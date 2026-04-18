HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đi vệ sinh làm 1 việc, người phụ nữ mất trí nhớ 10 năm

Nguyệt Quang |

Đáng lo là nhiều người cũng làm việc này khi đi vệ sinh.

Đây là một câu chuyện kỳ lạ nghe có vẻ như hư cấu, nhưng nó thực sự đã xảy ra ở Hồng Kông (Trung Quốc). Một người phụ nữ đã mất trí nhớ trong 10 năm chỉ vì cô ấy rặn mạnh khi đi đại tiện do bị táo bón nặng.

Báo cáo cho biết, sau khi người phụ nữ rặn mạnh để đi đại tiện do bị táo bón, cô đột nhiên bị mất trí nhớ. Cô không thể nhớ những sự kiện đã xảy ra trong 10 năm qua, điều này khiến gia đình cô vô cùng sốc.

Các chuyên gia y tế tin rằng sự kiện này có liên quan đến một tình trạng gọi là chứng mất trí nhớ toàn thể thoáng qua (Transient Global Amnesia - TGA) , hay mất trí nhớ tạm thời, có thể do hoạt động thể chất quá sức tạm thời làm gián đoạn lưu lượng máu và oxy lên não.

Mặc dù hầu hết các ký ức dài hạn của cô ấy đã được phục hồi sau điều trị, nhưng những ký ức cụ thể từ thời điểm xảy ra sự kiện vẫn trống rỗng và mất đi vĩnh viễn.

Các chuyên gia y tế đã cảnh báo rằng việc gắng sức quá mức trong những tình huống bất ngờ (ngay cả khi đi vệ sinh) có thể gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến chức năng não bộ. Điều này cho thấy việc ép buộc cơ thể vượt quá giới hạn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và khó lường.

Trường hợp này là một bài học cảnh tỉnh cho những người bị táo bón mãn tính. Việc điều chỉnh thói quen ăn uống để bổ sung nhiều chất xơ và uống đủ nước nhằm giảm nguy cơ phải rặn mạnh khi đi đại tiện không nên bị bỏ qua. Ngay cả một khoảnh khắc bất cẩn hoặc cố gắng rặn mạnh cũng có thể thay đổi cuộc sống của bạn mãi mãi.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

01:17
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại