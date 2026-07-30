Diễn biến mới tại dự án cao tốc kết nối 'rừng - biển' đầu tiên của Việt Nam, có chiều dài hơn 117km

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn quãng đường kết nối Khánh Hòa và Đắk Lắk từ gần 200km xuống còn khoảng 117km, tạo bước đột phá về liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk, chiều 27/7, ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài chính về tình hình, đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đối với Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1).



Về tiến độ, các gói thầu xây lắp của dự án thành phần 3 (dài hơn 48km) đã hoàn thành trên 98% khối lượng theo kế hoạch. Nhiều hạng mục chính cơ bản hoàn tất và đang được đẩy nhanh để bảo đảm tiến độ chung của dự án. Luỹ kế nguồn vốn đã bố trí cho dự án thành phần 3 là hơn 6.063 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân hơn 4.747 tỷ đồng, đạt 78,29% kế hoạch vốn được giao.

Dự án thành phần 2 (dài gần 37km) đã thi công khoảng 75% khối lượng, luỹ kế giải ngân hơn 6.784 tỷ đồng, đạt trên 68% kế hoạch vốn được giao. Đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt (chủ đầu tư) cho biết, dự án có điều kiện thi công đặc biệt phức tạp khi đi qua địa hình đồi núi, chia cắt mạnh, phải xây dựng 4 hầm xuyên núi và 38 cầu. Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và khả năng giải ngân.

Toàn cảnh cuộc họp (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk)

Tại cuộc họp, UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng chấp thuận điều chỉnh giảm một phần kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 từ nguồn ngân sách Trung ương đã giao để thực hiện các dự án trên.

UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm, tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông kết nối điểm cuối đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột với đường Đông -Tây, tỉnh Đắk Lắk. Dự án này có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 5km, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, địa phương sẽ chỉ đạo các chủ đầu tư tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ khả năng hấp thụ vốn của từng dự án. Đồng thời, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, đáp ứng tiến độ hoàn thành Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1) theo chỉ đạo của Chính phủ.

Về phía Đoàn công tác của Bộ Tài chính, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển hạ tầng Bùi Việt Hưng đề nghị UBND tỉnh và các chủ đầu tư cân nhắc kỹ việc đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn. Trước hết, tỉnh cần tiếp tục rà soát, tính toán sát nhu cầu thực tế, ưu tiên giữ lại phần vốn phục vụ triển khai hệ thống giao thông thông minh (ITS) và các hạng mục cần thiết khác; chỉ đề xuất điều chỉnh giảm đối với phần vốn thực sự không có khả năng giải ngân, tránh gặp khó khăn trong việc bố trí bổ sung trở lại trong năm 2027.