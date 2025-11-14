Đi khám vì khó tiêu, người phụ nữ phát hiện ung thư gan: BS hoảng hốt: "Ai lại ăn sáng kiểu này suốt 20 năm?"

"Trong hơn 20 năm, tôi chỉ ăn bánh mì nướng bơ đậu phộng vào bữa sáng"

Chuyên gia dinh dưỡng Đài Loan, BS Lưu Bá Nhân, mới đây chia sẻ thông tin về ung thư và phòng ngừa ung thư trên trang Facebook của mình. Ông chỉ ra rằng, một phụ nữ khỏe mạnh, chưa từng mắc bất kỳ bệnh nặng nào, viêm gan B hoặc C và không bao giờ uống rượu, đã được chẩn đoán mắc ung thư gan và đã di căn đến phổi.

Sau khi hỏi, BS Nhân phát hiện người phụ nữ này rất thích bơ đậu phộng và chỉ ăn bơ đậu phộng trên bánh mì vào bữa sáng trong hơn 20 năm. Chuyên gia suy đoán, bệnh ung thư gan của bà có thể là do tiêu thụ bơ đậu phộng bị nhiễm aflatoxin trong thời gian dài.

Aflatoxin được phân loại là chất gây ung thư nhóm 1 có khả năng chịu nhiệt cực cao

Aflatoxin là một chất chuyển hóa thứ cấp được sản sinh bởi nấm Aspergillus flavus và Aspergillus parasiticus trong những điều kiện đặc biệt như môi trường ấm áp, ẩm ướt và thông gió kém. Nó được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) phân loại là chất gây ung thư nhóm 1 và có liên quan đến ung thư gan , thận và dạ dày.

Đặc biệt, đối với những người mắc bệnh viêm gan B hoặc C, aflatoxin có tác dụng hiệp đồng, làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư gan. Hơn nữa, aflatoxin có khả năng chịu nhiệt cực cao, lên đến 280°C hoặc cao hơn, không thể loại bỏ bằng các phương pháp nấu nướng thông thường trong gia đình hoặc hầu hết các kỹ thuật chế biến thực phẩm.

Aflatoxin phát triển mạnh trong môi trường ấm áp, ẩm ướt.

1. Điều kiện nhiệt độ: Sản sinh aflatoxin cao nhất xảy ra ở khoảng nhiệt độ từ 25°C đến 35°C, thường là khoảng 28°C đến 30°C.

2. Điều kiện độ ẩm: Độ ẩm tương đối vượt quá 80% rất thuận lợi cho nấm mốc phát triển trên bề mặt thực phẩm.

4 triệu chứng ngộ độc aflatoxin nhiều người không biết

Aflatoxin chủ yếu tấn công gan. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet, việc tiêu thụ 2-6mg aflatoxin mỗi ngày trong vài tuần có thể gây ngộ độc cấp tính, với các triệu chứng chính bao gồm:

- Tổn thương gan nghiêm trọng, biểu hiện bằng gan to và phù ở bụng, chân và bàn chân.

- Các triệu chứng tiêu hóa như buồn nôn, nôn, đau bụng và chán ăn.

- Vàng da, đặc trưng bởi vàng da và lòng trắng mắt.

- Sốt.

Aflatoxin không chỉ có thể có trong đậu phộng mà còn có trong 3 loại thực phẩm khác

Điều kiện sinh trưởng của Aspergillus flavus khá dễ dàng, đặc biệt là ở các vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới ẩm. Đây là một loại nấm ưa nhiệt. Ngoài đậu phộng, một số loại thực phẩm và vật dụng thông thường cũng dễ bị nhiễm aflatoxin do Aspergillus flavus sản sinh.

1. Ngũ cốc

Các loại ngũ cốc như ngô, gạo và lúa mì rất giàu tinh bột và carbohydrate, cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào cho nấm Aspergillus flavus. Nếu không được bảo quản trong môi trường khô ráo, những loại ngũ cốc này, đặc biệt là ngô, rất dễ bị nấm mốc phát triển trên diện rộng.

Khuyến nghị:

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát bằng cách bảo quản trong hộp kín để tránh bị hút ẩm từ không khí.

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Nếu thời tiết nóng ẩm, bạn có thể cho trực tiếp vào tủ lạnh.

- Nếu thấy hơi đắng khi ăn, hãy nhổ ra ngay và súc miệng.

2. Thực phẩm chế biến như dầu ăn và mè

Dầu là một trong những thực phẩm phổ biến nhất mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày. Aflatoxin rất khó loại bỏ trong quá trình chế biến, vì vậy nếu nguyên liệu thô cho thực phẩm chế biến như dầu ngô, dầu đậu phộng, mè và bơ hạt bị nhiễm độc, độc tố sẽ xuất hiện trong toàn bộ lô sản phẩm.

Khuyến nghị:

- Chọn những thương hiệu uy tín và tránh mua sản phẩm không có tên nhà sản xuất, địa chỉ hoặc ngày sản xuất.

- Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng hoặc trong tủ lạnh sau khi mua.

- Kiểm tra sản phẩm trước khi sử dụng. Nếu thấy có mùi lạ, hãy bỏ ngay, đừng ngần ngại vứt bỏ.

3. Trái cây bị mốc

Hãy bỏ đi bất kỳ loại trái cây nào có dù chỉ một chút mốc. Không cắt bỏ phần mốc và tiếp tục ăn, vì mạng lưới nấm mốc có thể đã lan rộng bên trong trái cây, đặc biệt là táo và đu đủ.

Khuyến nghị:

-Luôn rửa sạch trái cây khô trước khi cho vào tủ lạnh.

- Thường xuyên kiểm tra và loại bỏ những trái cây bắt đầu mềm, nứt hoặc bị hư hỏng vì những khu vực này dễ bị nấm mốc phát triển, có thể lây nhiễm sang các loại trái cây khác.

4. Đũa và thớt bị mốc

Đũa và thớt dễ bị nấm mốc nếu không được vệ sinh đúng cách và để trong môi trường ẩm ướt, có thể sản sinh ra độc tố aflatoxin, đặc biệt là đũa và thớt gỗ.

Khuyến nghị:

- Rửa sạch ngay sau khi sử dụng; không ngâm.

- Đũa và thớt gỗ hoặc tre có thể được hấp trong nước sôi từ 5-10 phút theo định kỳ

- Thay thế ngay lập tức nếu chúng bị cong vênh, biến dạng, nứt, có vết dao sâu hoặc bị mòn quá mức.

- Vứt bỏ những vật dụng bị mốc; không rửa và tái sử dụng.

