Đi tìm lithium, bất ngờ khoan trúng mỏ 'kho báu' trữ lượng gần 2 triệu tấn, trị giá 152 tỷ USD

Một công ty khai khoáng cho biết đã phát hiện mỏ vonfram lớn nhất từng được xác định tại nước này, với giá trị ước tính khoảng 152 tỷ USD.

Phát hiện được công ty 3 Proton Lithium (3PL) công bố sau chương trình khoan thăm dò tại dự án Railroad Valley Minerals ở bang Nevada, nằm trong vùng sa mạc Great Basin hẻo lánh phía đông nước Mỹ.

Theo báo cáo đánh giá tài nguyên, mỏ chứa khoảng 1,78 triệu tấn vonfram. Phát hiện được đưa ra sau nhiều năm khảo sát địa chất và chương trình khoan thăm dò tại Railroad Valley. Ban đầu công ty tìm kiếm lithium nhưng xác định được một hệ thống tầng muối ngầm dày trên 300 mét, chứa nhiều khoáng sản chiến lược như lithium, boron, kali và vonfram.

Nếu được xác nhận có thể khai thác thương mại, đây sẽ là mỏ vonfram lớn nhất nước Mỹ, với quy mô lớn gấp hơn 5 lần mỏ lớn thứ hai hiện nay. Dựa trên giá thị trường hiện tại, 3PL ước tính giá trị nguồn tài nguyên này vào khoảng 152 tỷ USD.

Tuy nhiên, con số trên chưa bao gồm phần diện tích mà NASA đang cấm khoan thăm dò.

Theo NASA, khoảng 1/3 khu vực mà 3PL đang nắm quyền khai thác chồng lấn lên vùng đất được cơ quan này sử dụng để hiệu chuẩn các thiết bị vệ tinh. Khu vực sa mạc bằng phẳng, ít bị tác động bởi con người tại Nevada từ lâu được NASA sử dụng làm địa điểm chuẩn để kiểm tra độ chính xác của tín hiệu và dữ liệu mà các vệ tinh truyền về Trái Đất.

Cơ quan này cho rằng hoạt động khai khoáng có thể ảnh hưởng đến các phép đo và làm gián đoạn quá trình vận hành. Người phát ngôn NASA cho biết lập trường của cơ quan không thay đổi.

Trong khi đó, lãnh đạo 3PL cho rằng quyết định cấm khai thác được đưa ra năm 2023 dựa trên "thông tin chưa đầy đủ" và công ty đang làm việc với chính quyền cũng như Quốc hội Mỹ nhằm dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài 20 năm đối với khoảng 17 dặm vuông trong khu vực dự án.

Kevin Moore, Chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính của 3PL, cho rằng đây không đơn thuần là một dự án khai khoáng mà là vấn đề an ninh quốc gia.

Ông nói: "Đây là kim loại mà Mỹ đã ngừng khai thác từ khoảng một thập kỷ trước và hiện phải nhập khẩu, trong khi Trung Quốc kiểm soát và có ảnh hưởng rất lớn tới thị trường toàn cầu".

Vonfram là kim loại có độ cứng và khả năng chịu nhiệt rất cao, được sử dụng rộng rãi trong ngành quốc phòng, hàng không vũ trụ, chế tạo máy, dụng cụ cắt gọt và nhiều lĩnh vực công nghệ cao. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng, nguồn cung vonfram ngày càng được xem là yếu tố chiến lược.

Theo 3PL, giá vonfram toàn cầu đã tăng gần 600% kể từ tháng 2/2025 do nhu cầu mạnh từ các ngành sản xuất vũ khí, hàng không và công nghiệp, trong khi nguồn cung suy giảm sau khi Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Hiện Trung Quốc chiếm khoảng 80% thị phần vonfram toàn cầu.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington khẳng định Bắc Kinh cam kết duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu và cho biết các đơn xin cấp phép xuất khẩu vonfram đáp ứng đầy đủ quy định sẽ được phê duyệt.

Không chỉ có vonfram, báo cáo của 3PL còn cho biết khu vực rộng khoảng 58 dặm vuông gần thị trấn Ely chứa trữ lượng đáng kể lithium, boron và kali trong các tầng muối ngầm. Đây đều là những khoáng sản quan trọng đối với ngành năng lượng và công nghiệp hiện đại.

Trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các khoáng sản chiến lược, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đưa dự án Railroad Valley vào chương trình FAST-41 từ năm ngoái. Đây là cơ chế của liên bang nhằm rút ngắn thời gian xem xét và phê duyệt các dự án hạ tầng và khai khoáng quan trọng.

Washington cũng đang đẩy mạnh tìm kiếm nguồn cung vonfram ở nước ngoài. Chính phủ Mỹ được cho là chuẩn bị hỗ trợ tới 1,6 tỷ USD cho một dự án khai thác vonfram tại Kazakhstan, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giành quyền tiếp cận các khoáng sản chiến lược ngày càng gay gắt.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng việc phát hiện mỏ lớn chưa đồng nghĩa với khả năng khai thác trong thời gian ngắn. Ngoài bài toán về quyền sử dụng đất với NASA, dự án còn phải trải qua nhiều bước đánh giá kỹ thuật, môi trường và tài chính.

Timothy Puko, chuyên gia của Eurasia Group, nhận định giá vonfram tăng mạnh đang khiến nhiều công ty khai khoáng nhỏ trên thế giới công bố các dự án mới nhằm tận dụng làn sóng thị trường. Tuy nhiên, ông cho rằng nếu mọi việc thuận lợi, dự án tại Nevada cũng phải mất ít nhất khoảng 5 năm mới có thể bước vào giai đoạn phát triển thực tế.

Theo ông, từ nay đến thời điểm đó, rất nhiều yếu tố về thị trường, chính sách và công nghệ có thể thay đổi, ảnh hưởng tới tính khả thi của dự án.

Theo FT﻿