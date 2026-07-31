Đi nội soi quên tắt ghi âm, phát hiện bị bác sĩ nói xấu, bệnh nhân được bồi thường 11 tỷ đồng sau đó

Chỉ định ghi âm để nhớ lời dặn sau ca nội soi, người đàn ông ở Mỹ không ngờ điện thoại lại vô tình thu lại cuộc trò chuyện của các bác sĩ khi ông đang được gây mê. Những lời chế giễu sau đó trở thành bằng chứng trong vụ kiện trị giá 500.000 USD (khoảng 11 tỷ đồng thời điểm đó).

Một người đàn ông ở Virginia (Mỹ) đã có trải nghiệm khó tin sau một ca nội soi đại tràng vào năm 2013. Trước khi bước vào phòng thủ thuật, ông bật chức năng ghi âm trên điện thoại với mục đích rất đơn giản: lưu lại những hướng dẫn của bác sĩ để có thể nghe lại sau khi tỉnh.

Chiếc điện thoại vô tình ghi lại tất cả

Khi nghe lại bản ghi, người đàn ông phát hiện các bác sĩ và nhân viên y tế đã có những lời nhận xét chế giễu, xúc phạm về mình trong lúc ông đang được gây mê. Thậm chí, cuộc trò chuyện còn đề cập đến việc né tránh ông sau khi tỉnh lại và ghi một chẩn đoán không chính xác vào hồ sơ y tế.

Đoạn ghi âm sau đó trở thành bằng chứng quan trọng trong vụ kiện, giúp ông nhận được khoản bồi thường 500.000 USD (khoảng 11 tỷ đồng thời điểm đó).

Theo hồ sơ vụ việc, trước ca nội soi ngày 18/4/2013, người đàn ông cho bác sĩ gây mê Tiffany M. Ingham biết rằng ông từng bị ngất khi lấy máu và đang điều trị một vết phát ban nhẹ ở vùng sinh dục.

Những lời chế giễu xuất hiện trong cuộc trò chuyện riêng của nhóm y tế khi bệnh nhân đang được gây mê. Ảnh: The Independent

Do sẽ được gây mê, ông bật ghi âm trên điện thoại để lưu lại những lời dặn dò sau thủ thuật.

Ông không biết rằng điện thoại trong túi quần, nằm bên dưới cơ thể khi ông ở trên bàn thủ thuật, đã tiếp tục hoạt động trong suốt quá trình nội soi.

Sau khi về nhà, người đàn ông mở bản ghi và phát hiện cuộc trò chuyện giữa các nhân viên y tế.

Theo nội dung được đưa ra tại tòa, bác sĩ Ingham và bác sĩ tiêu hóa Solomon Shah cùng những người khác đã đưa ra nhiều bình luận mang tính chế giễu về bệnh nhân.

Những lời nói này không được đưa ra trong quá trình thăm khám chính thức mà xuất hiện trong cuộc trò chuyện riêng của nhóm y tế khi bệnh nhân đang được gây mê.

Điều khiến người đàn ông đặc biệt bức xúc là các bác sĩ không chỉ nhận xét về tình trạng sức khỏe của ông.

Theo đơn kiện, họ còn bàn bạc về cách xử lý tình huống sau khi ông tỉnh lại.

Một trong những nội dung được ghi lại là việc hướng dẫn một trợ lý nói với bệnh nhân rằng bác sĩ Shah từng nói chuyện với ông, nhưng ông chỉ đơn giản là không nhớ.

Bác sĩ Ingham thậm chí đề xuất tạo ra một cuộc gọi khẩn cấp giả để bác sĩ Shah có lý do rời đi.

Các bác sĩ cũng đưa ra những bình luận xúc phạm liên quan đến việc bệnh nhân từng học tại Mary Washington College và đặt câu hỏi về xu hướng tính dục của ông.

Nhưng chưa hết. Theo đơn kiện, bác sĩ Ingham còn nói sẽ ghi “bệnh trĩ” vào hồ sơ bệnh án dù không phát hiện dấu hiệu của tình trạng này. Sau đó, chẩn đoán này thực sự xuất hiện trong hồ sơ y tế của bệnh nhân.

Đối với người đàn ông, đây không còn đơn thuần là những lời nói thiếu chuyên nghiệp mà đã trở thành vấn đề pháp lý.

Bản ghi âm trở thành bằng chứng tại tòa

Người đàn ông, được xác định trong hồ sơ bằng tên viết tắt “DB”, sau đó khởi kiện các bác sĩ và cơ sở hành nghề liên quan, cáo buộc họ phỉ báng và có sai phạm y khoa.

Phía các bác sĩ lập luận rằng việc ghi âm cuộc trò chuyện là bất hợp pháp. Tuy nhiên, luật sư của người đàn ông cho rằng Virginia áp dụng quy định cho phép ghi âm khi ít nhất một người tham gia cuộc trò chuyện đồng ý.

Bản ghi âm trở thành một trong những bằng chứng quan trọng nhất của vụ án. Ảnh: PA/Kentucky Air National Guard

Cuối cùng, bản ghi âm trở thành một trong những bằng chứng quan trọng nhất của vụ án.

Một thành viên bồi thẩm đoàn sau đó nhận xét rằng phía bác sĩ gần như không có nhiều lợi thế để biện hộ bởi “mọi thứ đều được ghi lại”.

Sau phiên xét xử kéo dài 3 ngày tại hạt Fairfax, bồi thẩm đoàn quyết định trao cho người đàn ông tổng cộng 500.000 USD.

Khoản tiền gồm 100.000 USD bồi thường do phỉ báng, 200.000 USD liên quan đến sai phạm y khoa và thêm 200.000 USD tiền bồi thường mang tính trừng phạt.

Luật sư của người đàn ông ban đầu yêu cầu mức bồi thường lên tới 1,75 triệu USD.

Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về cách nhân viên y tế trò chuyện trong phòng thủ thuật, đặc biệt khi bệnh nhân đang được gây mê.

Bác sĩ Kathryn E. McGoldrick, cựu chủ tịch Học viện Gây mê, nhận định những cuộc trò chuyện như vậy không chỉ mang tính xúc phạm mà còn rất thiếu thận trọng.

Bởi trên thực tế, nhân viên y tế không thể luôn chắc chắn rằng bệnh nhân đã hoàn toàn mất khả năng nghe hoặc ghi nhớ những gì diễn ra xung quanh.

Trong trường hợp này, người đàn ông không chỉ nghe được những gì các bác sĩ nói về mình. Ông còn có trong tay một bản ghi âm gần như nguyên vẹn.

Điều bắt đầu bằng ý định đơn giản là ghi lại lời dặn sau ca nội soi cuối cùng lại trở thành bằng chứng giúp ông đưa những lời nói phía sau cánh cửa phòng thủ thuật ra trước tòa.