nam giới tăng rối loạn cương dương. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí American Journal of Medicine, nam giới không quan hệ tình dục thường xuyên có nguy cơ mắc chứng rối loạn cương dương gấp 2 lần so với những người đàn ông quan hệ 1 lần 1 tuần hoặc hơn.

Cảm thấy chán nản. Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Archives of Sexual Behavior, phụ nữ sẽ dễ cảm thấy chán nản, dẫn đến trầm cảm nếu ngừng quan hệ trong thời gian dài.

Căng thẳng kéo dài ảnh hưởng đến tâm lý. Các nhà nghiên cứu nói rằng, những hợp chất trong tinh dịch như melatonin, serotinin và oxytocin có lợi cải thiện tâm trạng, nâng cao tinh thần cho phụ nữ. Nếu ngưng làm chuyện ấy có thể khiến chị em phụ nữ cảm thấy chán nản, dẫn đến trầm cảm kéo dài.

Đàn ông dễ mắc ung thư tuyến tiền liệt. Nam giới ngừng quan hệ tình dục có thể làm mất lớp hàng rào bảo vệ khỏi ung thư tuyến tiền liệt. Một nghiên cứu của Hiệp hội Tiết niệu Mỹ cho biết, quan hệ tình dục đều đặn giúp nam giới giảm 20% nguy cơ mắc ung thư ung thư tuyến tiền liệt. Xuất tinh thường xuyên có thể loại bỏ các chất gây hại từ tuyến tiền liệt.