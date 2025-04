Điểm danh những quầy thuốc tiêu thụ sản phẩm của đường dây sản xuất tân dược giả

Cụ thể, thiếu tá Tống Đình Xuân , Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, quá trình điều tra, tại Thanh Hoá, cơ quan công an đã phát hiện tại hơn 10 nhà thuốc, tài khoản facebook bán loại thuốc giả .

Cụ thể, các quầy thuốc có bán loại thuốc giả như quầy thuốc Thuận Hương, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh; quầy thuốc Đức Tín, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa ; quầy thuốc Bình Minh ở chợ Nghè, huyện Hậu Lộc; quầy thuốc Thắng Hồng ở xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hoá; facebook Nga Hoàng (ở xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hoá); facebook Trần Thu (huyện Thiệu Hoá)...

21 loại thuốc giả được cơ quan chức năng phát hiện tại chuyên án

Ngoài ra, thiếu tá Tống Đình Xuân cho biết thêm, trong số 14 đối tượng bị khởi tố bị can, có 3 đối tượng ở Thanh Hóa có bằng trung cấp dược, chứng chỉ hành nghề dược bị khởi tố về hành vi buôn bán thuốc giả từ đường dây sản xuất thuốc giả trên. Đó là các bị can, Dương Thị Oanh (SN 1992, trú tại phường Trường Thi, TP Thanh Hóa); Phạm Thị Thảo (SN 1988, trú tại phường Đông Hải, TP Thanh Hóa) và Phạm Thị Thu (SN 1993, trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả do là Nguyễn Tiến Đạt (SN 1991, trú tại Chung cư Hapulico, Quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Trịnh Doãn Giáo (SN 1985; trú quận Bình Tân, TP HCM) cầm đầu. Lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là nơi sản xuất, nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hóa của ổ nhóm trong đường dây sản xuất thuốc giả trên địa bàn TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, An Giang, Đồng Tháp. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 21 loại thuốc tân dược, thuốc chữa xương khớp giả . Tổng khối lượng thuốc tân dược giả và nguyên liệu để làm thuốc tân dược giả công an thu giữ được gần 10 tấn.

Nhóm đối tượng này sử dụng thủ đoạn không làm giả các sản phẩm đang lưu hành trên thị trường mà tự đặt ra tên thuốc và tên công ty, trong đó phần lớn có trụ sở "ảo" ở nước ngoài như Malaysia, Singapore… nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Kể từ năm 2021 đến khi bị bắt, đường dây này đã bán ra thị trường số lượng thuốc giả rất lớn, ước tính gần 200 tỉ đồng.