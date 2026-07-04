Điều bất thường của Mỹ Tâm hôm nay

Động thái của Mỹ Tâm khiến cư dân mạng bàn tán.

Chiến thắng của đội tuyển Argentina ở vòng knock-out World Cup 2026 tiếp tục khiến mạng xã hội bùng nổ cảm xúc. Lionel Messi cùng các đồng đội giành quyền đi tiếp sau trận đấu đầy kịch tính, kéo theo hàng loạt bài đăng ăn mừng từ người hâm mộ trên khắp các nền tảng. Thế nhưng, giữa không khí sôi động ấy, một cái tên lại bất ngờ được cư dân mạng réo gọi vì... quá im ắng, đó là Mỹ Tâm.

Nếu theo dõi hành trình của Argentina từ đầu World Cup đến nay, không khó để nhận ra Mỹ Tâm là một trong những nghệ sĩ Việt thể hiện tình cảm dành cho Messi rõ ràng nhất. Mỗi lần siêu sao người Argentina ra sân hay ghi bàn, nữ ca sĩ đều không ngần ngại chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội.

Có thời điểm, nữ ca sĩ còn sang Mỹ để trực tiếp theo dõi trận đấu của thần tượng. Những khoảnh khắc Mỹ Tâm phấn khích trên khán đài, vỡ òa khi Messi lập kỷ lục hay liên tục giơ điện thoại ghi lại từng pha bóng đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Thậm chí, nhiều người còn hài hước gọi cô là "fan girl số 1 của Messi" trong showbiz Việt.

Cư dân mạng đã quen việc Mỹ Tâm phấn khích ăn mừng mỗi khi Messi chiến thắng tại World Cup 2026

Chính vì vậy, sau chiến thắng mới nhất của Argentina, không ít cư dân mạng chờ đợi Mỹ Tâm sẽ tiếp tục có màn ăn mừng như những lần trước. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, trang cá nhân của Mỹ Tâm không có thêm bất kỳ bài đăng nào liên quan đến Messi hay đội tuyển Argentina. Thay vào đó, nữ ca sĩ vẫn duy trì việc cập nhật hình ảnh công việc. Lần xuất hiện gần nhất của cô là trong một buổi biểu diễn tại Dinh Độc Lập.

Bài đăng gần nhất liên quan đến Messi vẫn là những hình ảnh được Mỹ Tâm chia sẻ trong chuyến sang Mỹ xem World Cup. Khi ấy, nữ ca sĩ không giấu được sự hào hứng khi lần đầu tận mắt chứng kiến thần tượng thi đấu, liên tục ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên khán đài.

Bỗng dưng Mỹ Tâm yên ắng giữa lúc cả mạng xã hội đang bàn luận về Messi

Việc Mỹ Tâm bất ngờ "im hơi lặng tiếng" sau chiến thắng của Argentina nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán. Nhiều người hài hước cho rằng có lẽ nữ ca sĩ đang bận rộn với lịch trình biểu diễn nên chưa kịp chia sẻ cảm xúc. Một số khác thì cho rằng Mỹ Tâm vốn không phải lúc nào cũng cập nhật mạng xã hội theo diễn biến từng trận đấu, vì vậy việc cô chưa có động thái mới cũng là chuyện bình thường.

Sau giây phút tận hưởng không khí bóng đá, Mỹ Tâm tập trung cho công việc

Trước đó, những hình ảnh Mỹ Tâm có mặt tại Mỹ để theo dõi Messi thi đấu bị một số cá nhân và diễn đàn đã cắt ghép, chỉnh sửa nội dung theo hướng sai sự thật, thậm chí gán ghép những thông tin mang tính xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh của cô. Sự việc lan truyền với tốc độ nhanh trên mạng xã hội, buộc công ty quản lý của Mỹ Tâm phải phát đi thông báo khẩn.

Trong thông báo chính thức, MT Entertainment cho biết:

"CẢNH BÁO THÔNG TIN, HÌNH ẢNH GIẢ MẠO CA SĨ MỸ TÂM

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh và video được tạo dựng bằng công nghệ AI, cắt ghép và lan truyền với nội dung sai sự thật liên quan đến ca sĩ Mỹ Tâm.

MTE khẳng định đây là những nội dung hoàn toàn giả mạo, không phản ánh sự thật và lợi dụng công nghệ AI để tạo ra thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh nghệ sĩ cũng như tác động tiêu cực đến môi trường thông tin trên không gian mạng.

Chúng tôi mong khán giả và cộng đồng mạng luôn tỉnh táo, kiểm tra thông tin từ các kênh chính thức trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ bất kỳ nội dung nào. Việc tạo lập, phát tán hoặc chia sẻ những nội dung giả mạo không chỉ gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức và làm lan truyền thông tin sai sự thật, mà còn có thể khiến người thực hiện phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật, tùy theo tính chất và mức độ của hành vi.

MTE trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, đồng hành và sự tỉnh táo của quý khán giả trong việc cùng xây dựng một môi trường mạng văn minh, an toàn và có trách nhiệm."

Ảnh: FBNV