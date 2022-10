Diễn biến tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 9/10

Tổng thống Nga Putin yêu cầu tăng cường an ninh xung quanh cầu Crimea: Tổng thống Nga Putin ngày 8/10 đã ban hành sắc lệnh mới, yêu cầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tăng cường an ninh cho “hành lang vận tải Eo biển Kerch”.

Động thái này diễn ra sau khi cầu Crimea hay còn gọi là cầu Kerch bị hư hại sau một vụ nổ xe tải hồi cùng ngày. Bộ Giao thông Nga cho biết, giao thông đã được mở lại trên cây cầu, với một làn đường danh cho xe cộ lưu thông theo cả hai hướng.

Người đứng đầu khu vực Crimea, ông Sergey Aksyonov cho biết, các tài xế lái xe tải được khuyến cáo sử dụng phà băng qua Eo biển Kerch.

Nga cam kết tuân thủ nguyên tắc không chấp nhận chiến tranh hạt nhân: Ngày 8/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Nga vẫn cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh nguyên tắc không chấp nhận chiến tranh hạt nhân.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh tuyên bố chung của lãnh đạo 5 nước cường quốc hạt nhân (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp) vào ngày 3/1/2022, trong đó nhất trí ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh rằng, cần phải ngăn chặn bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào giữa các quốc gia có vũ khí hạt nhân.

Quan chức LPR: Ukraine ồ ạt triển khai binh sỹ và vũ khí tới biên giới Donbass: Quan chức đại diện khu vực Lugansk tại Nga cho biết, Ukraine đã huy động rất nhiều nhân lực và vũ khí đến gần Donbass.

Hãng tin RT dẫn lời ông Rodion Miroshnik, quan chức đại diện khu vực Lugansk tại Nga cho biết, Ukraine đang triển khai khoảng 40.000 binh sĩ áp sát biên giới Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng – khu vực Nga sáp nhập trong thời gian gần đây.

Phát biểu trong chương trình Soloviev Live trên YouTube, ông Miroshnik nêu rõ: “Tại những khu vực mà các lực lượng Ukraine đang nỗ lực đột phá, họ đã tập trung một số lượng lớn binh sỹ và khí tài quân sự”. Theo ước tính của LPR, số binh sỹ vào khoảng 40.000 người.

Nga cảnh báo dốc toàn lực đáp trả lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây: Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 8/10 cho biết, sự kiên nhẫn của Nga đối với các lệnh trừng phạt và hành vi gây hấn về kinh tế của phương Tây không phải là không có giới hạn.

Phát biểu với tờ Argumenty i Fakty của Nga, ông Lavrov nêu rõ:

“Chúng tôi có tất cả các khả năng để bảo vệ lợi ích quốc gia. Chúng tôi sẽ triển khai tất cả các khả năng này nếu cần thiết. Những người nói với Nga bằng ngôn ngữ trừng phạt cần phải nhớ rằng đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã đáp trả các hành vi gây hấn về kinh tế một cách khá hạn chế và sự kiềm chế của chúng tôi không phải là vô hạn”.

Các quân nhân dự bị được điều động của Nga tham dự lễ xuất quân ở Sevastopol, Crimea, hôm 27/9. Ảnh: AFP. Tướng Nga nổi tiếng cứng rắn ở Syria sẽ chỉ huy chiến dịch đặc biệt ở Ukraine : Bộ Quốc phòng Nga hôm 8/10 thông báo, Sergey Surovikin - viên tướng kỳ cựu tại mặt trận Syria, sẽ đảm nhận trách nhiệm chỉ huy toàn bộ "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine.

Trước đó, tướng Surovikin phụ trách hoạt động của lực lượng Nga ở Nam Ukraine và ở Donbass.

Thông cáo Bộ Quốc phòng Nga có đoạn: "Tại quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, Tướng Sergey Surovikin đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh lực lượng liên hợp trong khu vực thuộc chiến dịch quân sự đặc biệt".

Tài xế Pháp cạn kiệt nguồn xăng, giá năng lượng EU còn tiếp tục tăng: Hôm qua (8/10), những người lái xe ở Pháp đã phải xếp hàng nhiều giờ tại các trạm xăng khi nguồn cung tiếp tục cạn kiệt do các cuộc đình công tại các nhà máy lọc dầu.

Bộ trưởng Môi trường Pháp Christophe Bechu cho biết Pháp sẽ không hạn chế xăng cho lái xe như một biên pháp để đối phó vấn đề nguồn cung. Trong khi đó, một nhà phân tích tài chính Nga cho biết, việc Liên minh châu Âu áp đặt giới hạn giá đối với dầu của Nga chắc chắn sẽ dẫn đến việc tăng giá năng lượng.

Liên minh châu Âu (EU) hôm 6/10 đã thông qua gói trừng phạt mới nhằm đẩy mạnh và củng cố các biện pháp hạn chế chống lại Nga.

Gói trừng phạt đưa ra cơ sở để áp mức trần giá liên quan đến việc vận chuyển qua đường biển dầu của Nga cho các nước thứ 3 và hạn chế hơn nữa việc vận chuyển hàng hải dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ đến các nước thứ 3.

Mỹ không có kế hoạch tấn công phủ đầu lực lượng Nga ở Ukraine: Tổng thống Ukraine đã kêu gọi Mỹ tấn công phủ đầu Nga ở Ukraine. Nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, họ không có kế hoạch nào như vậy.

Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel mới đây cho biết, Mỹ không có ý định tham gia trực tiếp vào xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc phương Tây thực hiện "tấn công phủ đầu" chống lại Nga.