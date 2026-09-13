Điều gì xảy ra khi đặt 1 cây lưỡi hổ trong phòng ngủ?

Không ngờ chúng lại đem lại nhiều lợi ích sức khoẻ đến vậy!

Không chỉ được yêu thích vì dễ trồng, ít phải chăm sóc, cây lưỡi hổ còn thường được nhiều gia đình đặt trong phòng ngủ với mong muốn không gian sống xanh hơn, dễ chịu hơn, sức khoẻ cải thiện ít ai ngờ. Loại cây này cũng được nhắc đến với khả năng hấp thu một số chất trong không khí và đặc điểm trao đổi khí khá đặc biệt, ảnh hưởng đến việc hô hấp của mỗi người.

Vậy một chậu lưỡi hổ trong phòng ngủ thực sự có thể mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe?

Có thể góp phần cải thiện chất lượng không khí

Lưỡi hổ (Sansevieria trifasciata) là một trong những loại cây từng được nghiên cứu về khả năng hấp thu một số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) trong môi trường.

Một nghiên cứu công bố trên Environmental Science and Pollution Research năm 2024 cho thấy, cây lưỡi hổ có khả năng loại bỏ formaldehyde trong điều kiện thí nghiệm. Đây là chất có thể xuất hiện trong một số vật liệu xây dựng, đồ nội thất và các sản phẩm sử dụng trong nhà.

Một số nghiên cứu khác cũng ghi nhận khả năng hấp thu benzene của các giống thuộc nhóm lưỡi hổ trong điều kiện kiểm soát.

Điều này phần nào lý giải vì sao lưỡi hổ thường được lựa chọn làm cây trồng trong nhà.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng chỉ cần đặt một chậu lưỡi hổ trong phòng là có thể lọc sạch không khí. Các nghiên cứu về khả năng xử lý chất ô nhiễm của cây chủ yếu được thực hiện trong điều kiện thí nghiệm, trong khi phòng ngủ thực tế có diện tích, mức độ thông thoáng và nguồn ô nhiễm rất khác nhau.

Vì vậy, nếu phòng bí hoặc chất lượng không khí kém khiến bạn thường xuyên mệt mỏi, bên cạnh việc đặt cây lưỡi hổ trong phòng ngủ, lời khuyên cho bạn là nên mở cửa thông thoáng, hạn chế nguồn gây ô nhiễm và sử dụng máy lọc không khí khi cần.

Đặc điểm "nhả khí" vào ban đêm khiến lưỡi hổ được người hay mất ngủ yêu thích

Một điểm khá đặc biệt của lưỡi hổ là cây thuộc nhóm thực vật CAM.

Ở nhiều loài cây, khí khổng thường mở vào ban ngày để trao đổi khí. Trong khi đó, thực vật CAM có cơ chế thích nghi với điều kiện khô hạn, thường mở khí khổng vào ban đêm để hạn chế mất nước.

Chính đặc điểm này khiến lưỡi hổ thường được quảng bá là loại cây phù hợp để đặt trong phòng ngủ, góp phần giúp chủ nhân ngủ ngon hơn, cải thiện chất lượng không khí, đem lại luồng không khí sạch suốt đêm.

Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng một chậu lưỡi hổ không thể tạo ra lượng oxy đủ lớn để làm thay đổi đáng kể nồng độ oxy trong một căn phòng. Vì thế, không nên coi cây như một biện pháp cải thiện giấc ngủ hay thay thế việc thông gió.

Một mảng xanh trong phòng ngủ có thể giúp không gian dễ chịu hơn

Lợi ích của cây xanh trong nhà không chỉ nằm ở chuyện hấp thu chất ô nhiễm.

Các nghiên cứu về tác động của cây xanh đối với con người cho thấy việc hiện diện của thực vật trong không gian sống có thể cải thiện sức khoẻ tinh thần, giúp bạn thư giãn đầu óc hơn và đem đến một số thay đổi tích cực về mặt sinh lý, nhận thức.

Với phòng ngủ, một chậu cây xanh vừa phải có thể khiến không gian bớt đơn điệu, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên và dễ chịu hơn trước khi đi ngủ. Từ đó cải thiện giấc ngủ, giúp bạn ngủ ngon, ngủ sâu giấc hơn. Tất nhiên, bằng chứng hiện nay chưa đủ để khẳng định cây lưỡi hổ có tác dụng điều trị mất ngủ, giảm lo âu hoặc giúp một người ngủ ngon hơn một cách trực tiếp.

Tóm lại, lưỡi hổ có thể là lựa chọn phù hợp nếu bạn muốn đưa thêm cây xanh vào không gian sống. Một số bằng chứng cho thấy loại cây này có khả năng hấp thu một số hợp chất trong điều kiện nhất định, trong khi sự hiện diện của cây xanh nói chung có thể góp phần tạo cảm giác thư giãn và dễ chịu, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ, nuôi dưỡng sức khoẻ tinh thần.

Tất nhiên nếu mục tiêu là bảo vệ sức khỏe, đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào một chậu cây. Một phòng ngủ tốt cho sức khỏe vẫn cần được thông thoáng, hạn chế khói thuốc và các nguồn gây ô nhiễm, giữ nhiệt độ - độ ẩm phù hợp, vệ sinh thường xuyên và quan trọng nhất là duy trì thói quen ngủ khoa học.

(Ảnh minh hoạ: Internet)