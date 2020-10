Điều gì xảy ra khi bạn uống sinh tố rau quả mỗi sáng?

Trên thực tế, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng có nhiều lợi ích của việc ăn uống đầy đủ vào buổi sáng:



- Bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất.

- Cải thiện sự tập trung và hiệu suất hoạt động tinh thần.

- Cơ thể khỏe mạnh hơn và chịu đựng tốt hơn.

- Giảm cholesterol.

- Tăng cường chuyển hóa hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, bỏ qua kết quả của tất cả các nghiên cứu này và bằng chứng mạnh mẽ cho thấy tầm quan trọng của việc ăn sáng lành mạnh, chỉ có 1/3 người trưởng thành muốn ăn sáng một cách thực sự.

Nhiều người bỏ bữa sáng vì thiếu thời gian. Với những người này, những loại sinh tố xanh như sinh tố rau xanh gồm rau bina, rau diếp, rau cải xoăn, rau mùi tây, cải xoong… hay bất kỳ loại rau lá xanh nào bạn muốn có thể là sự lựa chọn thay thế cho bữa sáng mất ít thời gian mà hiệu quả. Bạn cũng có thể cho chuối, táo, lê, bơ, xoài để tăng hương vị và lợi ích.

Dưới đây là những lợi ích của việc bắt đầu ngày mới bằng loại sinh tố xanh này:

1. Giàu chất diệp lục

Sinh tố rau xanh rất giàu chất diệp lục - một thành phần tự nhiên mà các chuyên gia cho rằng giúp tăng cường hệ miễn dịch, thanh lọc máu và tái tạo tế bào. Đây là một trong những lý do tại sao loại đồ uống thơm ngon này được các chuyên gia khuyến nghị để bổ sung năng lượng cho cơ thể vào buổi sáng.

2. Giúp cải thiện tinh thần và sự tập trung

Rau xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa và carotenoid có tác dụng tăng cường sức khỏe não và giúp bảo vệ não. Chúng chứa nhiều vitamin B có lợi cho trí nhớ, sự tập trung, sức khỏe và hoạt động của não. Chúng cũng chứa nhiều axit folic giúp cải thiện tinh thần.

3. Hỗ trợ tiêu hóa và chức năng chuyển hóa chung

Không giống như nước ép trái cây, sinh tố rau xanh sử dụng toàn bộ trái cây và rau xanh để có đầy đủ chất xơ và dưỡng chất. Chất xơ cần thiết cho sức khỏe đại tràng và giúp nhu động ruột hoạt động tốt hơn. Những loại sinh tố này chống táo bón một cách tự nhiên và giúp tiêu hóa đều đặn.

Pha trộn trái cây và rau xanh giúp tiêu hóa các tế bào của thực vật nhờ đó cải thiện khả năng tiêu hóa. Hỗn hợp này giúp giải phóng các dưỡng chất và tối đa hóa quá trình chuyển giao tới cơ thể. Sinh tố là một cách hiệu quả và thuận tiện hơn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe so với việc chuẩn bị và ăn sa-lát đặc biệt là bạn có thể ăn nó trên đường đi.

4. Tăng cường tiêu thụ trái cây và rau xanh

Hội Ung thư Mỹ khuyến nghị người dân nên ăn 5-9 phần trái cây và rau xanh mỗi ngày để phòng ung thư và các bệnh khác. Sinh tố xanh là cách bổ sung rau xanh một cách thuận tiện, nhanh chóng. Mặc dù trong loại sinh tố này, hương vị của hoa quả lấn át mùi vị của rau nhưng bạn vẫn tiêu thụ được một lượng lành mạnh rau bina, cải xoăn, cà rốt và bất cứ loại rau nào khác bạn thêm vào sinh tố này.

5. Cải thiện tâm trạng, chống trầm cảm

Rau xanh chứa nhiều axit folic, là chất chống trầm cảm tự nhiên. Folat trong rau lá xanh giúp chống suy giảm trí nhớ và tăng hàm lượng serotonin, kết quả là cải thiện tâm trạng.

6. Thúc đẩy giảm cân tự nhiên

Sinh tố xanh chứa nhiều chất dinh dưỡng và ít calo. Chúng chứa những thực phẩm nhiều vitamin, khoáng chất, carbohydrat lành mạnh, chất xơ và ít chất béo mà bạn cần để giảm cân nhanh chóng, an toàn và hiệu quả mà không cần nhịn đói. Chúng cũng chứa ít đường tự nhiên hơn so với trong trái cây và nước ép trái cây, do vậy chúng là lựa chọn lành mạnh hơn các loại sinh tố trái cây và nước ép tự nhiên truyền thống khác.

7. Làm sáng da

Làn da rạng rỡ, sáng ngời là một tác dụng khác của loại sinh tố này. Sinh tố này chứa nhiều chất xơ và cho phép cơ thể loại bỏ độc tố đúng cách thay vì qua da. Vitamin E có trong rau lá xanh kết hợp với vitamin C giúp da bạn khỏe mạnh hơn ngay cả khi về già.

8. Cung cấp nước

Sinh tố xanh không chỉ là cách tuyệt vời để bổ sung rau xanh mà đó cũng là cách giúp bổ sung lượng nước mà cơ thể cần. Một trong những lý do chính khiến nhiều người không uống đủ 6 tới 8 cốc nước mỗi ngày như khuyến nghị là họ đơn giản không muốn uống nước lọc. Nếu đó là trường hợp của bạn, hãy cho thêm nước vào hỗn hợp khi bạn chế biến sinh tố xanh. Bạn sẽ uống nhiều nước hơn một cách tự nhiên.