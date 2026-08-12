Điều gì xảy ra nếu bạn thường xuyên ngủ trưa sau bữa ăn?

Đừng nghĩ ngủ trưa là lười biếng. Đó chỉ là cơ chế tự nhiên giúp cơ thể được nghỉ ngơi và lấy lại sức sau một buổi sáng làm việc hết công suất.

Khoảng thời gian từ 12h đến 14h trưa là lúc đồng hồ sinh học của cơ thể rơi vào "vùng trũng". Lúc này, máu dồn về dạ dày để tiêu hóa bữa ăn, khiến lượng oxy lên não tạm thời giảm xuống, dẫn đến cảm giác buồn ngủ tự nhiên. Nếu bạn duy trì thói quen ngủ trưa đúng cách liên tục trong 3 tháng, cơ thể sẽ âm thầm ghi nhận 4 chuyển biến tích cực rõ rệt.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pexels.

Não bộ được thư giãn, giảm cảm giác mệt mỏi

Làm việc căng thẳng trong nhiều giờ khiến hệ thần kinh liên tục phải hoạt động, dễ dẫn đến cảm giác mệt mỏi, uể oải và mất tập trung vào buổi chiều. Một giấc ngủ trưa ngắn giúp cơ thể và não bộ có thời gian phục hồi, từ đó giảm cảm giác buồn ngủ, cải thiện khả năng tập trung và tốc độ phản ứng khi trở lại công việc.

Hỗ trợ trao đổi chất

Bữa trưa cung cấp một lượng năng lượng đáng kể cho cơ thể, nhưng nếu ăn xong lại ngồi ì một chỗ làm việc, cơ thể dễ rơi vào trạng thái nặng nề, trì trệ. Nghỉ trưa đúng cách giúp các cơ quan có thời gian thư giãn sau quá trình tiêu hóa, đồng thời hỗ trợ cơ thể điều hòa hoạt động trao đổi chất và kiểm soát đường huyết tốt hơn. Nhờ đó, cảm giác uể oải, ì ạch sau bữa ăn cũng được cải thiện, giúp cơ thể nhẹ nhõm và tỉnh táo hơn khi bắt đầu buổi chiều.

Hỗ trợ duy trì nhịp sinh học ổn định, giúp ngủ đêm sâu hơn

Những người thường xuyên thức khuya hoặc ngủ không đủ vào ban đêm có thể cảm thấy buồn ngủ và thiếu năng lượng vào buổi chiều ngày hôm sau. Lúc này, một giấc ngủ trưa ngắn có thể giúp cơ thể phục hồi phần nào năng lượng, giảm cảm giác mệt mỏi và duy trì sự tỉnh táo trong những giờ còn lại của ngày.

Mạch máu dẻo dai hơn, huyết áp ổn định

Áp lực công việc và căng thẳng kéo dài có thể khiến hệ tim mạch phải hoạt động trong trạng thái chịu nhiều áp lực, từ đó ảnh hưởng đến huyết áp. Giờ nghỉ trưa vì thế trở thành một “khoảng lặng” để cơ thể tạm thời thoát khỏi trạng thái căng thẳng, giúp hệ thần kinh và mạch máu được thư giãn, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho tim. Khi duy trì thói quen nghỉ trưa hợp lý trong thời gian dài, biên độ dao động huyết áp trong ngày sẽ giảm xuống, giúp hệ tuần hoàn hoạt động ổn định và bền bỉ hơn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pexels.

Tuy ngủ trưa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, không phải ai thức dậy sau giấc ngủ trưa cũng cảm thấy tỉnh táo, sảng khoái. Nếu ngủ dậy vẫn thấy mệt mỏi, uể oải, rất có thể bạn đang mắc phải một trong những sai lầm dưới đây:

Nằm ngay sau khi ăn: Dạ dày đang co bóp mạnh để tiêu hóa thức ăn, việc nằm ngửa ngay lập tức dễ gây trào ngược axit, đầy bụng, khó tiêu và làm giảm lượng máu nuôi não. Bạn nên đi bộ nhẹ nhàng 10-15 phút sau bữa ăn.

Ngủ quá lâu trên 60 phút: Cơ thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu, khi tỉnh dậy dễ bị "quên bẵng thời gian", gây đau đầu, mệt mỏi đờ đẫn suốt buổi chiều.

Gục đầu xuống bàn ngủ: Tư thế này gây chèn ép nghiêm trọng lên lồng ngực, phổi, mạch máu vùng cổ và cản trở lưu thông máu lên não. Ưu tiên nằm thẳng trên giường hoặc ngả lưng sâu vào ghế có phần tựa đầu thoải mái.