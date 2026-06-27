Điều chưa từng có tại Việt Nam: "Hệ sinh thái" phẫu thuật Robot, kỳ vọng dẫn đầu Đông Nam Á

Đây là kiểu hệ sinh thái đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam, với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành Trung tâm phẫu thuật Robot hàng đầu Đông Nam Á.

Ngày 27/6/2026, Hệ thống Y tế Vinmec khai trương Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao, đánh dấu bước phát triển mới của y học Việt Nam. Không chỉ đầu tư các nền tảng robot phẫu thuật hiện đại hàng đầu thế giới, Vinmec còn tiên phong xây dựng hệ sinh thái phẫu thuật robot đa chuyên khoa, đa bệnh viện và kết nối với nhiều đối tác công nghệ quốc tế, mở rộng cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị tiên tiến cho người bệnh trên cả nước.

Phát biểu tại lễ khai trương, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, nhấn mạnh robot không thay thế người thầy thuốc, mà khi được vận hành bởi đội ngũ có năng lực, đạo đức và tư duy khoa học sẽ giúp mở rộng giới hạn của bàn tay phẫu thuật viên, nâng cao độ chính xác trong từng quyết định chuyên môn và gia tăng niềm tin cho người bệnh.

Theo Thứ trưởng, điểm đáng ghi nhận của Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao không chỉ nằm ở việc đầu tư thiết bị hiện đại, mà còn ở mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái toàn diện gồm điều trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

Ông cho rằng làm chủ công nghệ không chỉ là vận hành thành thạo một hệ thống robot, mà còn là làm chủ quy trình chuyên môn, dữ liệu lâm sàng, công tác đào tạo, nghiên cứu và năng lực đổi mới sáng tạo của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam.

"Tôi tin tưởng Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao Vinmec sẽ không chỉ là nơi hội tụ những thiết bị hiện đại, mà còn là nơi hội tụ trí tuệ Việt Nam, tinh thần khoa học, y đức và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên y học chính xác", Thứ trưởng nói.

GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, chia sẻ tại buổi lễ.

Mô hình hệ sinh thái chưa từng có tại Việt Nam

Điểm khác biệt nổi bật của hệ thống trung tâm là mô hình hệ sinh thái robot đa kết nối đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Thay vì đầu tư các hệ thống robot riêng lẻ, Vinmec triển khai đồng bộ nhiều nền tảng robot phẫu thuật hàng đầu thế giới trên một hệ thống vận hành thống nhất, kết nối giữa các bệnh viện trong toàn hệ thống.

Theo GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao được phát triển theo mô hình đa kết nối, gồm kết nối chuyên gia, kết nối bệnh viện và kết nối với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới trong cùng một hệ sinh thái.

"Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho người bệnh Việt Nam cơ hội tiếp cận những thành tựu ngoại khoa tiên tiến nhất, đồng thời từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới về y tế công nghệ cao và phẫu thuật chính xác trong khu vực", ông Dũng cho biết.

Robot không thay thế bác sĩ mà mở rộng năng lực của bác sĩ

Theo PGS.TS.BS Phạm Văn Bình, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao Vinmec, cốt lõi của chiến lược phát triển phẫu thuật robot không nằm ở số lượng robot được đầu tư, mà ở việc xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ để khai thác tối đa hiệu quả của công nghệ.

Ông cho rằng thành công của một chương trình phẫu thuật robot chưa bao giờ được quyết định bởi số lượng thiết bị, mà phụ thuộc vào chất lượng của hệ sinh thái phía sau, bao gồm đội ngũ chuyên gia, hệ thống đào tạo, nghiên cứu khoa học, dữ liệu lâm sàng, quy trình kiểm soát chất lượng và khả năng kết nối tri thức giữa các bệnh viện cũng như các đối tác.

PGS.TS.BS Phạm Văn Bình (phải).

Trong giai đoạn tới, hệ thống sẽ tập trung phát triển ba trụ cột gồm điều trị, đào tạo và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh việc ứng dụng các nền tảng robot tiên tiến, Vinmec sẽ đẩy mạnh nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và các công nghệ mới nhằm cá thể hóa điều trị. Đồng thời, hệ thống sẽ tăng cường kết nối với hệ sinh thái nghiên cứu của Vingroup và các đối tác quốc tế để từng bước làm chủ công nghệ robot mang dấu ấn Việt Nam.

"Robot không thay thế người bác sĩ. Robot giúp người bác sĩ vượt qua những giới hạn trước đây của chính mình", PGS Bình nhấn mạnh.

Theo PGS Bình, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại nhiều cơ hội điều trị hơn cho người bệnh. Việc xây dựng một hệ thống phẫu thuật robot bài bản không chỉ tạo ra lợi ích lâu dài cho hàng nghìn người bệnh mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành ngoại khoa Việt Nam.