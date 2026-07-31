Mỹ thừa nhận việc sử dụng loạt tên lửa JASSM, Tomahawk là gánh nặng lớn cho ngân sách. Trong một cuộc chiến kéo dài, Mỹ cần loại vũ khí khác.

Máy bay vận tải C-17 và C-130J sẽ là oanh tạc cơ của Mỹ.

Cần gấp

Theo RIA, trong cuộc xung đột với Iran, Mỹ đã sử dụng hơn 850 tên lửa hành trình Tomahawk, tương đương khoảng 30% kho vũ khí trước chiến tranh. Mỗi quả có giá khoảng 1,8 triệu USD.

Lầu Năm Góc đã tính toán chi phí này, so sánh với hiệu suất hiện tại và bắt đầu nghiêm túc xem xét khả năng nếu cuộc chiến kéo dài, họ có thể bị mất đi loại tên lửa hành trình chủ lực và được sử dụng rộng rãi nhất của mình.

Cuối cùng, một cuộc thi đã được công bố để phát triển các hệ thống tấn công GBAM (Ground-Based Affordable Mass) tầm xa, chi phí thấp và sản xuất hàng loạt.

Các yêu cầu khá khắt khe. Hệ thống phải phóng từ mặt đất, tầm bắn 1.100km, có khả năng hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử mà không cần định vị vệ tinh. Thêm vào đó, phải có khả năng dẫn đường tự động và nhận dạng mục tiêu tự động.

Và quan trọng nhất, chi phí không được vượt quá 250.000 USD mỗi quả, với tốc độ sản xuất ít nhất 100 quả mỗi tháng.

Thông cáo chính thức từ Bộ Quốc phòng Mỹ giải thích mục đích của sáng kiến GBAM không phải là thay thế mà là bổ sung cho các loại đạn dược dẫn đường chính xác đắt tiền bằng các loại đạn dược tầm xa, giá cả phải chăng và có khả năng mở rộng quy mô.

"GBAM nhằm cung cấp cho các chỉ huy khả năng tấn công nhiều mục tiêu hơn, duy trì nhịp độ tác chiến trong một cuộc xung đột kéo dài", Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết.

Các nhà thầu đủ điều kiện sơ bộ phải chế tạo một nguyên mẫu tên lửa và trình diễn nó tại một địa điểm thử nghiệm của chính phủ ngay trong tháng 11/2026.

Khó khăn của dự án

Sự lựa chọn thuộc về các nhà phát triển: Tên lửa hay máy bay không người lái. Thời hạn cực kỳ eo hẹp: 3 tháng để phát triển và một năm rưỡi để sản xuất hàng loạt.

Một khó khăn khác: Các tên lửa tầm xa "độ chính xác cao" của Mỹ luôn dựa vào định vị vệ tinh, và hệ thống dẫn đường quán tính ở tầm xa mà không có tín hiệu GPS thì không đặc biệt chính xác.

Hơn nữa, chi phí lên tới 250.000 USD mỗi quả tên lửa làm phức tạp đáng kể việc lựa chọn vật liệu, động cơ và các bộ phận khác. Các công ty buộc phải tạo ra năng lực sản xuất mới.

Nhưng ngay cả những gã khổng lồ trong ngành công nghiệp quốc phòng cũng gặp khó khăn trong việc nhanh chóng thiết lập dây chuyền lắp ráp.

Và trong sản xuất hàng loạt, độ tin cậy nhất quán của mỗi sản phẩm là rất quan trọng, chỉ cần một tỷ lệ nhỏ lỗi cũng khiến toàn bộ lô đạn dược trở nên không thể sử dụng được.

Vấn đề nan giải kinh điển: "Rẻ, xa, nhanh và sản xuất hàng loạt". Thông thường, chỉ có hai hoặc ba yêu cầu có thể được đáp ứng đồng thời.

Điều quan trọng ở đây không phải là bản thân công nghệ, mà là khả năng kết hợp tầm hoạt động, tính tự chủ, khả năng chống lại chiến tranh điện tử và tính phù hợp cho sản xuất hàng loạt nhanh chóng trong một hệ thống duy nhất.

Tên lửa trên pallet

Bên cạnh GABM, còn có một số dự án khác. Ví dụ, chương trình FAMM-BAR của Không quân Mỹ đang phát triển một loại tên lửa hành trình giá rẻ, sản xuất hàng loạt, chủ yếu để phóng từ máy bay vận tải.

Kế hoạch là thả đạn dược từ khoang chứa hàng, trên các pallet. Về cơ bản, đây là một nỗ lực nhằm biến các máy bay C-5, C-17 và C-130 thành các phương tiện mang tên lửa hạng nặng để tấn công tầm xa các mục tiêu trên biển và trên đất liền.

Ý tưởng chính là tăng đáng kể số lượng vũ khí tầm xa hiện có mà không cần dựa vào các tên lửa đắt tiền như JASSM-ER.

Không quân muốn một loại vũ khí có thể được sản xuất với số lượng lớn, dự trữ và triển khai rộng rãi, đặc biệt là trong các kịch bản tác chiến chống hạm ở khu vực Thái Bình Dương.

Các yêu cầu đối với tên lửa tiềm năng bao gồm tầm bắn ít nhất 1.800km, tốc độ hành trình ít nhất Mach 0,7 và tốc độ sản xuất ít nhất 1.000 quả mỗi năm cho mỗi nhà cung cấp.

Hơn nữa, Lầu Năm Góc đã khởi động chương trình LCCM để mua sắm các tên lửa hành trình giá rẻ được phóng trực tiếp từ các container vận chuyển tiêu chuẩn. Hải quân Mỹ dự kiến sẽ nhận được hơn 10.000 quả tên lửa này trong vòng ba năm, bắt đầu từ năm 2027.

Cũng giống như GABM và FAMM-BAR, mục tiêu là tăng sức mạnh của loạt bắn và cung cấp cho binh lính một loại vũ khí giá cả phải chăng cho một cuộc xung đột kéo dài, cường độ cao.

Nhân tiện, người Mỹ cũng đang dựa vào kinh nghiệm của Nga. Máy bay không người lái cảm tử LUCAS của họ có vẻ ngoài rất giống với UAV Geran-2 của Iran và rất có thể là bản sao trực tiếp.

Ukraine hoàn toàn có thể đã chuyển giao một số chiếc máy bay không người lái Nga còn sót lại cho Mỹ. Tuy nhiên, tầm hoạt động của nó vẫn kém hơn Geran-2, chỉ 800km so với 1.800-2.500km nguyên bản.

Điều này dễ hiểu: Máy bay không người lái của Nga đã liên tục được cải tiến và hiện đại hóa trong những năm của Chiến dịch Quân sự thứ hai, chiến thuật chiến đấu của chúng đã được tinh chỉnh và các phiên bản mới đã được phát triển.

Tuy nhiên, Mỹ từ lâu đã tin rằng sự hoàn hảo về kỹ thuật và chi phí quan trọng hơn sản xuất hàng loạt. Và giờ đây họ đang nỗ lực hết sức để thu hẹp khoảng cách này.